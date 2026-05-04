Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mai 2026 à 15h37
Le prochain jeu multijoueur Assassin's Creed, nom de code Invictus, traverserait une zone de turbulences. Selon de récentes fuites, les derniers tests internes auraient été catastrophiques. Face aux retours désastreux, Ubisoft pourrait repousser voire annuler ce projet atypique aux faux airs de Fall Guys.
Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Le projet multijoueur de la célèbre franchise d'Ubisoft, connu sous le nom de code Invictus, suscite de vives inquiétudes. Annoncé en septembre 2022 comme une expérience autonome, ce titre devait marquer le grand retour de la licence sur la scène compétitive. Pourtant, de nouvelles informations non officielles dressent un portrait particulièrement sombre de son développement, laissant planer le doute sur son avenir. Un report à 2027 voir une annulation.

Des sessions de test jugées catastrophiques

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Le créateur de contenu J0nathan, réputé pour la fiabilité de ses informations concernant la saga, a récemment pris la parole pour partager les retours d'une session de test privée organisée le mois dernier. Les échos qui lui sont parvenus sont loin d'être élogieux.

On m'a dit que c'était vraiment affreux. Le jeu est censé sortir d'ici la fin de l'année, mais il y a de fortes chances qu'il soit repoussé, voire annulé.

Cette déclaration s'accompagne d'une capture d'écran d'un e-mail d'invitation d'Ubisoft, renforçant la crédibilité de la fuite. Le titre, développé par l'équipe montréalaise derrière For Honor, peinerait à convaincre en interne. Une source aurait même qualifié l'expérience de simplement consternante, pointant du doigt une direction artistique et ludique qui divise profondément les équipes de production.

Un concept à la croisée des genres

Mais à quoi ressemble concrètement Invictus ? Loin des traques furtives introduites dans l'épisode Brotherhood ou des missions coopératives de Unity, ce nouveau volet lorgnerait du côté des jeux de type party game. Les fuites évoquent une structure proche d'un Fall Guys, mêlant des défis de qualification aux mécaniques de parkour emblématiques de la série.

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Visuellement, le jeu adopterait un style hybride, situé entre le réalisme habituel de la franchise et un rendu en cel-shading, sans pour autant tomber dans la caricature totale. Cette approche inattendue devait apporter un souffle nouveau, mais semble pour le moment se heurter à l'incompréhension des testeurs.

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De fait, ces tests qui n'ont, semble-t-il, pas convaincu grand monde, pourraient mener à un report à 2027 d'Assassin's Creed Invictus, voire à une annulation, tout simplement.

Un contexte difficile pour Ubisoft

Ces difficultés s'inscrivent dans une période de restructuration complexe pour l'éditeur français. Alors que des projets majeurs subissent des remaniements, à l'image du titre Hexe qui connaîtrait des bouleversements internes depuis le départ de son réalisateur, la pression s'intensifie sur les productions secondaires. Les annulations de projets et les fermetures de studios se sont multipliées ces derniers mois chez Ubisoft, rendant la position d'Invictus d'autant plus précaire.

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Si Jean Guesdon, responsable du contenu de la franchise, affirmait en mars dernier que le jeu proposait une nouvelle approche du multijoueur, il reconnaissait également la nécessité d'intégrer les retours de la communauté pour façonner l'expérience. Face à ces premiers échos désastreux, l'éditeur pourrait être contraint de revoir entièrement sa copie, quitte à sacrifier ce projet atypique sur l'autel de la rentabilité.

À plus court terme et de manière concrète, l'avenir de la licence s'écrira avec Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dont la sortie est prévue en juillet prochain. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

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commentaires (2)

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Soldier9 (invité) Le 05/05/2026 à 15:44

C'est peut être pas ce que les joueurs d'Assassin's Creed aiment, mais si c'est pour faire venir de nouveaux joueurs sur la licence ça peut être une bonne chose

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Katouaj (invité) Le 04/05/2026 à 21:31

Ils ont tellement de haters que même s'ils sortent un bon jeu ça le critiquera quand même de manière démesurée