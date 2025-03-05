Assassin's Creed Shadows : Le mode New Game+ pourrait arriver plus tard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2025 à 11h39
Ubisoft a, récemment, précisé que le mode New Game+ pourrait être ajouté sur Assassin's Creed Shadows après sa sortie.
Assassin's Creed Shadows : Le mode New Game+ pourrait arriver plus tard
Étant donné que la sortie d'Assassin's Creed Shadows approche à grands pas, Ubisoft partage de plus en plus d'informations au sujet du prochain opus de sa célèbre licence. Dans ce sens, le studio de développement a indiqué, il y a peu de temps, que le mode New Game+ (ou New Game Plus) pourrait débarquer après la sortie d'Assassin's Creed Shadows.

Le mode New Game+ pourrait se rendre disponible sur Assassin's Creed Shadows, après son lancement

Récemment, l'utilisateur Twitter/X Genki a pu s'entretenir avec le directeur créatif d'Assassin's Creed Shadows, Jonathan Dumont. Dans une publication assez longue sur ledit réseau social, Genki a résumé les informations obtenues au cours de l'échange et indique qu'Ubisoft envisage d'ajouter le mode New Game+, et d'autres, sur Assassin's Creed Shadows, et ce, en fonction des commentaires des joueurs.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le mode New Game+ ne sera pas disponible sur Assassin's Creed Shadows, à sa sortie, mais pourrait débarquer plus tard. Reste à savoir si l'ajout de cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée par la communauté, se fera bien. Jonathan Dumont n'a pas apporté de détails concernant les « autres modes » envisagés par Ubisoft, mais il pourrait s'agir du fameux mode Discovery Tour, qui est disponible sur les précédents opus de la licence Assassin's Creed.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows doit débarquer le 20 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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