Assassin's Creed Shadows : Les ressources, comment en obtenir ?

Si vous avez besoin de ressources sur Assassin's Creed Shadows, que ce soit pour votre repaire ou bien pour le craft, sachez que nous vous expliquons comment en obtenir.

Obtenir des ressources sur Assassin's Creed Shadows

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Les ressources pour le repaire

En acheter auprès des marchands adéquats. Les négociants portuaires en vendent, par exemple. Cependant, cela vous coûtera de nombreux Mon (monnaie), ce qui est relativement moins intéressant.

En en détournant dans les camps ennemis. Les ressources qui peuvent être détournées sont marquées par un symbole représentant un tonneau. Au début du jeu, vous aurez besoin de 2 éclaireurs pour les récupérer. Si vous améliorez l'écurie au niveau 2, 1 seul sera exigé. Grâce à la troisième et dernière amélioration pour l'écurie, vous obtiendrez 20 % de ressources des stocks en plus.

En fouillant les lieux gardés. Comme les châteaux ou encore les camps.

En effectuant certaines quêtes. En survolant les missions, depuis l'onglet « Objectifs », vous pourrez prendre connaissance des récompenses que vous récupérerez une fois terminées.

En réalisant les contrats disponibles dans les Kakuregas ou bien dans le repaire. Il s'agit là de la meilleure méthode pour obtenir et collecter rapidement des ressources. Ces missions (logo d'une épée) vous demandent généralement de dépouiller des cibles ou encore d'assassiner une cible, etc.







Les matériaux d'artisanat

En ouvrant des coffres. N'hésitez pas à utiliser la mécanique « Observer » pour déceler la position des coffres aux alentours.

En en achetant auprès de PNJ marchands. Là encore, cela vous coûtera pas mal de Mon. Nous ne vous recommandons donc pas de privilégier cette méthode, sauf en cas d'extrême nécessité ou si vous avez des Mon à dépenser.

En réalisant des quêtes. Les récompenses sont affichées lorsque vous passez votre curseur sur une mission, depuis l'onglet « Objectifs » du menu en jeu.

En démantelant les armes et armures de Naoe et Yasuke. Pour cela, il est impératif d'avoir invité le forgeron à rejoindre votre repaire et d'avoir débloqué la forge.







Tout au long de leur périple sur, les joueurs et les joueuses doivent collecter, nécessaires pour construire des bâtiments dans le repaire ou bien pour améliorer des armes/armures de Naoe ainsi que Yasuke. Certains matériaux, demandés parfois en grande quantité, ne sont pas forcément faciles à dénicher.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Sursont regroupées dans deux catégories distinctes : celles utiles pour le repaire et celles nécessaires pour l'aspect crafting du jeu. Il existe, comme vous vous en doutez, plusieurs méthodes pour en récupérer. Toutefois, certaines valent mieux que d'autres, car plus desont alors accordées aux joueurs et aux joueuses.Dans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance desque vous possédez en ouvrant le menu en jeu, puis en vous rendant dans « Inventaire » et en cliquant sur le petit sac/la petite besace, tout en bas à droite., sont au nombre de trois : les récoltes, le bois et les minéraux.Comme dit précédemment, ces éléments vous seront aussi bien demandés pour la construction de nouveaux bâtiments que pour leur amélioration. À chaque fois, vous en aurez besoin en grande quantité. Il est donc impératif de s'intéresser à la collecte de. D'ailleurs, voici quelques façons d'en obtenir :Surcomprennent également des matériaux d'artisanat, qui sont notamment nécessaires pour améliorer les équipements (armes et armures) des deux protagonistes. Sur, les matériaux d'artisanat sont les suivants : toile de chanvre, cuir, soie, or, tamahagane, bois de chêne et sable ferrugineux.Comme pour les ressources dédiées au repaire, vous devez vous intéresser à certains éléments afin dePour conclure, rappelons qu'est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.