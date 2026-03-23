Assassin's Creed aura un impact sur les prochains jeux de la franchise

Alors qu'Ubisoft met un terme au suivi d'Assassin's Creed Shadows un an après sa sortie, son directeur artistique a, récemment, dressé le bilan et autant dire que cet opus laisse un certain héritage pour les titres à venir.

L'héritage d'Assassin's Creed Shadows pour la licence

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Je pense que notre héritage, c'est d'avoir réussi à repousser les limites dans de nombreux domaines : nous avons amélioré le parkour, l'infiltration. Nous avons aussi perfectionné certains aspects des combats. Dans tous les systèmes, nous avons intégré de nombreuses technologies en jeu, qui, je pense, deviendront la référence pour les futurs Assassin's Creed [...] Il y a pas mal d'éléments qui seront réutilisés dans les prochains jeux.

Ubisoft has reflected on the legacy of Assassin's Creed Shadows, a year on from the samurai blockbuster's launch. https://t.co/rJF5IfmkzE pic.twitter.com/zu8dGCEgEY — IGN (@IGN) March 23, 2026

Assassin's Creed Shadows, une fierté pour son directeur artistique

Je suis fier que nous ayons sorti le jeu. C'est un sacré défi, et avec Assassin's Creed, il y a beaucoup de personnes impliquées, c'est donc un défi collectif. J'étais chez DICE il n'y a pas si longtemps, et sortir n'importe quel jeu est un petit miracle, selon tous les développeurs.

Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a décidé de mettre un terme au support d', et ce, un an après son lancement, pour concentrer ses forces vives sur les prochains opus de la franchise.En effet, lors d'une interview accordée aux journalistes d'IGN,. D'après ce dernier,Au cours de cet échange, Thierry Dansereau a notamment parlé du système météorologique dynamique baptisé Atmos et de l'intégration de l'illumination globale propulsée par le ray-tracing. En outre, le directeur artistique d'a mentionné les améliorations apportées à différents systèmes, comme le parkour, les combats, mais aussi l'infiltration :Les joueurs et les joueuses peuvent donc s'attendre à retrouverAu-delà de l'aspect purement technique,, tant le parcours peut être semé d'embûches et tant cela demande une grande coordination entre les nombreux développeurs. Thierry Dansereau se dit ainsi « fier » d'avoir sorti, qui a, d'ailleurs, été bien accueilli par la presse et les joueurs :Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC.