Pour faciliter ses déplacements à Leonida et gagner du temps, il est possible d'utiliser le système de voyage rapide de GTA 6. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire.

Tout au long de leur aventure sur Grand Theft Auto VI, les joueurs et les joueuses peuvent explorer Leonida à bord de leur véhicule. Cependant, il se peut qu'à certains moments, vous ne puissiez pas utiliser votre moyen de transport, car vous l'avez garé loin, par exemple. Fort heureusement, Rockstar Games a implanté un système de déplacement rapide, qui vient en complément et peut grandement être utile.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter et comment utiliser le système de voyage rapide sur GTA 6, afin que vous puissiez gagner du temps.

Comment utiliser le voyage rapide sur GTA 6 ?

Contrairement à d'autres jeux du même genre ou non, le système de voyage rapide de GTA 6 n'est pas lié à la carte ou encore une structure spécifique disponible dans le monde ouvert. Dès lors, il ne suffit pas d'ouvrir sa map ou bien d'interagir avec un élément particulier de l'environnement pour rejoindre un emplacement choisi en une poignée de secondes. À la place, les joueurs et les joueuses de GTA 6 doivent s'intéresser à d'autres éléments pour voyager rapidement : les taxis et l'application RydeMe, qui se débloquent au fur et à mesure de la progression dans l'histoire principale.

Ainsi, dès le premier chapitre de GTA 6, vous pouvez appeler un taxi grâce à votre téléphone, en sélectionnant Paradise Taxi dans Contacts, afin de voyager rapidement. Évidemment, et comme vous vous en doutez, vous devrez vous délester de quelques dollars pour utiliser ce moyen de déplacement rapide. Dès le deuxième chapitre, et ce, jusqu'à la fin de l'aventure, vous pouvez utiliser l'application RydeMe afin de vous déplacer rapidement à un endroit à bord d'un véhicule. Là encore, cela demande de payer la course et de se séparer de plusieurs dollars.

Dans tous les cas, vous savez à présent comment fonctionne et comment utiliser le voyage rapide sur GTA 6. D'ailleurs, au cours de votre périple à Leonida, vous avez probablement rencontré Mandy. Nous vous parlons de ce personnage quelque peu mystérieux dans un article dédié.

Pour conclure, rappelons que GTA 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 ainsi que sur Xbox Series.