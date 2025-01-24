Assassin's Creed Shadows officialise l'extension Traque sur Awaji avec un trailer

Ubisoft a confirmé, il y a peu de temps, qu'Assassin's Creed Shadows va s'offrir l'extension Traque sur Awaji et a même partagé un trailer.
Au début du mois de janvier 2025, des détails concernant une extension prévue pour Assassin's Creed Shadows
avaient fuité en avance, notamment sur la page Steam du titre. Ubisoft a, très récemment, confirmé son existence en partageant un premier trailer pour l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
.
Une première vidéo pour l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
Effectivement, Ubisoft a dévoilé, il y a très peu de temps, de plus amples informations concernant Assassin's Creed Shadows
et ses éditions ainsi que bonus de précommande prévus. Parmi eux, l'extension Traque sur Awaji
, qui avait leaké il y a plusieurs semaines de cela. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui achèteront Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle auront automatiquement, et sans surcoût, accès à l'extension Traque sur Awaji
, qui se rendra disponible « courant 2025
».
Pour l'occasion, Ubisoft a partagé un trailer confirmant que l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows offrira plus de 10 heures de jeu
. Ce contenu additionnel transportera la communauté dans une nouvelle région et lui permettra d'acquérir de nouveaux équipements, dont une arme inédite, ainsi que de nouvelles compétences. L'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
proposera également diverses activités annexes.
En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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