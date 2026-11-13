Game Awards 2026 : Geoff Keighley annonce un partenariat qui sonne comme un indice

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2026 à 15h10
La cérémonie des Game Awards 2026 aura lieu dans un mois à peine. Mais Geoff Keighley vient de révéler sur son compte X un partenariat avec Disney+, ouvrant la voie à de nombreuses théories chez les joueurs.
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Game Awards 2026 : Geoff Keighley annonce un partenariat qui sonne comme un indice

Chaque année au mois de décembre, entre deux préparatifs pour les fêtes de fin d'année, les joueurs et joueuses du monde entier ont les yeux rivés sur leurs écrans préférés. Devenue une véritable institution, la cérémonie des Game Awards sera de retour dans quelques semaines, précisément dans la nuit du 10 au 11 décembre 2026. 

Cet événement fédérateur alternant entre trailers de jeu et remises de récompenses est diffusé gratuitement sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram Live, sur Steam, sur Kick et bien plus encore. Mais cette année, un nouveau nom vient se joindre à la fête. 

Disney+, nouvelle plateforme de diffusion pour les Game Awards

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Sur le compte X de l'événement, Geoff Keighley a confirmé que, pour la première fois de son histoire, la cérémonie des Game Awards allait être retransmise en direct sur Disney+. Les abonnés à la plateforme de VOD de Mickey pourront donc assister à l'événement simplement en se connectant au service. 

Ce partenariat peut sembler anecdotique, voire incongru. En effet, il existe de nombreuses alternatives gratuites pour regarder les Game Awards sur d'autres plateformes et services. Mais très rapidement, beaucoup ont vu dans ce rapprochement un indice lié aux possibles annonces de la soirée. 

Rappelons que, lors de la D23, Kingdom Hearts 4 avait eu droit à un nouveau trailer montrant notamment le monde de Coco ainsi que la fenêtre de sortie du titre. Une série animée avait aussi été annoncée dans la foulée. Certains joueurs pensent donc qu'une nouvelle vidéo de présentation serait diffusée lors des Game Awards ou que la date de sortie définitive soit enfin dévoilée.

Kingdom Hearts, Star Wars ou une autre licence Disney en vedette de la cérémonie ?

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Au-delà de Kingdom Hearts, la franchise Star Wars est un autre nom évoqué par la communauté. Appartenant elle aussi à Disney, elle fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment avec le possible développement de Star Wars Battlefront 3. La cérémonie pourrait être l'occasion d'un « World Premiere » dédié ou d'une autre annonce liée à cet univers. Mais Disney pourrait en profiter pour faire la promotion d'autres projets ou de titres existants comme Disney Dreamlight Valley.

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Pour découvrir si ce partenariat est lié à des jeux Disney, il faut maintenant patienter jusqu'à la mi-décembre. Mais allez-vous regarder la cérémonie sur Disney+ ou sur une autre plateforme ? Partagez vos réponses dans les commentaires juste en dessous.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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