Assassin's Creed Shadows : Ubisoft remercie les joueurs et promet de belles surprises

Ubisoft a surpris la communauté en publiant un message de remerciement sur le subreddit officiel d'Assassin's Creed Shadows et en annonçant que « ce n'est que le début ».
Disponible depuis le 20 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Assassin's Creed Shadows
a trouvé son public. Le dernier-né de la saga d'Ubisoft fait régulièrement la une de l'actualité en accumulant les records, que ce soit sur Steam ou sur le nombre de joueurs réunis lors des premiers jours d'exploitation
. D'ailleurs, le titre a reçu des évaluations positives sur tous les supports et l'action d'Ubisoft est repartie à la hausse le 24 mars.
Face aux réactions très positives des joueurs, Ubisoft a réagi sur X/Twitter en saluant « un enthousiasme et un soutien incroyable
» de la part de la communauté. Malgré quelques critiques sur les réseaux sociaux, les équipes derrière le jeu sont reconnaissantes et ont tenu à partager un message.
Des mots touchants directement adressés aux joueurs d'Assassin's Creed Shadows
Sur le subreddit d'Assassin's Creed, l'équipe de développement d'Assassin's Creed Shadows
a publié une note pour remercier les joueurs. En effet, suite au lancement du titre, les développeurs ont pris le temps de lire quelques-uns des mots partagés par les utilisateurs de la plateforme.
"THANK YOU" - A Message from the Assassin's Creed Shadows Development Team
byu/Ubi-AssassinsCreed inassassinscreed
Ils disent notamment que « Voir votre excitation, vos réactions réfléchies, et votre joie, ça a tout signifié pour nous. Après des années de dur labeur, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir la communauté se connecter avec ce qu'on a créé
». Le message précise également que tous les retours et les théories sont lus avec attention. Mais ce n'est pas tout.
Le message se conclut avec la déclaration suivante : « Ce n'est que le début pour Shadows, et nous nous réjouissons de voir le jeu évoluer avec vous à nos côtés
». L'arrivée du New Game+
et de l'extension Traque sur Awaji
sont déjà confirmées, mais d'autres surprises pourraient s'inviter, au vu de l'engouement de la communauté. Réponse dans les prochains mois.
Pour l'heure, de nombreux guides Assassin's Creed Shadows sont disponibles, comme un sur les ressources
, un autre sur la confrontation Otama et Wakasa
, mais aussi comment débloquer Yasuke
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