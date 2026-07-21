COROS Pace 3 : Test de la montre GPS multisport légère qui coche presque toutes les cases

Avec son GPS double fréquence, son poids plume de 30 grammes et son autonomie annoncée pouvant atteindre 38 heures en mode sport, la COROS Pace 3 ambitionne de proposer une alternative accessible aux montres GPS plus haut de gamme. Nous l'avons testée au quotidien et lors de différentes activités sportives pour évaluer ses qualités et ses limites.

Contextualisation

Il va sans dire que la COROS Pace 3 n'est plus la dernière-née de la marque, notamment depuis l'arrivée de la Pace 4 et de la Pace Pro. Pour autant, nous avons choisi de débuter notre découverte de l'écosystème COROS avec ce modèle, qui conserve un positionnement particulièrement intéressant. Initialement proposée à 249 €, la montre se trouve désormais régulièrement sous la barre des 230 €, notamment lors de certaines promotions, ce qui la rend bien plus accessible que de nombreux modèles concurrents.

Ce choix nous permet également de poser les bases avant de nous intéresser aux futures références du constructeur et d'identifier les évolutions réellement significatives apportées au fil des générations. Que vous soyez un lecteur régulier ou que vous découvriez nos tests sur GAMEWAVE, vous savez que nous sommes particulièrement actifs, aussi bien dans notre pratique sportive que dans nos différents usages quotidiens.

Nous avons donc pris le temps de porter la COROS Pace 3 au quotidien et de l'utiliser dans plusieurs situations (Crossfit, course à pied, travail, trail, nage ...), afin de vérifier si ses promesses se traduisent réellement une fois sur le terrain.

Caractéristiques principales

Écran : tactile transflectif « Always-On » de 1,2 pouce avec verre Corning

: tactile transflectif « Always-On » de 1,2 pouce avec verre Corning Dimensions : 42 x 42 x 11,7 mm

: 42 x 42 x 11,7 mm Poids : 30 g avec bracelet nylon, environ 35 g avec bracelet silicone

: 30 g avec bracelet nylon, environ 35 g avec bracelet silicone GPS : double fréquence compatible GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS

: double fréquence compatible GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS Capteur cardiaque : optique nouvelle génération avec 5 LED et 4 photodétecteurs (Nouveau, pour l'époque, rappelons-le)

: optique nouvelle génération avec 5 LED et 4 photodétecteurs (Nouveau, pour l'époque, rappelons-le) Capteurs : SpO2, altimètre barométrique, boussole, thermomètre et gyroscope

: SpO2, altimètre barométrique, boussole, thermomètre et gyroscope Étanchéité : 5 ATM (50m de profondeur)

: 5 ATM (50m de profondeur) Autonomie annoncée : jusqu'à 38 heures en GPS et 15 jours en utilisation quotidienne









Unboxing

Contrairement à certaines montres qui multiplient les accessoires, la Pace 3 va droit à l'essentiel. Dans la boîte, on retrouve, en toute simplicité, la montre, son bracelet, le câble de recharge propriétaire ainsi que la documentation.

Design et ergonomie

Au poignet, la COROS Pace 3 se distingue immédiatement par son poids plume. Avec seulement une trentaine de grammes selon le bracelet choisi, elle se fait rapidement oublier, aussi bien au quotidien que pendant l'effort. Notez toutefois que l'ensemble et notamment le bracelet en silicone fourni donne certes une impression un peu basique au premier contact, comme c'est souvent le cas sur ce type de produit, mais cette sensation disparaît rapidement une fois la montre installée.







Son boîtier de 42 mm reste relativement compact, presque discret sur un poignet masculin, ce qui participe largement au confort général. Le modèle noir que nous avons reçu inspire confiance grâce à une finition soignée, malgré un positionnement tarifaire contenu. Utilisée du matin au soir, mais également pendant la nuit pour le suivi du sommeil, la montre sait se faire oublier. Seules certaines séances de CrossFit impliquant une barre olympique ou des charges importantes nous ont parfois poussés à la retirer momentanément, afin d'éviter une gêne au niveau du poignet ou même simplement d'y faire atterrir une Kettlebell dessus.







Si tout cela n'est pas assez, et pour ceux qui recherchent davantage de légèreté ou de respirabilité, COROS propose également un bracelet en nylon, plus adapté à certains usages sportifs. Son remplacement s'effectue facilement grâce au système d'attache rapide, ce qui permet d'alterner entre les deux bracelets selon l'activité pratiquée ou simplement ses préférences.

Un écran pensé pour le sport avant tout

Côté affichage, la COROS Pace 3 fait le choix d'un écran transflectif Memory in Pixel (MIP), plutôt que d'une dalle AMOLED. À l'œil nu, le rendu peut surprendre, avec une image qui paraît légèrement moins lisse, presque comme si la structure des pixels était davantage visible. Sur le papier, et même lors des premières minutes d'utilisation, ce choix est forcément moins séduisant qu'un écran AMOLED aux couleurs plus éclatantes. Pour autant, cette technologie s'avère particulièrement pertinente pour une montre avant tout pensée pour la pratique sportive, où la lisibilité en extérieur et l'autonomie priment sur l'effet visuel.



De fait, en extérieur, le constat est sans appel : la lisibilité est excellente. Que ce soit en plein soleil, en forêt ou même lors de nos sorties en nage en eau libre, les informations restent parfaitement visibles sans avoir à solliciter constamment le rétroéclairage. Une qualité que l'on apprécie rapidement lorsqu'on pratique régulièrement des activités en extérieur.

En revanche, le rendu général reste forcément moins flatteur qu'une dalle OLED. L'affichage peut paraître légèrement granuleux, notamment avec certains cadrans personnalisés, tandis que le rétroéclairage manque parfois d'intensité dans les environnements les plus sombres. La luminosité n'est d'ailleurs pas réglable manuellement, mais plusieurs modes d'activation de l'écran restent disponibles, notamment via le mouvement du poignet ou une pression sur un bouton. Ce premier fonctionnement s'est montré particulièrement réactif lors de nos utilisations.



Attention toutefois au mode nuit, qui peut facilement prêter à confusion lors des premières utilisations. Une fois activé, celui-ci désactive automatiquement l'activation de l'écran par mouvement du poignet, mais également les notifications. Il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement de la montre, mais bien d'un comportement lié à ce réglage que l'on peut activer ou même régler sur une plage horaire particulière.

Après plusieurs semaines d'utilisation, ce compromis nous paraît toutefois largement justifié. La Pace 3 privilégie avant tout la lisibilité et l'autonomie plutôt qu'un rendu spectaculaire, un choix cohérent avec son positionnement et son orientation sportive.

La navigation repose sur un écran tactile, que l'on peut désactiver à tout moment, mais également sur deux boutons physiques. Parmi eux, celui situé sur la partie supérieure fait office de molette rotative. Cette dernière tourne librement, sans crans, ce qui surprend lors des premières manipulations, avec presque l'impression qu'elle pourrait se détacher. Une fois cette particularité assimilée, l'ensemble devient finalement agréable à utiliser, y compris pendant une activité sportive.





Ensemble complet de logiciels

Avant toute chose, le couplage avec un smartphone s'avère pratiquement indispensable. La montre reste parfaitement utilisable seule pour enregistrer une activité, mais l'application devient rapidement incontournable pour consulter les statistiques détaillées, synchroniser les séances ou mettre à jour le firmware.



COROS propose d'ailleurs un écosystème particulièrement complet, articulé autour d'une application mobile et du Training Hub, accessible depuis un navigateur web. Les deux plateformes se synchronisent automatiquement, mais chacune possède sa propre vocation. L'application privilégie un suivi rapide au quotidien, tandis que la version web offre une interface bien plus riche pour analyser ses performances. On y retrouve notamment des graphiques détaillés, l'évolution des charges d'entraînement, la planification des séances ou encore la consultation précise des parcours GPS. Un véritable tableau de bord, particulièrement appréciable pour les sportifs qui aiment suivre leur progression sur le long terme.







Cette richesse se retrouve directement sur la montre. Chaque profil sportif peut être personnalisé en profondeur, qu'il s'agisse des écrans affichés, des données visibles ou des différentes alertes. Les possibilités sont nombreuses et demandent quelques jours d'adaptation, mais cette flexibilité constitue rapidement l'un des points forts de l'écosystème.

Comme évoqué précédemment, l'écran tactile reste actif dans les menus et peut être désactivé pendant une activité afin d'éviter toute manipulation involontaire. En pratique, nous avons rapidement privilégié la navigation à l'aide des boutons physiques, nettement plus confortable lorsque les doigts sont humides, mouillés ou couverts de transpiration.

Pour les disciplines ne disposant pas d'un profil dédié, comme le CrossFit dans notre cas, COROS permet de créer facilement une activité personnalisée en sélectionnant les métriques à afficher. Une fois enregistrée, celle-ci apparaît dans la catégorie « Autres » et s'utilise ensuite comme n'importe quel autre profil.



L'application mobile constitue elle aussi une véritable réussite. Malgré la quantité importante d'informations disponibles, elle reste claire et agréable à utiliser. La plupart des indicateurs sont accompagnés d'explications accessibles via une simple icône, ce qui permet de comprendre progressivement des notions parfois complexes comme la charge d'entraînement, le temps de récupération ou les différentes zones d'intensité.



Enfin, la COROS Pace 3 assure correctement son rôle de relais pour les notifications. Elle affiche les appels entrants ainsi que les messages provenant des principales applications du smartphone, sans toutefois permettre d'y répondre ou de décrocher directement depuis le poignet puisque seules les options de refus ou de mise en sourdine sont proposées.

Nous avons néanmoins relevé une petite limite au quotidien. La montre met souvent davantage en avant le nom de l'expéditeur ou celui de l'application que le contenu du message lui-même. Il n'est ainsi pas rare de voir simplement apparaître « Alexandre écrit » ou « Alexandre écrit sur Discord », avant de devoir faire défiler le texte à l'aide de la molette. Ce n'est pas réellement pénalisant, mais certaines concurrentes, comme la Garmin Venu 3S, affichent davantage de contenu d'un seul coup d'œil, un choix qui se révèle un peu plus pratique au quotidien.

Sport et suivi des activités

C'est évidemment sur ce terrain que la Pace 3 était la plus attendue. Durant notre période de test, nous l'avons utilisée en trail, course à pied, fractionné, natation en eau libre, CrossFit et musculation, afin d'évaluer sa polyvalence dans des situations très différentes.

Sur le terrain, le GPS double fréquence s'est montré particulièrement convaincant. Que ce soit en ville, sous un couvert forestier ou en montagne, les traces enregistrées se sont révélées précises et cohérentes, sans décrochage notable durant nos différentes sorties.



Lors de nos sorties en trail, la Pace 3 nous a efficacement accompagnés grâce à son guidage par itinéraire, avec des alertes sonores signalant les changements de direction ainsi que le dénivelé restant. En revanche, il faut garder à l'esprit qu'elle ne propose pas de cartographie embarquée. La navigation repose sur un simple tracé de type « fil d'Ariane », dont la précision reste suffisante pour suivre un parcours, sans atteindre le niveau de confort d'une véritable carte interactive.

Il s'agit d'ailleurs de l'une des principales différences avec les modèles plus haut de gamme. Dans la pratique, ce système s'est toutefois montré parfaitement adapté à nos sorties en trail, mais aussi en randonnée et en course, à condition d'avoir préparé son itinéraire au préalable.







Nous avons également comparé les profils Course et Trail. Dans les faits, les différences restent relativement limitées : la précision GPS, le suivi de la distance ou encore le dénivelé se montrent très proches. Le mode Trail sert avant tout à adapter certains indicateurs propres à cette discipline et à mieux catégoriser les activités au sein de l'application, plutôt qu'à modifier le comportement de la montre.

Une fois la séance terminée, la COROS Pace 3 se montre particulièrement généreuse en données. Distance, allure, cadence, longueur de foulée, fréquence cardiaque, dénivelé, zones d'effort ou encore charge d'entraînement sont consultables directement sur la montre, mais aussi dans l'application mobile. Le Training Hub Web pousse l'analyse encore plus loin, avec des graphiques détaillés, un historique complet et différents outils permettant de suivre sa progression sur le long terme.



Notez que certaines informations sont à prendre avec des pincettes, notamment la foulée ou même le rebond. Les utilisateurs les plus exigeants pourront compléter leur équipement avec le COROS POD 2, un capteur qui se met directement sur les chaussure, afin d'enrichir les analyses de course grâce à des métriques plus avancées. Pour la grande majorité des sportifs, les données fournies par la Pace 3 se révèlent toutefois largement suffisantes pour suivre efficacement leur évolution.

Concernant la fréquence cardiaque, le capteur optique s'est montré globalement fiable durant notre utilisation, avec des valeurs cohérentes aussi bien en endurance qu'au repos. Comme sur la plupart des montres de ce type, les efforts très intenses ou une transpiration importante peuvent néanmoins provoquer quelques écarts ponctuels. Les sportifs recherchant une précision maximale auront donc toujours intérêt à utiliser une ceinture cardio.

En revanche, il convient de noter que la Pace 3, et certainement les autres montres de la marque, ne prend pas en charge tous les capteurs externes. COROS privilégie son propre écosystème et certaines fonctionnalités avancées restent ainsi réservées aux accessoires de la marque, notamment la ceinture cardio COROS.

Autonomie

L'autonomie constitue l'un des principaux arguments de la COROS Pace 3. La marque annonce jusqu'à 38 heures en mode GPS et 15 jours en utilisation quotidienne, des valeurs qui varient naturellement selon les fonctionnalités utilisées.

Au cours de notre test, mêlant suivi du sommeil, notifications et plusieurs sorties en GPS double fréquence, nous avons constaté que le GPS reste logiquement le principal facteur de consommation. Plus il est sollicité, notamment en double fréquence puisqu'il est possible de choisir, plus l'écart avec les estimations du constructeur se fait sentir. Malgré cela, la Pace 3 conserve une excellente endurance et, même avec plusieurs entraînements par semaine, nous n'avons jamais ressenti le besoin de surveiller constamment son niveau de batterie, un confort que l'on retrouve rarement sur les montres équipées d'un écran AMOLED, généralement plus énergivore.

Enfin, notez que le câble de recharge fourni un connecteur USB-A côté alimentation. Un choix conforme au positionnement calendaire initial de la montre, même si cela n'enlève rien à la rapidité de la recharge, passée de 2 à 100 % en un peu moins d'une heure et demie lors de notre test.

Santé et récupération

Au-delà du suivi sportif, la COROS Pace 3 embarque l'ensemble des fonctionnalités désormais attendues sur une montre connectée orientée sport. Elle assure notamment le suivi de la fréquence cardiaque au repos, du taux d'oxygène dans le sang (SpO₂), du stress ainsi que du sommeil, avec une distinction entre les différentes phases de repos.

Au cours de notre test, les analyses de sommeil se sont révélées globalement cohérentes avec notre ressenti. Les nuits identifiées comme moins récupératrices correspondaient effectivement à des réveils plus difficiles. Comme toujours avec ce type de montre, ces données doivent toutefois être considérées comme des indicateurs et non comme des mesures médicales.

Dans la même logique, le score de récupération fournit une estimation de l'état de forme du moment afin d'aider à ajuster la charge d'entraînement. Il ne remplace évidemment pas les sensations de l'utilisateur, mais constitue un outil pertinent pour mieux gérer l'enchaînement des séances.





Une montre complète malgré quelques compromis

Après plusieurs semaines passées à notre poignet, la COROS Pace 3 démontre qu'elle remplit parfaitement sa mission qui est de proposer une montre GPS sportive à la fois légère, fiable et accessible. Sans chercher à rivaliser avec les modèles les plus haut de gamme du marché, elle va à l'essentiel en offrant les fonctionnalités réellement attendues par la majorité des sportifs. En outre, bien que nous ne l'ayons pas trop détaillé dans notre article, la montre est belle et bien étanche, il ne faudra toutefois pas faire de plonger ou de sports à pression intenses.



Son GPS double fréquence, son confort remarquable, son écran transflectif parfaitement lisible en extérieur ainsi que son écosystème logiciel particulièrement abouti comptent parmi ses principaux atouts. Associés à une excellente autonomie et à un suivi d'entraînement complet, ils en font une montre aussi agréable à utiliser au quotidien que lors des séances les plus exigeantes.

Tout n'est pas parfait pour autant. L'absence de cartographie embarquée pourra freiner les adeptes des longues sorties en pleine nature, tandis que le capteur cardiaque montre, comme la plupart des solutions optiques, quelques limites lors des efforts les plus intenses. Les notifications mériteraient également d'être un peu plus abouties. Des concessions finalement cohérentes avec son positionnement tarifaire, qui n'empêchent pas la Pace 3 de s'imposer comme une excellente porte d'entrée dans l'écosystème COROS.