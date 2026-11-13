XBOX : Comment obtenir son récapitulatif XBOX Playback ?

Les joueurs et les joueuses peuvent actuellement accéder à un récapitulatif de leurs aventures sur XBOX, grâce à XBOX Playback. Voici comment faire pour profiter de ce service.

À l'occasion du 25ème anniversaire de XBOX, les joueurs et les joueuses peuvent accéder à un récapitulatif retraçant leur périple sur les consoles de la firme grâce à XBOX Playback, qui offre différentes statistiques. Il se peut, de ce fait, que vous désiriez accéder au vôtre, mais que vous ne sachiez pas comment faire. Ainsi, voici comment obtenir son récapitulatif XBOX Playback, et des informations sur les dates de disponibilité.

Obtenir son récapitulatif XBOX Playback

Les joueurs et les joueuses ont deux solutions pour accéder à leur récapitulatif XBOX Playback. D'après les informations partagées par la firme, il est possible d'y accéder et de le visionner depuis sa console, en étant, bien entendu, connecté à son compte XBOX : il suffit de rechercher Playback depuis le menu principal. Autrement, sachez que vous pouvez obtenir votre récapitulatif XBOX Playback depuis un navigateur, notamment en vous connectant à votre compte Microsoft/XBOX sur le site officiel.

Le récapitulatif XBOX Playback, qui peut être ensuite partagé, est ainsi l'occasion pour les joueurs d'accéder à différentes statistiques : le premier jeu XBOX découvert, le jeu le plus joué, les premiers succès débloqués, le total d'heures jouées etc. Par ailleurs, comme vous pourrez le constater, ce résumé ne se contente pas d'explorer vos aventures sur la dernière console de la firme, étant donné que les données dévoilées prennent en compte le parcours effectué depuis la toute première XBOX.

To everyone who pressed start, stayed up late, chased achievements, found a new favorite, and came back for more: thanks for 25 years. Your XBOX Playback is here: https://t.co/96hEGmwcXP https://t.co/ah6MvkuuvP — XBOX (@XBOX) November 12, 2026

Les dates de disponibilité du XBOX Playback

Disponible depuis le 12 novembre 2026, le récapitulatif XBOX Playback ne sera plus accessible à compter du 31 décembre prochain. La communauté a donc quelques semaines pour profiter de ce service, qui promet de raviver quelques souvenirs chez les joueurs, et surtout une certaine nostalgie.