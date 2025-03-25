Assassin's Creed Shadows : Ubisoft remercie les joueurs et promet de belles surprises



le 25 mars 2025 à 18h45 Publié par Justine Manchuelle le 25 mars 2025 à 18h45

Ubisoft a surpris la communauté en publiant un message de remerciement sur le subreddit officiel d'Assassin's Creed Shadows et en annonçant que « ce n'est que le début ».