Project Helix est conçu comme un console pouvant lire des jeux PC

XBOX a, récemment, précisé que Project Helix donnera bien naissance à une console capable de lire des jeux PC, et non à un PC pouvant lire des jeux consoles.

Annoncée officiellement pour la toute première fois lors du printemps de cette année 2026, Project Helix est, comme vous le savez probablement déjà, la prochaine console XBOX. Celle-ci fait, d'ailleurs, régulièrement parler d'elle, que ce soit via des communications officielles ou rumeurs. Cette fois-ci, XBOX a pris la parole pour affirmer que Project Helix est une console pouvant lire les jeux PC, et non l'inverse.

Project Helix, une console qui lira les jeux PC

Partagé il y a très peu de temps, le magazine numérique dédié aux 25 ans de XBOX fait mention du Project Helix. D'ailleurs, c'est Jason Ronald, soit le vice-président de la nouvelle génération, qui s'est exprimé à son sujet afin de clarifier un élément. Jason Ronald a ainsi spécifié que Project Helix est une console capable de lire des jeux PC, mais n'est pas un PC capable de lire les jeux consoles :

Helix est conçue pour être une console capable de faire tourner vos jeux PC. Ce n'est pas un PC qui peut faire tourner les jeux consoles. Le but est de rendre l'accès aux jeux PC intuitif et facile. Mais si vous êtes un hardcore gamer ou quelqu'un qui recherche à personnaliser votre expérience via divers paramètres, vous pourrez le faire.

Pour XBOX, Project Helix est, d'ailleurs, pensé pour être « la machine de jeu ultime », qui cherche à briser certaines « barrières » : « Elle est vraiment pensée pour être la machine de jeu ultime - celle qui va supprimer toutes les barrières à l'entrée qui ont existé. Je suis capable de retrouver ma bibliothèque vidéoludique sur 4 générations de XBOX et ma progression afin d'avoir accès instantanément. Et nous supprimons aussi les contraintes entre les jeux PC et les jeux consoles ».

Pour autant, aucun détail précis n'a été partagé à ce sujet. Reste donc à savoir jusqu'à quel point les joueurs et les joueuses pourront profiter de leurs jeux PC sur Helix. Nul doute que XBOX nous donnera de plus amples informations en temps et en heure à propos de Project Helix.