Assassin's Creed Shadows officialise l'extension Traque sur Awaji avec un trailer

Ubisoft a confirmé, il y a peu de temps, qu'Assassin's Creed Shadows va s'offrir l'extension Traque sur Awaji et a même partagé un trailer.

Une première vidéo pour l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Au début du mois de janvier 2025, des détails concernant une extension prévue pouravaient fuité en avance, notamment sur la page Steam du titre.Effectivement, Ubisoft a dévoilé, il y a très peu de temps, de plus amples informations concernantet ses éditions ainsi que bonus de précommande prévus. Parmi eux,, qui avait leaké il y a plusieurs semaines de cela. Ainsi,, qui se rendra disponible « courant 2025 ».Pour l'occasion,. Ce contenu additionnel transportera la communauté dans une nouvelle région et lui permettra d'acquérir de nouveaux équipements, dont une arme inédite, ainsi que de nouvelles compétences.proposera également diverses activités annexes.En conclusion, rappelons qu'débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :