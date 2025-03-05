Assassin's Creed Shadows : Le mode New Game+ pourrait arriver plus tard

Ubisoft a, récemment, précisé que le mode New Game+ pourrait être ajouté sur Assassin's Creed Shadows après sa sortie.

Le mode New Game+ pourrait se rendre disponible sur Assassin's Creed Shadows, après son lancement

I had the opportunity to interview Assassin's Creed Shadows Creative Director Jonathan Dumont. Here are some of the key points:



- Now was the right time for Japan because the team really wanted to do it and it was a dream for them.

- Japan needed movement in the natural world… pic.twitter.com/oMkOnoor7u — Genki✨ (@Genki_JPN) March 4, 2025





PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Étant donné que la sortie d'approche à grands pas, Ubisoft partage de plus en plus d'informations au sujet du prochain opus de sa célèbre licence. Dans ce sens, le studio de développement a indiqué, il y a peu de temps, queRécemment, l'utilisateur Twitter/X Genki a pu s'entretenir avec le directeur créatif d', Jonathan Dumont. Dans une publication assez longue sur ledit réseau social, Genki a résumé les informations obtenues au cours de l'échange et indique qu', et ce, en fonction des commentaires des joueurs.Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Reste à savoir si l'ajout de cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée par la communauté, se fera bien. Jonathan Dumont n'a pas apporté de détails concernant les « autres modes » envisagés par Ubisoft, mais il pourrait s'agir du fameux mode Discovery Tour, qui est disponible sur les précédents opus de la licence Assassin's Creed.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit débarquer le 20 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :