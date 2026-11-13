Grâce à l'IA, XBOX veut créer des mondes gigantesques, mais avec des équipes réduites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 17h17
À l'occasion des 25 ans de la marque, la dirigeante de XBOX, Asha Sharma, a publié un mémo esquissant l'avenir de l'entreprise. En filigrane, elle suggère une utilisation de l'intelligence artificielle générative pour permettre à de petites équipes de créer des mondes virtuels toujours plus vastes.
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Grâce à l'IA, XBOX veut créer des mondes gigantesques, mais avec des équipes réduites

À l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de XBOX, Asha Sharma, figure de proue de la division gaming de Microsoft, a partagé sa vision pour les décennies à venir. Dans un mémo interne publié récemment, elle retrace l'évolution de l'entreprise, passée de modestes débuts à un mastodonte de l'industrie. Toutefois, ce sont ses déclarations concernant l'avenir du développement de jeux vidéo qui retiennent particulièrement l'attention, laissant entrevoir un bouleversement technologique majeur.

Une volonté de briser les barrières de la création

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Le constat dressé par la dirigeante est sans appel. Selon elle, la création vidéoludique souffre depuis trop longtemps de limites matérielles et humaines.

Trop d'idées ne deviennent jamais des jeux et trop de titres n'atteignent pas ce que leurs créateurs avaient imaginé. Pendant des décennies, cela a été le compromis inévitable de l'ambition. Nous devons changer cela.

Pour Asha Sharma, la relation historique entre la taille d'une équipe, les ressources financières et l'envergure d'un projet est sur le point de se fracturer. Elle estime qu'une seule personne sera bientôt capable de maîtriser des capacités qui nécessitaient autrefois des nations entières.

Le message est on ne peut plus claire, fournir à ses équipes des outils surpuissants pour réduire les coûts et le temps de développement (l'IA), tout en décuplant les possibilités créatives. Une petite équipe devrait ainsi pouvoir bâtir des mondes qui exigent aujourd'hui des centaines de développeurs et des centaines de millions de dollars.

L'intelligence artificielle générative en toile de fond

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Bien que le terme ne soit jamais explicitement prononcé dans le document, l'allusion à l'intelligence artificielle générative est évidente. Le vocabulaire employé par la responsable fait écho aux promesses de cette technologie émergente. Cette orientation n'est guère surprenante lorsque l'on connaît le parcours d'Asha Sharma, dont l'expertise chez Microsoft est justement ancrée dans l'intelligence artificielle. De plus, la maison mère investit massivement dans ce secteur, notamment avec son assistant « Copilot ».

Cette communication fait également suite à l'annonce récente d'une initiative nommée « XBOXLabs », qui semblait déjà s'articuler autour de l'intelligence artificielle générative tout en évitant soigneusement de nommer la chose. Jusqu'à présent, la dirigeante s'était montrée prudente sur le sujet, affirmant peu après sa nomination qu'elle n'avait aucune tolérance pour une mauvaise intelligence artificielle.

Un discours qui interroge face aux récentes restructurations

Il est difficile de dissocier ces déclarations du climat actuel au sein de la branche gaming de Microsoft. Ces derniers mois ont été marqués par de vastes plans de restructuration ayant entraîné la suppression de milliers d'emplois chez XBOX.

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Dans ce contexte, l'idée de remplacer le travail de centaines de développeurs par des outils technologiques gérés par de petites équipes risque de faire grincer des dents au sein de l'industrie. Si l'intelligence artificielle générative était passée au second plan médiatique pendant cette période de crise, les récentes déclarations d'Asha Sharma montrent que les graines de cette transformation sont bel et bien en train de germer.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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