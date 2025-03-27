Assassin's Creed Shadows : Sumi-e légendaires, où les trouver ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 02 avril 2025 à 12h14
Nous vous partageons l'emplacement de tous les sumi-e légendaires disponibles sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Sumi-e légendaires, où les trouver ?
Au cours de leurs pérégrinations dans le monde ouvert d'Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de découvrir et réaliser des sumi-e, c'est-à-dire des peintures de la faune. Certains de ces sumi-e sont considérés comme légendaires, étant donné qu'ils mettent en scène des animaux aussi spécifiques que majestueux.

Ci-dessous, nous vous listons tous les sumi-e légendaires d'Assassin's Creed Shadows et nous vous précisons leur emplacement, afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps.

Où trouver les sumi-e légendaires sur Assassin's Creed Shadows ?

Sur Assassin's Creed Shadows, les sumi-e légendaires sont, comme vous vous en doutez, à des endroits bien précis, dans le monde ouvert. Contrairement aux peintures normales, c'est-à-dire aux sumi-e normaux, il convient de respecter quelques conditions, notamment en ce qui concerne la saison et le moment de la journée, pour découvrir et réaliser les sumi-e légendaires sur Assassin's Creed Shadows.

Si en vous rendant à l'un des emplacements liés aux sumi-e légendaires de Shadows, vous n'apercevez pas l'animal en question, n'hésitez pas à vous éloigner de la zone et à y revenir après quelques minutes. Nous avons dû effectuer cette manipulation plusieurs fois, de notre côté, car le logo du sumi-e n'apparaissait pas sur la boussole, bien que les conditions requises étaient respectées.
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Avant de vous révéler la localisation des sumi-e légendaires, sachez qu'en les effectuant tous, vous obtiendrez le trophée/succès « Œuvres d'exception » d'Assassin's Creed Shadows. De ce fait, si vous souhaitez décrocher le Platine ou bien 100 % de ce nouvel opus Assassin's Creed, vous devrez nécessairement vous intéresser à cette activité annexe spécifique.

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Les emplacements des sumi-e légendaires sur Assassin's Creed Shadows 

Ci-dessous, vous trouverez donc l'emplacement de tous les sumi-e légendaires, disponibles sur Assassin's Creed Shadows. Comme vous pourrez le constater, il y en a 5 au total, répartis dans diverses régions. Comme dit précédemment, il est impératif de se rendre à ces endroits, au bon moment de la journée et durant la bonne saison. Autrement, l'animal en question n'apparaîtra pas et vous ne pourrez pas réaliser le sumi-e légendaire.

Rappelons, qui plus est, que pour terminer un sumi-e sur Assassin's Creed Shadows, vous devez observer l'animal (touche L2 sur PS5, par exemple), et vous en approcher progressivement sans faire de bruit, soit jusqu'à ce que le cercle se rétrécisse. Mais, sans plus tarder, voici l'emplacement des 5 sumi-e légendaires disponibles sur Assassin's Creed Shadows :
  • Sumi-e légendaire : Tanuki 
    • Emplacement → Près du Hameau de Shigaraki, dans la zone Champs Chatoyants de la région d'Omi.
    • Conditions à respecter → Été, de jour
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  • Sumi-e légendaire : Macaques
    • Emplacement → Près du sanctuaire de Sarumaru, non loin de la zone Petit sous-bois, dans la région de Yamashiro.
    • Conditions à respecter → Toutes les saisons, de jour
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  • Sumi-e légendaire : Cerf
    • Emplacement → Près du kakurega de Yoshino, dans la région de Yamato
    • Conditions à respecter → Printemps, de nuit
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  • Sumi-e légendaire : Renard
    • Emplacement → Près du sanctuaire d'Inari Kamimisu, dans la région de Kii
    • Conditions à respecter → Automne, de nuit
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  • Sumi-e légendaire : Grue/héron
    • Emplacement → Près du Lac Suigetsu, dans la région de Wakasa
    • Conditions à respecter → Hiver, de jour
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Vous avez, ainsi, terminé tous les sumi-e légendaires d'Assassin's Creed Shadows et vous avez, normalement, débloqué le trophée/succès « Œuvres d'exception ».

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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