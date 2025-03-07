K70 PRO TKL : Test du clavier CORSAIR

Soucieux de proposer toujours plus à sa communauté, notamment gaming exigeante, CORSAIR s'attaque aujourd'hui à la déclinaison de l'un de ses claviers phares qui n'est autre que le K70. Nous avons eu le K70 PRO TKL en main et voici notre avis.
Caractéristiques
- Dimensions : L = 366 mm / l = 135 mm / H = 39.8 mm
- Format : 75% TKL (Tenkeyless - sans pavé numérique)
- Poids : 967 g (sans câble)
- Câble de recharge/alimentation : 1,8 m fixe en caoutchouc (USB 3.0 Type-A)
- Couleurs : Noir ou blanc
- Switches : Linéaire Hall Effect (magnétisme)
- Force d'activation : 30-55 g
- Distance d'activation : au choix via ICUE
- Trajet total : 4.1 mm
- Logiciel : ICUE
- Compatibilité : Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5
- Prix : 179,99 €
Unboxing
Voici ce qui vous attend à l'ouverture du clavier CORSAIR K70 PRO TKL
:
- Clavier CORSAIR K70 PRO TKL
- Repose-poignet
- Guide d'utilisation
Châssis
Pour les néophytes, les termes TKL
ou 75 %
désignent des claviers sans pavé numérique. Ce format est parfait pour gagner en mobilité
et libérer de l'espace sur le bureau. Cependant, pour un usage bureautique, l'absence de pavé numérique peut être un inconvénient
, surtout si tu as l'habitude de faire des calculs ou de travailler sur des tableaux. Cela dit, ces claviers restent un excellent choix pour les gamers
, permettant aux fabricants de se concentrer sur l'essentiel tout en réduisant le prix
de modèles souvent assez coûteux.
Autre petit détail à savoir : les keycaps
en ABS
sont disponibles en France, mais pour l'instant, le choix en PBT
est réservé aux États-Unis. Pour les néophytes, les keycaps en ABS
sont plus lisses
, moins chers, mais ont tendance à s'user rapidement
, devenant brillants avec le temps. En revanche, les PBT
sont plus durables
, légèrement texturés, et offrent une meilleure résistance à l'usure
, avec un toucher beaucoup plus agréable et une longévité
améliorée.
Malgré sa compacité, le K70 PRO TKL
conserve les touches F
, ainsi qu'une molette
et deux boutons de réglage
, personnalisables via logiciel. En outre, l'ajout d'un repose-poignet, très confortable, reste un plus non négligeable au confort d'utilisation.
Comme la plupart des claviers de la marque, il arbore un châssis en plastique granuleux
avec une plaque en aluminium brossé
sous les keycaps. Cette conception allège le poids, bien qu'avec 967 g
, il reste dans la catégorie des modèles lourds.
L'arrière du clavier intègre quatre patins antidérapants
pour une meilleure stabilité. Contrairement à d'autres claviers de la marque, il ne propose que deux niveaux d'inclinaison
au lieu de trois. Toutefois, les pieds relevés sont recouverts de caoutchouc, assurant une bonne adhérence.
RGB
Sans grande surprise, le Corsair K70 PRO TKL
hérite du savoir-faire de la marque en matière de rétroéclairage. Son RGB, à la fois puissant et bien diffusé, offre un rendu pastel du plus bel effet. Entièrement personnalisable via iCUE
, il ne fait aucun compromis sur la répartition des couleurs et propose une multitude d'options. Grâce à son lettrage translucide, l'éclairage reste impeccable et visible, de jour comme de nuit.
Petit détail qui a son importance : ce clavier est exclusivement filaire
, ce qui signifie zéro souci d'autonomie à gérer. Un vrai plus pour ceux qui enchaînent les sessions gaming sans vouloir se soucier d'une batterie à plat. Et pour couronner le tout, les boutons iCUE et Game Mode profitent eux aussi d'un rétroéclairage discret mais efficace.
Performances
Switches
La technologie Hall Effect
s'impose de plus en plus dans le gaming. D'abord utilisée sur les joysticks de manettes pour contrer le « Joy-Con Drift »
, elle débarque désormais sur les claviers haut de gamme. Son principal atout réside dans son activation par magnétisme, offrant la possibilité d'ajuster « à la volée »
la distance d'activation des switchs.
Plus besoin de jongler entre différents modèles pour trouver le bon équilibre entre force d'activation, distance et réactivité : tout est paramétrable selon vos préférences. Encore peu répandus sur le marché, ces switchs ont pourtant de solides arguments, surtout pour les joueurs compétitifs qui recherchent un maximum de précision et de réactivité.
Le clavier adopte une conception bien pensée, avec des switchs adaptés à chaque type de frappe. Les touches principales sont équipées des MGW Hyperdrive
, des switchs déjà pré-lubrifiés, dotés d'un système magnétique avancé et d'une structure à double rail pour une frappe plus fluide et rapide.
En revanche, les touches secondaires, comme les fonctions et les flèches directionnelles, reposent sur des MLX Plasma
. Moins performants, ils restent efficaces, mais affichent une durée de vie inférieure (80 millions de frappes contre 150 pour les Hyperdrive) et nécessitent une force d'activation plus élevée. Ils ne bénéficient pas du magnétisme, ce qui les rend légèrement moins précis et personnalisables.
À l'usage, les switchs se révèlent aussi performants qu'agréables. La frappe est nette, réactive, et procure de très bonnes sensations, que ce soit en jeu ou en saisie. Toutefois, un détail mérite d'être souligné : le bruit. Lors de longues sessions d'écriture, l'impact en butée se fait entendre et peut devenir un peu envahissant, notamment si vous travaillez dans un espace partagé
ou jouez tard la nuit. Ce n'est pas un défaut majeur, mais un clavier hybride avec une meilleure gestion acoustique aurait été un plus pour une utilisation plus polyvalente.
Côté performances, rien à redire. Que ce soit sur des jeux compétitifs comme Fortnite
et League of Legends
, ou sur des titres plus posés comme Monster Hunter Wilds
, le clavier assure une réactivité impeccable. Aucun problème de latence, pas de doubles frappes ni de mauvaises surprises : il suit sans difficulté même dans les situations les plus exigeantes.
En bonus, la présence d'un repose-poignet
bien pensé apporte un confort appréciable sur les longues sessions, un détail qui fait la différence pour ceux qui passent des heures à jouer ou à taper au clavier.
fonctionalités
Avec un prix d'achat de 180 € pour un modèle filaire
, le clavier n'avait pas le droit de se contenter du minimum. Corsair l'a bien compris et a décidé d'inonder les joueurs de technologies pour s'adapter à toutes les situations.
Dès le premier coup d'œil, on retrouve des commandes dédiées, avec un bouton d'activation du mode Gaming
, un accès rapide au logiciel iCUE
ainsi qu'une molette de contrôle
. Cette dernière permet de gérer l'audio
, même si, hors molette, l'ergonomie de ces raccourcis peut sembler un peu moins intuitive.
Là où le clavier se démarque vraiment, c'est au niveau de ses switchs bardés de technologies
. Grâce à l'activation magnétique
, il est possible d'ajuster avec précision la distance d'activation
des touches. Ajoutez à cela le Rapid Trigger
, qui permet une réinitialisation instantanée des touches, et la technologie FlashTap
, et vous obtenez un véritable concentré d'innovation. FlashTap
, justement, offre un contrôle avancé des mouvements. Lorsque deux touches opposées sont pressées simultanément, le clavier peut prioriser la première, la dernière, ou même ignorer les deux
. Si ce concept peut sembler abstrait sur le papier, il devient redoutablement efficace en jeu, notamment dans les FPS nerveux
où chaque milliseconde compte.
Enfin, avec la technologie AXON
, le clavier affiche un taux d'interrogation de 8 000 Hz
, soit huit fois plus rapide qu'un clavier classique
. En toute honnêteté, cette différence sera surtout perceptible pour les joueurs ultra-exigeants
, ceux qui traquent la moindre fraction de seconde pour optimiser leur réactivité et leurs performances.
Logiciel
Pour ne rien changer aux habitudes, c'est le logiciel ICUE
qui accompagne le K70 PRO TKL
ainsi que l'ensemble de l'écosystème CORSAIR. Le constructeur donne la possibilité de modifier les macros, le rétroéclairage, les réponses, changer les raccourcis ainsi que de nombreux autres points que les captures d'écran à suivre expliqueront plus succinctement que nous. La prise en main est facile tandis que le panel se veut intuitif et réactif.
Notez tout de même que CORSAIR ne fait pas dans la dentelle
et propose un ensemble aussi éclectique que complet de personnalisation clavier. Ici, il ne s'agit pas de macros simples, le produit va encore plus loin avec des intégrations linguistiques, de texte ou même la gestion des médias à tel point que nous nous demandons presque ce qu'il n'est pas possible de faire avec ce clavier
. Finalement, le panel multimédia bénéficie d'un onglet spécial.
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