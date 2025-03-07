K70 PRO TKL : Test du clavier CORSAIR

Soucieux de proposer toujours plus à sa communauté, notamment gaming exigeante, CORSAIR s'attaque aujourd'hui à la déclinaison de l'un de ses claviers phares qui n'est autre que le K70. Nous avons eu le K70 PRO TKL en main et voici notre avis.

Caractéristiques

Dimensions : L = 366 mm / l = 135 mm / H = 39.8 mm

L = 366 mm / l = 135 mm / H = 39.8 mm Format : 75% TKL (Tenkeyless - sans pavé numérique)

75% TKL (Tenkeyless - sans pavé numérique) Poids : 967 g (sans câble)

967 g (sans câble) Câble de recharge/alimentation : 1,8 m fixe en caoutchouc (USB 3.0 Type-A)

1,8 m fixe en caoutchouc (USB 3.0 Type-A) Couleurs : Noir ou blanc

Noir ou blanc Switches : Linéaire Hall Effect (magnétisme) Force d'activation : 30-55 g Distance d'activation : au choix via ICUE Trajet total : 4.1 mm

Linéaire Hall Effect (magnétisme) Logiciel : ICUE

ICUE Compatibilité : Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5

Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 Prix : 179,99 €

Unboxing

Clavier CORSAIR K70 PRO TKL

Repose-poignet

Guide d'utilisation

Châssis













RGB





Performances

Switches





fonctionalités

Logiciel









Voici ce qui vous attend à l'ouverture duPour les néophytes, les termesoudésignent des claviers sans pavé numérique. Ce format est parfait pour gagner enet libérer de l'espace sur le bureau. Cependant, pour un usage bureautique, l'absence de pavé numérique peut être un, surtout si tu as l'habitude de faire des calculs ou de travailler sur des tableaux. Cela dit, ces claviers restent un excellent choix pour les, permettant aux fabricants de se concentrer sur l'essentiel tout ende modèles souvent assez coûteux.Autre petit détail à savoir : lesensont disponibles en France, mais pour l'instant, le choix enest réservé aux États-Unis. Pour les néophytes, les keycaps ensont, moins chers, mais ont tendance à, devenant brillants avec le temps. En revanche, lessont, légèrement texturés, et offrent une, avec un toucher beaucoup plus agréable et uneaméliorée.Malgré sa compacité, leconserve, ainsi qu'uneet, personnalisables via logiciel. En outre, l'ajout d'un repose-poignet, très confortable, reste un plus non négligeable au confort d'utilisation.Comme la plupart des claviers de la marque, il arbore un châssis enavec une plaque ensous les keycaps. Cette conception allège le poids, bien qu'avec, il reste dans la catégorie des modèles lourds.L'arrière du clavier intègrepour une meilleure stabilité. Contrairement à d'autres claviers de la marque, il ne propose queau lieu de trois. Toutefois, les pieds relevés sont recouverts de caoutchouc, assurant une bonne adhérence.Sans grande surprise, le Corsairhérite du savoir-faire de la marque en matière de rétroéclairage. Son RGB, à la fois puissant et bien diffusé, offre un rendu pastel du plus bel effet., il ne fait aucun compromis sur la répartition des couleurs et propose une multitude d'options. Grâce à son lettrage translucide, l'éclairage reste impeccable et visible, de jour comme de nuit.Petit détail qui a son importance :, ce qui signifie zéro souci d'autonomie à gérer. Un vrai plus pour ceux qui enchaînent les sessions gaming sans vouloir se soucier d'une batterie à plat. Et pour couronner le tout, les boutons iCUE et Game Mode profitent eux aussi d'un rétroéclairage discret mais efficace.La technologies'impose de plus en plus dans le gaming. D'abord utilisée sur les joysticks de manettes pour contrer le, elle débarque désormais sur les claviers haut de gamme. Son principal atout réside dans son activation par magnétisme, offrant la possibilité d'ajusterla distance d'activation des switchs.Plus besoin de jongler entre différents modèles pour trouver le bon équilibre entre force d'activation, distance et réactivité : tout est paramétrable selon vos préférences. Encore peu répandus sur le marché, ces switchs ont pourtant de solides arguments, surtout pour les joueurs compétitifs qui recherchent un maximum de précision et de réactivité.Le clavier adopte une conception bien pensée, avec des switchs adaptés à chaque type de frappe. Les touches principales sont équipées des, des switchs déjà pré-lubrifiés, dotés d'un système magnétique avancé et d'une structure à double rail pour une frappe plus fluide et rapide.En revanche, les touches secondaires, comme les fonctions et les flèches directionnelles, reposent sur des. Moins performants, ils restent efficaces, mais affichent une durée de vie inférieure (80 millions de frappes contre 150 pour les Hyperdrive) et nécessitent une force d'activation plus élevée. Ils ne bénéficient pas du magnétisme, ce qui les rend légèrement moins précis et personnalisables.À l'usage, les switchs se révèlent aussi performants qu'agréables. La frappe est nette, réactive, et procure de très bonnes sensations, que ce soit en jeu ou en saisie. Toutefois, un détail mérite d'être souligné : le bruit. Lors de longues sessions d'écriture, l'impact en butée se fait entendre et peut devenir un peu envahissant,ou jouez tard la nuit. Ce n'est pas un défaut majeur, mais un clavier hybride avec une meilleure gestion acoustique aurait été un plus pour une utilisation plus polyvalente.Côté performances, rien à redire. Que ce soit sur des jeux compétitifs commeet, ou sur des titres plus posés comme, le clavier assure une réactivité impeccable. Aucun problème de latence, pas de doubles frappes ni de mauvaises surprises : il suit sans difficulté même dans les situations les plus exigeantes.En bonus, la présence d'unbien pensé apporte un confort appréciable sur les longues sessions, un détail qui fait la différence pour ceux qui passent des heures à jouer ou à taper au clavier.Avec un prix d'achat de, le clavier n'avait pas le droit de se contenter du minimum. Corsair l'a bien compris et a décidé d'inonder les joueurs de technologies pour s'adapter à toutes les situations.Dès le premier coup d'œil, on retrouve des commandes dédiées, avec un, un accès rapide au logicielainsi qu'une. Cette dernière permet de, même si, hors molette, l'ergonomie de ces raccourcis peut sembler un peu moins intuitive.Là où le clavier se démarque vraiment, c'est au niveau de ses. Grâce à l', il est possible d'ajuster avec précision lades touches. Ajoutez à cela le, qui permet une réinitialisation instantanée des touches, et la technologie, et vous obtenez un véritable concentré d'innovation., justement, offre un contrôle avancé des mouvements. Lorsque deux touches opposées sont pressées simultanément, le clavier peut. Si ce concept peut sembler abstrait sur le papier, il devient redoutablement efficace en jeu, notamment dans lesoù chaque milliseconde compte.Enfin, avec la technologie, le clavier affiche un, soit. En toute honnêteté, cette différence sera surtout perceptible pour les, ceux qui traquent la moindre fraction de seconde pour optimiser leur réactivité et leurs performances.Pour ne rien changer aux habitudes, c'est le logicielqui accompagne leainsi que l'ensemble de l'écosystème CORSAIR. Le constructeur donne la possibilité de modifier les macros, le rétroéclairage, les réponses, changer les raccourcis ainsi que de nombreux autres points que les captures d'écran à suivre expliqueront plus succinctement que nous. La prise en main est facile tandis que le panel se veut intuitif et réactif.Notez tout de même queet propose un ensemble aussi éclectique que complet de personnalisation clavier. Ici, il ne s'agit pas de macros simples, le produit va encore plus loin avec des intégrations linguistiques, de texte ou même la gestion des médias à tel point que nous nous demandons presque. Finalement, le panel multimédia bénéficie d'un onglet spécial.