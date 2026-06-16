Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

En ce mardi 16 juin 2026, Assassin's Creed Shadows se dote de sa dernière mise à jour majeure, qui apporte son lot de nouveautés, dont certaines sont liées à Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.11, qui pèse environ 10 Go sur PS5, contre 26 Go sur Xbox Series et 10 Go sur PC (Steam). Au programme des nouveautés, une nouvelle fonctionnalité pour le end-game, baptisée Domaines, mais aussi un nouvel élément d'Animus et diverses améliorations ainsi que corrections.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, qui est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes concernées depuis le 16 juin 2026.