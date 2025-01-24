Assassin's Creed Shadows officialise l'extension Traque sur Awaji avec un trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 janvier 2025 à 15h23
Ubisoft a confirmé, il y a peu de temps, qu'Assassin's Creed Shadows va s'offrir l'extension Traque sur Awaji et a même partagé un trailer.
Assassin's Creed Shadows officialise l'extension Traque sur Awaji avec un trailer
Au début du mois de janvier 2025, des détails concernant une extension prévue pour Assassin's Creed Shadows avaient fuité en avance, notamment sur la page Steam du titre. Ubisoft a, très récemment, confirmé son existence en partageant un premier trailer pour l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows.

Une première vidéo pour l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows

Effectivement, Ubisoft a dévoilé, il y a très peu de temps, de plus amples informations concernant Assassin's Creed Shadows et ses éditions ainsi que bonus de précommande prévus. Parmi eux, l'extension Traque sur Awaji, qui avait leaké il y a plusieurs semaines de cela. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui achèteront Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle auront automatiquement, et sans surcoût, accès à l'extension Traque sur Awaji, qui se rendra disponible « courant 2025 ».

Pour l'occasion, Ubisoft a partagé un trailer confirmant que l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows offrira plus de 10 heures de jeu. Ce contenu additionnel transportera la communauté dans une nouvelle région et lui permettra d'acquérir de nouveaux équipements, dont une arme inédite, ainsi que de nouvelles compétences. L'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows proposera également diverses activités annexes.

Miniature vidéo

En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
  • PC (Ubisoft Connect)
    • Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)