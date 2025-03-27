Assassin's Creed Shadows : Sumi-e légendaires, où les trouver ?

Nous vous partageons l'emplacement de tous les sumi-e légendaires disponibles sur Assassin's Creed Shadows.

Où trouver les sumi-e légendaires sur Assassin's Creed Shadows ?











Les emplacements des sumi-e légendaires sur Assassin's Creed Shadows

Sumi-e légendaire : Tanuki Emplacement → Près du Hameau de Shigaraki, dans la zone Champs Chatoyants de la région d'Omi. Conditions à respecter → Été, de jour







Sumi-e légendaire : Macaques Emplacement → Près du sanctuaire de Sarumaru, non loin de la zone Petit sous-bois, dans la région de Yamashiro. Conditions à respecter → Toutes les saisons, de jour







Sumi-e légendaire : Cerf Emplacement → Près du kakurega de Yoshino, dans la région de Yamato Conditions à respecter → Printemps, de nuit







Sumi-e légendaire : Renard Emplacement → Près du sanctuaire d'Inari Kamimisu, dans la région de Kii Conditions à respecter → Automne, de nuit







Sumi-e légendaire : Grue/héron Emplacement → Près du Lac Suigetsu, dans la région de Wakasa Conditions à respecter → Hiver, de jour







Au cours de leurs pérégrinations dans le monde ouvert d', les joueurs et les joueuses ont la possibilité de découvrir et réaliser des, c'est-à-dire des peintures de la faune. Certains de ces, étant donné qu'ils mettent en scène des animaux aussi spécifiques que majestueux.Ci-dessous, nous vous listons, afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps.Sursont, comme vous vous en doutez, à des endroits bien précis, dans le monde ouvert. Contrairement aux peintures normales, c'est-à-dire aux sumi-e normaux, il convient de respecter quelques conditions, notamment en ce qui concerne la saison et le moment de la journée, pour découvrir et réaliserSi en vous rendant à l'un des emplacements liés aux, vous n'apercevez pas l'animal en question, n'hésitez pas à vous éloigner de la zone et à y revenir après quelques minutes. Nous avons dû effectuer cette manipulation plusieurs fois, de notre côté, car le logo dun'apparaissait pas sur la boussole, bien que les conditions requises étaient respectées.Avant de vous révéler, sachez qu'en les effectuant tous, vous obtiendrez le trophée/succès « Œuvres d'exception » d'. De ce fait, si vous souhaitez décrocher le Platine ou bien 100 % de ce nouvel opus Assassin's Creed, vous devrez nécessairement vous intéresser à cette activité annexe spécifique.Ci-dessous, vous trouverez donc. Comme vous pourrez le constater, il y en a 5 au total, répartis dans diverses régions. Comme dit précédemment, il est impératif de se rendre à ces endroits, au bon moment de la journée et durant la bonne saison. Autrement, l'animal en question n'apparaîtra pas et vous ne pourrez pas réaliserRappelons, qui plus est, que pour terminer, vous devez observer l'animal (touche L2 sur PS5, par exemple), et vous en approcher progressivement sans faire de bruit, soit jusqu'à ce que le cercle se rétrécisse. Mais, sans plus tarder, voiciVous avez, ainsi, terminéet vous avez, normalement, débloqué le trophée/succès « Œuvres d'exception ».Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.