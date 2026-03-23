Assassin's Creed aura un impact sur les prochains jeux de la franchise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 mars 2026 à 14h14
Alors qu'Ubisoft met un terme au suivi d'Assassin's Creed Shadows un an après sa sortie, son directeur artistique a, récemment, dressé le bilan et autant dire que cet opus laisse un certain héritage pour les titres à venir.
Assassin's Creed aura un impact sur les prochains jeux de la franchise
Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a décidé de mettre un terme au support d'Assassin's Creed Shadows, et ce, un an après son lancement, pour concentrer ses forces vives sur les prochains opus de la franchise. D'ailleurs, Assassin's Creed Shadows laisse une empreinte forte sur la licence, qui tirera parti des améliorations et évolutions de cet opus pour la suite.


L'héritage d'Assassin's Creed Shadows pour la licence

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En effet, lors d'une interview accordée aux journalistes d'IGN, Thierry Dansereau, qui occupe le poste de directeur artistique sur le titre, est revenu sur les innovations majeures d'Assassin's Creed Shadows. D'après ce dernier, cet opus, et plus précisément les nouveautés et améliorations apportées à celui-ci, impacteront grandement les futurs jeux Assassin's Creed.

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Au cours de cet échange, Thierry Dansereau a notamment parlé du système météorologique dynamique baptisé Atmos et de l'intégration de l'illumination globale propulsée par le ray-tracing. En outre, le directeur artistique d'Assassin's Creed Shadows a mentionné les améliorations apportées à différents systèmes, comme le parkour, les combats, mais aussi l'infiltration :
Je pense que notre héritage, c'est d'avoir réussi à repousser les limites dans de nombreux domaines : nous avons amélioré le parkour, l'infiltration. Nous avons aussi perfectionné certains aspects des combats. Dans tous les systèmes, nous avons intégré de nombreuses technologies en jeu, qui, je pense, deviendront la référence pour les futurs Assassin's Creed [...] Il y a pas mal d'éléments qui seront réutilisés dans les prochains jeux.
Les joueurs et les joueuses peuvent donc s'attendre à retrouver une bonne partie des fonctionnalités d'Assassin's Creed Shadows, peaufinées et adaptées, dans les prochaines itérations de la franchise


Assassin's Creed Shadows, une fierté pour son directeur artistique

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Au-delà de l'aspect purement technique, Thierry Dansereau a également souligné que le développement d'un jeu à gros budget est loin d'être facile, tant le parcours peut être semé d'embûches et tant cela demande une grande coordination entre les nombreux développeurs. Thierry Dansereau se dit ainsi « fier » d'avoir sorti Assassin's Creed Shadows, qui a, d'ailleurs, été bien accueilli par la presse et les joueurs :
Je suis fier que nous ayons sorti le jeu. C'est un sacré défi, et avec Assassin's Creed, il y a beaucoup de personnes impliquées, c'est donc un défi collectif. J'étais chez DICE il n'y a pas si longtemps, et sortir n'importe quel jeu est un petit miracle, selon tous les développeurs.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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