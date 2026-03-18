Corsair VANGUARD 96 : Test d'un clavier compact qui veut dominer le gaming et la productivité

Clavier 96 %, switches rapides, connectivité complète et ergonomie soignée : Corsair promet ici un vrai couteau suisse premium. Le Corsair VANGUARD 96 se présente comme une alternative haut de gamme pensée pour ceux qui veulent un format compact sans renoncer au confort d'un clavier complet. Positionné sur le segment polyvalent gaming/productivité, il mise sur des matériaux premium, une connectique moderne et des switches performants pour séduire un public exigeant à la recherche d'un périphérique capable de tout encaisser au quotidien comme en jeu.

Caractéristiques

Format 96 % avec pavé numérique intégré

96 % avec pavé numérique intégré Switches Corsair MLX Plasma mécaniques pré lubrifiés

Corsair MLX Plasma mécaniques pré lubrifiés Keycaps PBT double shot durables

PBT double shot durables Connexion USB C

USB C Macro et multimédia écran LCD couleur, molette multifonction et six touches macro

écran LCD couleur, molette multifonction et six touches macro Polling rate jusqu'à 8 000 Hz

jusqu'à 8 000 Hz Modularité hot swap compatible switchs 3 et 5 broches

hot swap compatible switchs 3 et 5 broches Dimensions 388 × 141 × 43 mm

388 × 141 × 43 mm Poids environ 1,1 kg

environ 1,1 kg Prix indicatif 179,99 €







Unboxing

Le clavier VANGUARD 96

Un câble USB C tressé et détachable

Un adaptateur USB A

Un repose poignets magnétique selon la version

Un outil pour retirer keycaps et switches

La documentation habituelle

Design, qualité de fabrication et ergonomie

















Performances techniques et sensation de frappe

















Fonctionnalités et software























Learrive dans un packaging simple mais soigné, qui donne immédiatement une impression de produit solide. Tout est parfaitement calé, bien présenté et prêt à être utilisé dès la sortie de boîte.Depuis des années, on alterne entre les formats TKL, full size ou même 60 %, sans jamais trouver cequi libère de l'espace tout en conservant un pavé numérique. Le VANGUARD 96 vient enfin répondre à ce besoin et cela se ressent dès la première prise en main.Le clavier peut paraître un peu massif au premier abord, mais cette impression disparaît très vite. Le châssis est, les matériauxet la construction inspire immédiatement la. Rien ne bouge, rien ne sonne creux et l'ensemble respire la qualité. On sent que Corsair n'a pas cherché le superflu mais la robustesse et l'efficacité.. Il libère de la place sans compromis et permet de conserver toutes les touches essentielles. On y gagne en confort autant dans les jeux que dans la bureautique. Seul point qui pourrait manquer selon les habitudes, l'absence de touches multimédia physiques puisque l'écran LCD couvre seulement certaines commandes.La base du clavier propose deux niveaux d'inclinaison et des rainures discrètes destinées à guider le câble USB C et garder un setup propre. C'est bien pensé, efficace et agréable au quotidien.Les keycaps en PBT double shot sont un vrai plaisir. Leur textureoffre un toucher très agréable et une durabilité exemplaire même après plusieurs heures de frappe. La molette multifonction, simple d'accès, permet d'ajuster le volume ou d'autres actions selon les besoins et l'écran LCD affiche clairement les informations utiles ou les animations choisies.Le repose poignets magnétique apporte un confort réel grâce à sa texture douce et sa mousse à mémoire de forme. Il reste stable et s'attache facilement, ce qui permet d'adapter son installation en un instant. L'ensemble donne une expérience cohérente etLe format 96 % demande un léger temps d'adaptation, surtout les premiers jours, car les touches sont plus rapprochées que sur un full size. On commet parfois quelques glissements mais l'adaptation se fait vite et la compacité devient rapidement un atout.Les switchessont également une excellente surprise. Ils proposent un comportementetavec une activation nette. Leur amorti léger rappelle certains modèles comme les ROCCAT Titan, mais avec une sensation plus douce et mieux contrôlée. Le confort de frappe est notable tandis que les transitions entre les touches se font naturellement.Le systèmeapporte une vraie liberté supplémentaire. Il devient possible de changer switches ou keycaps très facilement (à condition qu'ils soient compatibles, pour cela nous vous conseillons de rester sur les MLX déclinés chez Corsair), que ce soit pour ajuster la sensation de frappe ou pour personnaliser la signature sonore. Un atout rare dans cette gamme de prix.La course de frappe par défaut est très bien équilibrée. À noter que si la version Pro du clavier permet d'ajuster la profondeur d'activation, ce n'est pas le cas de la version classique. Heureusement, la configuration native reste suffisamment courte pour offrir une réponse rapide en jeu, tout en conservant une douceur et un léger arrondi qui limitent les fautes de frappe etLe polling rate pouvant monter jusqu'à 8 000 Hz, mais dans les faits, des valeurs bien plus raisonnables suffisent largement pour obtenir une excellente réactivité. On profite ainsi d'une expérience fluideFinalement, la signature sonore est particulièrement maîtrisée. Le clavier reste étonnamment discret pour un modèle mécanique grâce à son amortissement interne et à la lubrification des switches. Le résultat donne un sonet très agréable même lors de frappes appuyées.Avec un prix d'appel autour de 180 €, lese positionne clairement comme un clavier premium. Un choix cohérent puisque l'ensemble des fonctionnalités est bien intégré et enrichit l'expérience sans jamais la complexifier. Les six touches macro se révèlent utiles aussi bien en jeu que dans les logiciels de création ou de productivité., de gagner du temps et de fluidifier certains workflows, notamment grâce à l'intégration du Corsair G Key via l'application Stream Deck. Ce que l'on peut toutefois reprocher à ce format concerne l'absence de touches multimédia dédiées. Malgré la pléthore de raccourcis faciles d'accès, un panel multimédia à la volée reste très pratique au quotidien et certaines combinaisons ne sont pas toujours intuitives.La molette multifonction, qui rappelle celle du Stream Deck Plus ou d'autres périphériques de la marque, est précise, agréable à utiliser et visuellement réussie.en affichant des informations utiles ou des animations personnalisées. L'interface logicielle reste claire et intuitive, ce qui facilite la configuration des macros, du RGB ou des différentes couches sans se perdre dans des menus trop chargés.À noter qu'en plus de l'application iCUE,. Une alternative bienvenue même si encore un peu expérimentale, tant iCUE reste aujourd'hui l'outil le plus complet pour exploiter pleinement le clavier., pensée pour garantir un comportement fiable lorsque plusieurs directions opposées sont pressées en même temps. Cette gestion propre des entrées conflictuelles évite toute action imprévisible en jeu et assure une cohérence parfaite des mouvements. L'option se configure très facilement via iCUE ou l'interface Web et permet d'adapter le comportement des touches selon son usage, notez d'ailleurs que les touches actives apparaissent en jaune sur votre clavier afin de rapidement les identifier.