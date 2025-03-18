Test Assassin's Creed Shadows : Un voyage au cœur du Japon réussi ?

Nous avons eu l'occasion de tester Assassin's Creed Shadows, développé et édité par Ubisoft. Voici toutes nos impressions sur cet opus Assassin's Creed, qui met en scène deux personnages principaux et qui se déroule au Japon féodal.

Préambule

Assassin's Creed Shadows, un contexte de conflits et une quête plus que personnelle

La guerre fait rage

Pour les férus de faits historiques ou les joueurs qui veulent en savoir plus à propos du pays et de ses coutumes, sachez que des éléments de codex sont à récupérer aux quatre coins de la carte et permettent, ainsi, d'accéder à des informations sur l'histoire et la culture japonaise de l'époque.





Le destin lié d'une shinobi et d'un samouraï

Prendre connaissance d'éléments scénaristiques supplémentaires concernant Assassin's Creed Shadows Alors que les forces armées de Nobunaga marchent sur Iga, Naoe est missionnée par son père pour trouver une mystérieuse boîte, dissimulée des regards dans un kofun. Malheureusement, l'objet termine entre les mauvaises mains, avant d'être subtilisé par des hommes et des femmes masqués. Nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet afin de vous laisser la surprise entière. Fort heureusement, Naoe ne sera pas seule dans son périple, pour tenir une promesse, et recevra de l'aide, notamment celle de Yasuke (là encore, nous restons évasifs à dessein).



Dans tous les cas, Assassin's Creed Shadows reprend un format bien connu : à la manière du Culte de Kosmos dans Assassin's Creed Odyssey, les joueurs et les joueuses doivent, de nouveau, s'attaquer à un ordre secret, en les localisant puis en les éliminant. Ce n'est donc probablement pas ce point majeur de la construction narrative de Shadows qui surprendra la communauté.

Une structure narrative entre alternance et flashbacks

Dualité, RPG et gestion pour une expérience Assassin's Creed enrichie

Naoe et Yasuke, une belle complémentarité









L'aspect RPG fourni et de grandes possibilités











Le repaire, un hub personnalisable et pertinent











Le Japon féodal, un terrain de jeu aussi magnifique que riche

Une formule de l'open world classique en apparence...

... De la richesse, profondeur et beauté, dans le fond







L'open world de Shadows est régi par différents facteurs : le cycle jour/nuit, les changements météorologiques et le passage d'une saison à une autre. Cela contribue grandement à la sensation de richesse et le sentiment d'immersion.



Les effets de bourrasque de vent, faisant virevolter des dizaines de feuilles dans les airs, sont franchement réussis. L'aspect maussade et triste qui se dégage par temps pluvieux l'est tout autant.



Introduits par des panoramas, les changements de saisons sont tout bonnement saisissants. Passer en hiver et parcourir les forêts, dont le sol est tapi de neige (ce qui ralentit le personnage), est très plaisant. Tout comme voir l'automne s'installer et nimber les terres de centaines de feuilles mortes encore rougies par le soleil. Le temps qui passe et l'alternance des saisons renforcent beaucoup l'aspect sublime de ce monde, c'est indéniable.





Un opus qui ne prend pas le joueur par la main

Nous avons joué à Assassin's Creed Shadows sur PS5, et donc avec la manette DualSense. Nous avons opté pour le mode Qualité, favorisant l'aspect graphique, et l'HDR activé, pour notre aventure aux côtés de Naoe et Yasuke. À propos de la difficulté, nous avons sélectionné le mode Normal, pour profiter d'une expérience équilibrée. Remarquons, pour finir, que nous avons choisi de jouer dans la langue japonaise, et avec les sous-titres français.En ce qui concerne notre expérience sur la franchise, nous avons parcouru les différents opus parus après Assassin's Creed III (en dehors des titres considérés comme dérivés). Nous avions, d'ailleurs, grandement apprécié Odyssey et Mirage, alors que Valhalla nous est tombé des mains après quelques heures de jeu. Syndicate et Unity font également partie de nos meilleures expériences sur la franchise.Assassin's Creed Shadows, très attendu et sujet à plusieurs controverses ainsi que report, est perçu par beaucoup comme l'ultime opportunité pour Ubisoft, qui traverse une période difficile depuis quelques mois. En effet, nombreux sont les fans qui attendent ce nouvel opus avec impatience. Certains nourrissent de grandes espérances, notamment en raison de la longue attente de la communauté pour un cadre japonais. Ces derniers espèrent que Shadows saura répondre à leurs attentes, en apportant de réelles innovations à la formule amorcée par Origins.. Avec cet opus, Ubisoft livre une histoire dont les événements se déroulent dans la période Azuchi-Momoyama, entre 1579 et le début des années 1580.. Sur ce point, remarquons que nous ne prétendons pas connaître l'histoire du Japon suffisamment. Ainsi, nous ne nous amuserons pas à pointer du doigt les exactitudes ou divergences entre les faits et la transposition d'Ubisoft dans Shadows. Nous laissons cela aux fins connaisseurs, qui débattront certainement sur ce point (bien que cela ait déjà été fait, ces derniers mois).De ce fait, et comme nous vous le disions, Assassin's Creed Shadows présente des personnages qui ont réellement existé, notamment Oda Nobunaga, considéré comme l'un des unificateurs du Japon durant l'ère Sengoku, ou encore Fujibayashi Nagato, le shinobi et père de Naoe. Sans oublier, évidemment, Yasuke, l'un des deux protagonistes.Avec ces quelques précisions,. D'ailleurs, le prologue de ce nouvel opus Assassin's Creed pose très vite le ton : la province d'Iga, d'où est originaire Naoe, est attaquée par Oda Nobunaga, qui est assisté par le samouraï Yasuke.. D'un côté Yasuke, initialement esclave, finit par entrer au service d'Oda Nobunaga et devient même l'un de ses guerriers les plus proches. De l'autre Naoe, habitante de la province d'Iga, entreprend son apprentissage pour devenir une shinobi, à l'aide de son père., suite à des événements majeurs qui bouleverseront le destin des protagonistes. L'un de ces événements mérite d'être brièvement évoqué pour comprendre l'enjeu scénaristique de ce nouvel opus (mais pas d'inquiétude, aucun spoiler majeur n'est révélé. Par précaution, cette information est placée sous un encadré masqué).L'ensemble de l'histoire de Shadows profite, qui plus est, d'une certaine profondeur, qui est notamment apportée grâce à un jeu d'alternance et de flashbacks.Évidemment, qui dit deux protagonistes, dit deux pans narratifs, en plus du segment scénaristique principal (dans lequel ils sont liés).Par exemple, dans les premières heures de jeu centrées sur l'héroïne, nous avons la possibilité d'effectuer des kuji-kuri, soit une activité, avec des séquences de QTE, qui permet d'accéder au passé de Naoe. L'occasion parfaite de voir la protagoniste devenir une shinobi et, en tant que joueur, de s'attacher à elle. Des retours dans le passé sont également proposés pour Yasuke, à travers des quêtes, qui nous offrent la possibilité de voir son apprentissage de samouraï et les liens qu'il a tissés., qui sont très convaincants et plutôt intéressants en réalité.. En effet, certains flashbacks doivent absolument être parcourus pour progresser dans la quête principale. Cela est assez bien amené, mais cet « obstacle » scénaristique, qui ne peut être ignoré, pourrait un tantinet déranger les joueurs.Parfois, il est nécessaire de compléter des quêtes secondaires pour avancer dans l'histoire. Par exemple, à un certain moment, il est exigé d'éliminer les membres de l'organisation mineure « L'Arbre tordu » pour débloquer une quête de l'intrigue principale. De manière générale, il est également souvent demandé de rendre des services à divers personnages avant de pouvoir accéder à l'emplacement d'une cible importante.Ces différents éléments et cette construction ne sont pas une nouveauté en soi : de nombreux jeux proposent des quêtes complémentaires, parfois de type FEDEX, et impératives pour progresser dans l'histoire principale.. Sur ce nouvel opus, ne vous attendez donc pas à une aventure à l'échelle d'Assassin's Creed Mirage, qui offrait une histoire et une expérience plus condensées.Dans cette optique, comptez une bonne trentaine/quarantaine d'heures de jeu pour terminer Shadows en ligne droite, et bien plus pour les complétionnistes.(en dehors de Mirage) et parvient à enrichir son gameplay de façon significative, en apportant des améliorations qui font sens et intéressantes.Si avant même de poser les mains sur Assassin's Creed Shadows, nous étions impatients de jouer Naoe, et ce, plus que Yasuke, en raison des capacités de cette dernière et de son statut de shinobi, force est de constater que le titre est parvenu à nous faire apprécier les deux héros. Un beau tour de force.Naoe et Yasuke sont, effectivement, complémentaires dans leur gameplay.. D'ailleurs, il y a de nombreuses fois où, entourés par plusieurs ennemis redoutables, nous aurions aimé être aux commandes de Yasuke afin de les éliminer rapidement. Infiltrer les châteaux et autres domaines en toute discrétion est fortement préférable aux côtés de Naoe.Grâce, notamment, à son grappin, Naoe est à même de grimper des surfaces hautes (non atteignables par Yasuke) et peut même s'amuser à se suspendre dans un intérieur pour assassiner les ennemis. En outre, la protagoniste est capable de nager et se cacher dans l'eau pour s'approcher en toute discrétion. Et nous vous en passons.À l'inverse, la force de Yasuke permet d'enfoncer les portes avec fracas et surtout de briser rapidement l'armure d'un adversaire (ce qui est plus long et fastidieux avec Naoe, équipée de son katana par exemple). Le personnage principal peut, en outre, attaquer à distance avec son arc ou son teppo (arme à feu).Si ce jeu de parallèle entre les possibilités offertes par les personnages, tant du point de vue de l'exploration et des combats, peut être continué sur encore plusieurs paragraphes, vous aurez compris l'essentiel :Il ne reste qu'au niveau des mécaniques basiques et pures, leur moveset est, dans le principe, assez identique. Ces derniers peuvent effectuer des attaques légères mais aussi de posture (en maintenant la touche adéquate). Du côté de la défense, nos deux héros ont la faculté de pouvoir parer les coups ennemis ou bien de les esquiver. Dans les deux cas, l'attaque portée par l'adversaire indique quelle défense adopter (bleu pour la parade, rouge pour l'esquive). D'ailleurs, si la parade ou bien l'esquive sont effectuées au bon moment, l'ennemi se retrouve en état de vulnérabilité pendant quelques secondes, ce qui offre une belle fenêtre de contre-attaque.. Leur belle diversité enrichit, d'ailleurs, grandement l'expérience, tout en permettant de l'adapter à sa guise.Assassin's Creed Shadows est catégorisé comme un jeu d'action-aventure, mais possède également des mécaniques de type RPG. Sur ce point, cet opus respecte les codes du genre, tout en proposant une version quelque peu enrichie.. Cette statistique, en plus d'être en corrélation avec le niveau de difficulté des zones et la possibilité ou non d'équiper tel ou tel élément, offre des points de maîtrise, à chaque palier dépassé.Ces ramifications sont représentées par une arme ou bien un style de jeu : outils (kunaï, bombe fumigène, etc.), shinobi, assassin, katana, kusarigama et tanto pour Naoe contre teppo, samouraï, arc, katana long ou encore kanabo pour Yasuke.. À ce propos, Ubisoft n'a pas fait dans la demi-mesure et permet, ainsi, aux joueurs de façonner leur héros à leur image, soit selon leur façon de jouer.. Cela exige, notamment, de terminer des activités annexes (sanctuaires, temples, kuji-kuri, kata, archerie montée, etc.), qui font parfois office de mini-jeux de rythme/de réflexes, et d'engranger suffisamment de points pour accéder au rang suivant.. Comme vous l'aurez compris, cela exige de s'intéresser au contenu secondaire mais aussi d'explorer le monde ouvert.Un postulat qui s'applique également pour l'acquisition de nouveaux équipements (armes et amures).: en accomplissant des quêtes, en éliminant des ennemis, en tuant les samouraïs daisho dans un château et en ouvrant le coffre légendaire du lieu (renfermant un loot unique), par exemple.: DPS de l'arme ou de posture, génération d'adrénaline, chances de coup critique, santé et bien d'autres.(avant de l'améliorer à la forge, si besoin, ou bien de le démanteler contre des ressources).Un autre point a retenu notre attention en ce qui concerne les équipements :. Ce qui est relativement intéressant puisque cet aspect apporte un petit plus en termes de possibilité et d'intérêt de build., et sera primordial pour celles et ceux qui comptent se lancer dans l'aventure selon la difficulté la plus élevée (dite « Expert »).. Pour autant, Ubisoft ne s'est pas arrêté là et a ajouté une autre dimension à son nouvel opus Assassin's Creed.À la manière de la colonie de Ravensthorpe dans Assassin's Creed Valhalla, l'opus Shadows permet aux joueurs de bâtir et gérer leur repaire, qui s'avère aussi intéressant que pertinent.: nous pouvons y placer des bâtiments utilitaires, comme la forge, et d'autres structures, en plus de décorations (chemins, végétation, etc.) et même... des animaux de compagnie, rencontrés et caressés dans le monde ouvert ou bien achetés.En outre, les joueurs ont la possibilité de changer l'aspect de la toiture ou encore la couleur des murs des infrastructures, à condition d'avoir obtenu ou acheté les éléments cosmétiques adéquats auprès de marchands. Dans la même idée, les intérieurs peuvent également être décorés. Les différentes bâtisses peuvent, en outre, être connectées grâce à des passerelles, dites « engawas ».: les bâtiments et le niveau global du lieu confèrent des effets, plus ou moins significatifs. Par exemple, en faisant évoluer le refuge au niveau 4, les joueurs bénéficient d'une réduction de 20 % du coût de gravure à la forge. De plus, les structures elles-mêmes peuvent être améliorées pour offrir des bonus supplémentaires notables.. Mais pour profiter pleinement de cet élément de gameplay, les joueurs et les joueuses doivent impérativement récupérer des ressources, comme du bois et des récoltes. Cela exige donc d'allouer du temps au contenu annexe et surtout d'explorer le monde ouvert d'Assassin's Creed Shadows.Assassin's Creed Shadows n'a absolument pas la prétention de proposer un monde ouvert à la The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, qui ne donne rien d'emblée mais tout à découvrir par soi-même. Non,, car présents dans d'innombrables jeux (The Witcher 3: Wild Hunt, pour ne convoquer qu'un seul exemple)., et fourmille de points d'intérêt (signalés par « ? »), de marqueurs de quêtes/contrats et d'endroit à synchroniser (logo d'aigle). Évidemment, se mouvoir vite dans ce monde est possible, et ce, de diverses manières : à pied (bon courage avec Yasuke, qui est un peu lent), à cheval ou encore aux commandes d'un petit bateau. Un système de déplacement rapide est, évidemment, de la partie pour rendre les allers-retours moins chronophages.D'un point de vue structurel, l'ensemble de la map' de Shadows est organisé par régions, disposant de diverses sous-régions en leur sein. Chacune de ces grandes zones est affublée d'un chiffre, indiquant le niveau de difficulté. Bien qu'il soit possible de les arpenter sans être au niveau adéquat, cette indication pour le monde ouvert régule la progression des joueurs.(pour quelqu'un qui a mis les mains sur des jeux en monde ouvert parus ces dernières années, évidemment). Néanmoins, c'est à un autre niveau qu'Ubisoft parvient à étonner : l'aspect vivant, la richesse et la beauté du monde d'Assassin's Creed Shadows ne peuvent échapper à un œil curieux et attentif aux détails.Arpenter un monde ouvert vaste peut, parfois, faire naître un sentiment paradoxal : de l'enthousiasme, surtout dans les premières heures, puis une forme de lassitude, notamment lorsque l'habitude s'installe.Ainsi, au début de l'aventure, nous avons été émerveillés par l'architecture des bâtiments, la densité de la végétation par endroits et l'ambiance générale. Après quelques heures, cet émerveillement s'est quelque peu dissipé (chose tout à fait normale).. Par exemple, après avoir parcouru les deux premières régions, nous avons dû nous rendre à Omi. Là-bas, et plus précisément en bas des dizaines de marches menant au château d'Azuchi, l'aspect somptueux du jeu nous a, une nouvelle fois, saisi., alternant ainsi entre zones plates, endroits escarpés, lieux aquatiques, en plus de ces espaces occupés par la civilisation, et nous vous en passons. Il n'est pas rare de tomber sur quelque chose de nouveau, caché au détour d'un chemin ou non, qui va interpeller votre regard.. La faune et la flore, omniprésentes, apportent une réelle dimension aux phases d'exploration. Il suffit de les observer et de les voir se mouvoir pour en prendre pleinement conscience. Il nous est arrivé de nous promener dans une forêt et de nous arrêter pour admirer les lieux et, surtout, écouter les sons environnants. Les bruitages, presque toujours très précis, renforcent l'immersion et rendent l'expérience encore plus authentique.Remarquons, qui plus est, que le monde de Shadows se déploie, d'une manière restreinte, en fonction des actions des joueurs. Par exemple, dans le quartier de Sakai, un homme a attiré notre attention, en raison de ses complaintes portées à haute voix. Ce dernier désirait de l'argent pour diverses raisons. En accédant à l'une de ses requêtes, nous avons réussi à glaner une information sur l'emplacement d'un vendeur de cosmétiques. Une autre fois, un homme nous a pointé un endroit où trouver un coffre légendaire.. Ce qui ne peut que difficilement vous échapper puisque le titre force à observer l'environnement.Si les marqueurs de quêtes et contrats figurent toujours sur la carte, en plus de la fameuse peinture jaune sur quelques éléments de parkour (surtout dans les arbres),En effet, Assassin's Creed Shadows ne permet pas de bénéficier d'un aigle en tant que compagnon (contrairement aux précédents opus), qui scrute les environs depuis les airs., qui effectue un léger zoom et met en surbrillance divers éléments plus ou moins importants (liés à la quête, le butin, les coffres, etc.), tout en permettant de marquer les ennemis (à coupler avec la vision d'aigle).. Cette mécanique fonctionne très bien manette en main, tant elle invite à explorer à travers les yeux de Naoe/Yasuke, afin d'anticiper leurs prochains mouvements ou bien « scanner » une zone d'investigation. De la même manière, les points de synchronisation, une fois activées, ne révèlent qu'une poignée de « ? » dans les environs.Cet aspect est d'autant plus frappant à travers les quêtes.. Par exemple, pour la quête « Récupérer les chiens errants », exigeant de trouver le kanzachi, nous n'avions qu'une poignée d'informations à l'écran : celui-ci serait au nord d'Izumi Settsu, dans l'église de Takatsuki et entre les mains de Tetsuo. Des bribes informatives qui donnent donc d'une idée d'où chercher, sans partager la localisation exacte.Cela permet à Ubisoft d'introduire. Pour autant, il ne faudra pas trop compter sur eux car leur nombre est limité et les éclaireurs ne deviennent, de nouveau, disponibles qu'après un changement de saison (ou contre de l'argent à un kakurega, sorte de relai et mini-repaire).. Un point qui plaira grandement à la communauté, tant l'assistance parfois intempestive et poussée dans certains jeux (Atreus dans God of War Ragnarök, à la sortie du jeu, par exemple) est un reproche de plus en plus récurrent, car cela empêche de penser et de trouver la solution par soi-même.