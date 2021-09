Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 50 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 40KHz Impédance : 32 Ohms

Microphone :

Type : Omnidirectionnel Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz Sensibilité : -40 dB

Sans fil : Portée : jusqu'à 18m Batterie : jusqu'à 20h

Connection filaire : USB-C - USB 2.0

USB-C - USB 2.0 Poids : 300 g

300 g Compatibilité : PC, MAC, PS4, PS5

PC, MAC, PS4, PS5 Garantie : 2 ans

Unboxing

Casque gaming HS80 RGB WIRELESS

Clef USB pour Slipstream

USB-C câble : 1.5m

Guide utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Boutons et molettes

Connectivité



La batterie

Microphone

Côté son

Logiciel ICUE

Le RGB

Voici la composition de la boîte :C'est un fait, Corsair semble vouloir diversifier la qualité et le retour visuel de ses produits audio avec des gammes aux designs évolutifs. Ici, le casqueprofite d'un châssis strict au rendu agréable et professionnel, et ce, dès le déballage du produit.Corsair nous habitue, progressivement, à des châssis qui se veulent toujours plus travaillés. C'est ici le cas pour lequi est affublé d'un plastique noir réparti en trois revêtements que sont : mat granuleux, mat lisse et soft-touch pour le confort du touché. C'est une combinaison qui fonctionne assez bien puisque, combinée à, il donne l'impression d'être sectorisé malgré son aspect monochrome.Concernant l'ergonomie, le casqueconserve certaines bases avec le double-pivot si situant en pointe d'arceau et en début d'oreillette pour permettre un ajustage à. Son poids de 300g ne figure pas parmi les plus légers, mais reste parfaitement dans un standard afin de ne pas être problématique sur la durée.Cependant, on constate un point assez nouveau pour le constructeur, qui est l'arceau en élasthanne. On dit donc adieu aux réglages se situant en partie extérieure des oreillettes pour se focaliser surl'intérieur de l'arceau, permettant ainsi le réglage en hauteur duIl faudrait utiliser le casque bien plus longtemps que pendant ce test pour juger de l'efficacité ainsi que de la durabilité d'un tel procédé, néanmoins, il permet d'amortir plus facilement votre tête etTout le confort d'un casque réside, en grande partie, sur la texture et la forme des oreillettes. Ici,gade l'aspect carré auquel une pointe vient se faufiler en direction du menton. C'est une forme que l'on connaît déjà avec le casque Corsair Void RGB , si ce n'est que les contours sont moins marqués et futuristes pour un final sobre et moins marqué sur le gaming. De plus, là où le void avec son châssis marqué, ledans le but de réduire ce souci. Néanmoins, certains d'entre nous ont appuyé le fait qu'ils se sentaient toujours. Le meilleur conseil que l'on puisse vous donner serait d'aller tester le casque dans un magasin revendeur pour savoir où vous vous situez.Pour finir sur les mousses, comme vous l'aurez remarqué, on en retrouve seulement sur les oreillettes. Ces dernières sont équipéesrevêtues d'un tissu respirant. C'est, par ailleurs, le seul point qui nous parait obscur quant au choix du revêtement. Là où la majorité des concurrents se tournent vers du cuir ou simili,. Cela n'ampute en rien sur le confort d'utilisation, mais la matière se veut plus chaude et donc moins agréable durant les périodes de chaleur. Finalement, ni les oreillettes ni les mousses ne sont modulables, de telle sorte qu'il est également impossible de les remplacer au besoin.L'ensemble des configurations à la volée que l'on peut retrouver sur le casque sontà l'arrière de l'oreillette gauche. Rien à signaler de particulier si ce n'est que le volume modifie l'ensemble des sons système et non seulement ceux du casque. La molette est crantée pour une utilisation précise, tandis qu'elle ne dispose d'aucune butée.La technologieultrarapide n'est plus à définir, tant le constructeur l'a standardisé sur ses produits sans-fil. Il améliore l'écoute en la rendant plus fluide et surtout sans latence que l'on pourrait, par exemple, trouver avec du Bluetooth. Ce dernier n'est d'ailleurs pas disponible sur le périphérique ce qui le rend, par définition, moins polyvalent ainsi qu'inutilisable avec un téléphone. En contrepartie, Corsair propose un dongle Wireless capable d'accueillir jusqu'à trois périphériques en simultanés pour économiser des ports. Il se connecte aisément aux PS4 et PS5, mais on perd la possibilité d'utiliser le logiciel ainsi que le rendu dolby Atmos.La distance d'utilisation de 16 mètres est respectée, même si vous passez un mur. Quoi qu'il en soit, si vous sortez de la zone d'utilisation, le casque se met à biper tout le temps où il n'est plus appareillé.Concernant ce point, rien d'intéressant à relever. Le casque est utilisable en charge et reste assez rapide pour être à 100 %. Il est possible d'avoir une commande vocale vous annonçant lorsque la batterie devient faible, ainsi qu'un retour visuel sur le bureau, activable, permettant de connaitre l'état de la batterie (pas de données en %). Les 20h d'autonomie semblent être respectée puisque nous n'avons pas l'impression de passer nos soirées à le recharger.Bien que, comme nous le disons souvent, le micro-casque ne remplace pas la qualité d'un microphone sur pied, celui dune fait pas pâle figure. Bien sûr, l'absence de bonnette vous demandera d'adapter votre voix ainsi que le positionnement du micro pour éviter l'accentuation des P et S. Pour le reste, le rendu voix est assez fidèle et agréable bien que l'on soit en mesure de regretter une détection parfois trop grande si vous êtes plusieurs dans la même pièce.Pour finir,et reste équipé d'un LED en bout, permettant de connaitre l'état du microphone à l'instant T. La position de ce dernier est fixe malgré une certaine souplesse de tige, évitant de l'endommager en cas de choc. Enfin, lorsqu'il est relevé, le microphone se coupe tout seul tandis que la commande vocale annonce le mute micro (option désactivable). Le logiciel ICUE permet d'activer, ou non, le retour micro.Le point le plus intéressant, mais également celui sur lequel Corsair semble s'être le plus penché. En effet, la qualité audio est notable tandis que l'on essaye de le mettre en défaut sur tous les types de musiques ou de jeu. Qu'il s'agisse d'écouter un rock effréné, ou devoir localiser un joueur adverse dans un FPS,. La spatialisation permet d'identifier clairement l'ensemble des instruments ou subtilités d'une musique, tout en profitant de basses maitrisées et non accentuées (à condition de ne pas utiliser le mode bass boost). Pour chipoter, on peut lui reprocher de manquer légèrement de profondeur ou de rondeur sur les finitions, mais il reste d'une qualité exemplaire pour sa gamme de prix.a mis à jour, depuis la sortie du clavier K65 RGB Mini , son logiciel, pour permettre aux utilisateurs un panel plus large et innovant de possibilités. L'ensemble des configurations sont mieux centralisées et permettent un accès rapide et inné. Pour le cas du, le logicielpropose la configuration du casque, mais également du dongle USB étant donné qu'il est en effet possible d'y connecter jusqu’à trois appareils sans-filPour finir sur l'aspect logiciel, il est possible de changer le profil directement avec un clic sur l'icône du logiciel présent dans la barre des tâches. Pour le reste, les configurations restent assez classiques, mais disposent à présent d'un module explicatif lors de la première ouverture de l'onglet en question.Le casqueprofite d'un aspect RGB pour faire « comme les grands » sans pour autant se transformer en « Jackie Tuning ». Seul le logo se situant sur la face extérieure des oreillettes dispose d'un rétroéclairage, qu'il est possible de configurer via ICUE selon les standards Corsair. Simple, efficace et qui ne consomme presque rien pour améliorer l'autonomie du casque.Vous pouvez notamment retrouver le Corsair HS80 RGB Wireless sur Amazon, au prix de 149,99 euros