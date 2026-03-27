Test ROG Cetra Open Wireless : le format ouvert d'ASUS est-il l'allié ultime des joueurs sportifs ?

ASUS Republic of Gamers s'invite sur le segment des écouteurs à conduction aérienne avec les ROG Cetra Open Wireless. Ce modèle hybride promet de réconcilier les exigences du gaming compétitif avec les avantages du format ouvert pour le sport ou la mobilité. Entre latence ultra-faible via SpeedNova et confort longue durée, nous avons testé cette solution originale pour voir si elle tient ses promesses en situation réelle.

Caractéristiques

Type Écouteurs sans fil ouverts (Open-Ear) à conduction aérienne

Écouteurs sans fil ouverts (Open-Ear) à conduction aérienne Transducteurs 14,2 mm avec revêtement Diamond-Like Carbon (DLC)

14,2 mm avec revêtement Diamond-Like Carbon (DLC) Connectivité Bluetooth 5.3 et 2,4 GHz ROG SpeedNova

Bluetooth 5.3 et 2,4 GHz ROG SpeedNova Microphones 4 capsules MEMS avec annulation de bruit par IA

4 capsules MEMS avec annulation de bruit par IA Autonomie 16 heures par charge et jusqu'à 64h avec boîtier

16 heures par charge et jusqu'à 64h avec boîtier Certification IPX5 (résistant à la sueur et aux projections)

IPX5 (résistant à la sueur et aux projections) Poids 11g par écouteur

11g par écouteur Charge USB-C avec support du passthrough pour le dongle

USB-C avec support du passthrough pour le dongle Prix indicatif 199,99 €





Unboxing et premier contact

Design et ergonomie















Connectivité et fonctions intelligentes

















Performance audio et communication

Le test du terrain – Gaming et CrossFit

Autonomie

Dès l'ouverture, le ton est donné. Le boîtier de charge des ROG Cetra Open Wireless se montre imposant, nettement plus long que la moyenne. Ce format s'explique par la présence d'un dongle USB-C directement logé à l'intérieur, un atout précieux pour profiter d'une connexion sans latence sur PC, console ou smartphone. En contrepartie,La boîte comprend aussi une sangle réfléchissante. Notez toutefois qu'aucun emplacement n'est dédié dans le boîtier, ce qui impose de la transporter séparément.La construction en plastique mat semble réellement robuste sous les doigts. On perd peut-être le côté « bijou » de certains concurrents aux finitions plus brillantes, mais pour un produit que l'on va manipuler avec des mains pleines de magnésie ou jeter dans un sac de sport,. On apprécie également la présence d'un indicateur de batterie très lisible sur la face avant du boîtier, ce qui permet de savoir exactement où l'on en est d'un simple coup d'œil. Le design reste très identifié ROG avec des logos rétroéclairés qui sont gadgets, mais visuellement agréables.C'est souvent le point critique des écouteurs ouverts, mais ASUS a particulièrement soigné sa copie. Avec, ce qui représente seulement 1g de plus que les Beyerdynamic Amiron 200,sans que cela soit gênant. Cela participe même à un sentiment de sécurité assez agréable. En outre, les crochets en silicone souple sont très courbés et épousent bien la forme de l'oreille sans jamais comprimer le cartilage.Nous les avons testés sur différentes morphologies et, bonne nouvelle, même sur des « petites » oreilles, le maintien est impérial., mais attention, elle ne remplace pas un équipement de sécurité routière pour courir de nuit. C'est surtout un filet de sécurité psychologique qui assure que l'on ne perdra pas son précieux matériel lors d'un mouvement brusque.Finalement, concernant les commandes à la volée, ASUS a opté pour. C'est un choix qui évite les déclenchements intempestifs liés à la sueur ou aux frottements. Le gros point fort réside dans la personnalisation complète via le logiciel. Les écouteurs gauche et droite sont totalement dissociables et l'on peut attribuer des fonctions différentes selon que l'on appuie une, deux, trois ou même quatre fois. L'appui prolongé est également géré, ce qui offre une panoplie de contrôles impressionnante sans jamais avoir à sortir son téléphone. Le « clic » estLe véritable « game changer » est la recharge passthrough sur le dongle USB-C.. On ne sacrifie plus l'autonomie de son téléphone pour le son en déplacement. Notez en parallèle que la connectique via le dongle est immédiate et permet d'annuler totalement la potentielle latence perçue en connexion Bluetooth, ce qui reste très intéressant même si ces derniers ne sont pas initialement conçus pour le pur compétitif PC ou mobile.Le logiciel, très léger et surtout à présent accessible en ligne sans installation lourde, est indispensable pour configurer ces fameux raccourcis. Il permet aussi de gérer. Cette technologie offre la possibilité de rester connecté au PC via le dongle SpeedNova tout en gardant une connexion Bluetooth sur votre smartphone. Si un appel arrive, la bascule est fluide. C'est l'outil parfait pour ceux qui veulent rester connectésLe son des drivers de 14,2 mm est clair et offre une scène très large. La technologiecompense bien le format ouvert pour donner du corps et des basses à la musique. Toutefois, face à des marques audio purement mélomanes, on ressent. C'est flagrant si on teste les deux coup sur coup, mais pour un usage quotidien, les Cetra sont largement suffisants et agréables.Il faut toutefois noter une caractéristique propre à ce format ouvert et particulièrement marquée ici car la fuite sonore est bien réelle.. C'est un point à prendre en compte si vous comptez les utiliser dans des environnements très calmes comme une bibliothèque ou un bureau partagé.Côté micro, le bilan est plus contrasté. En intérieur, la voix est plutôt propre à condition d'être au cœur d'un environnement calme.. En extérieur, c'est plus compliqué. Dès qu'il y a du vent ou du passage, la voix devient vite inaudible pour l'interlocuteur. L'annulation de bruit par IA montre ici ses limites physiques.L'filtre efficacement les fréquences graves comme les ventilateurs ou la climatisation, ce qui aide à se concentrer. En gaming, le format ouvert permet de s'entendre parler naturellement, évitant ainsi de crier lors des sessions vocales nocturnes.En jeu, la technologie SpeedNova est une petite révolution pour ce format., ici le décalage est inexistant. On peut jouer à des titres nerveux comme Warzone sans aucun désavantage tactique. On profite d'une aération sonore qui aide à situer les bruits naturellement. Cependant, il faut être honnête sur l'usage cible., particulièrement sur smartphone ou console portable. Ils ne remplaceront jamais un casque micro de salon ou de PC fixe si l'on cherche l'immersion absolue ou une captation vocale pro, même quand on joue seul dans le calme.Pour aller plus loin, les écouteurs nous ont accompagnés durant plusieurs séances de CrossFit. Lors de mouvements explosifs ou même tête en bas,. On les sent présents, mais une fois en place, ils restent parfaitement stables, ce qui s'avère particulièrement rassurant.La certification IPX5, qui garantit une résistance à un jet d'eau soutenu de faible pression, apporte un vrai plus.. À ce jour, c'est sans doute le maintien le plus convaincant que nous ayons testé pour une pratique aussi intensive.C'est précisément cet aspect hybride qui fait tout l'intérêt du produit. Pouvoir enchaîner un entraînement exigeant puis une session de jeu sans changer d'équipement représente. Enfin, la conception ouverte n'obstrue pas le canal auditif, ce qui, un détail loin d'être anodin.L'autonomie annoncée de 16 heures par charge se montre très proche de la réalité, même si, dans les faits, on ne les atteint presque jamais puisque l'après usage.Avec ce dernier, l'endurance totale dépasse les 60 heures., qui permet de tenir une semaine complète d'utilisation mixte sans jamais avoir à se soucier du niveau de batterie grâce à l'affichage LED extérieur.