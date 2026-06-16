Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 16 juin 2026 à 10h25
le 16 juin 2026 à 10h25
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.
En ce mardi 16 juin 2026, Assassin's Creed Shadows se dote de sa dernière mise à jour majeure, qui apporte son lot de nouveautés, dont certaines sont liées à Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.11, qui pèse environ 10 Go sur PS5, contre 26 Go sur Xbox Series et 10 Go sur PC (Steam). Au programme des nouveautés, une nouvelle fonctionnalité pour le end-game, baptisée Domaines, mais aussi un nouvel élément d'Animus et diverses améliorations ainsi que corrections.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, qui est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes concernées depuis le 16 juin 2026.
Patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows
Nouvelle quête scénarisée gratuite : « Black Tides »
- Une nouvelle menace débarque au Japon.
- Deux Templiers d'élite connus sous le nom de « Black Cross » sont envoyés au Japon pour traquer Naoe et Yasuke après les nombreux problèmes qu'ils ont causés. Mais comme souvent avec l'Ordre des Templiers, leurs véritables intentions pourraient aller bien au-delà d'une simple chasse. Nos deux protagonistes devront les empêcher de mettre la main sur ce qu'ils recherchent tout en survivant à cette nouvelle menace.
- Conditions pour accéder à « Black Tides » :
- Terminer l'histoire principale de Naoe et Yasuke.
- Terminer la quête post-lancement « A Critical Encounter ».
- Terminer la quête post-lancement « A Puzzlement ».
Nouveaux projets crossover : « Riptides » et « Undertow »
- Deux nouveaux projets crossover font leur arrivée dans l'Animus HUB : « Riptides » et « Undertow ». Ils permettent de débloquer de nouvelles tenues thématiques, armes, breloques et bien d'autres récompenses.
- Pour activer ces nouveaux projets, il suffit de terminer des Anomalies et de progresser dans les paliers de récompenses, comme pour les projets précédemment ajoutés. Les récompenses concernent à la fois Shadows et Black Flag Resynced, et la progression peut être effectuée en complétant des Anomalies dans les deux jeux.
- À noter : ces projets ne seront malheureusement pas disponibles sur Nintendo Switch 2, car ils incluent du contenu crossover avec Black Flag Resynced, un titre qui ne sera pas lancé sur les consoles Nintendo.
Nouvelle fonctionnalité de fin de jeu : « Domaines »
- Une toute nouvelle activité de l'Animus fait son apparition avec « Domains », un mode end-game conçu pour mettre à l'épreuve vos builds RPG à travers 5 nouvelles simulations de gameplay réparties sur 10 niveaux de difficulté.
- Condition de déblocage : Atteindre le niveau 30.
- MOD, un hacker de l'Ordre des Assassins, a créé ce nouveau type de simulation destiné aux utilisateurs du Dark Animus. Ces épreuves visent à perfectionner les compétences de combat et de survie des joueurs les plus expérimentés. En relevant ces défis, vous pourrez débloquer des dizaines de nouvelles récompenses, dont des tenues, armes, breloques et gravures inédites ou revisitées.
- Chaque palier de difficulté ajoute de nouveaux modificateurs de gameplay. L'objectif est de vous pousser à revoir vos habitudes et à adapter constamment votre équipement. Une configuration efficace dans un Domain ne le sera pas forcément dans un autre.
- MOD dispose également de sa propre boutique et d'une monnaie dédiée. Celle-ci permet d'obtenir :
- De nouveaux ensembles d'équipement de fin de jeu
- De puissantes gravures inédites
- Un arbre de progression spécialement conçu pour affronter les défis les plus difficiles des Domains.
- En progressant dans les niveaux les plus élevés, MOD récompensera les joueurs avec des armes et armures que les vétérans de l'Animus reconnaîtront sans doute.
- Et il faudra exploiter toutes ces récompenses pour espérer venir à bout des niveaux les plus exigeants et découvrir les récompenses secrètes qui les accompagnent.
- À noter : aucun des objets liés aux Domains ne sera disponible dans la boutique ou via le système d'échange. Ces récompenses sont exclusivement obtenables dans ce mode et servent avant tout à afficher votre maîtrise du contenu de fin de jeu.
Nouveau Rift de l'Animus : « Horizon »
- Un nouveau Rift s'est ouvert, révélant une nouvelle menace qui prend forme dans ses profondeurs.
- L'Aigle a de nouvelles informations à partager concernant le Guide, poursuivant ainsi l'intrigue liée aux mystérieux événements de l'Animus.
- À noter : il est nécessaire d'avoir terminé les deux précédents Rifts de l'Animus pour accéder à « Horizon ».
Autres nouveautés
- Améliorations de confort pour l'Animus HUB :
- L'accès aux fonctionnalités de l'Animus HUB depuis le menu principal a été revu.
- Cette modification vise à harmoniser la navigation avec celle utilisée en cours de jeu.
- Le menu Système n'est désormais accessible que depuis la page « Shadows' Memory ».
Corrections et améliorations
Gameplay
- Augmentation des dégâts des « Shurikens » tirés via les améliorations de maîtrise d'outils « Bank Shot » et « Triple Threat ».
- Toutes les capacités détruisant l'armure des ennemis sont désormais deux fois moins efficaces contre les boss.
- Correction d'un problème empêchant le déblocage correct de la gravure « weak point attacks from making enemies vulnerable a second time ».
- Correction d'un problème où le bonus de connaissance de Yasuke accordant une réduction des dégâts de mêlée ou à distance n'avait aucun effet.
- Les ennemis subissent désormais des dégâts de chute à partir de hauteurs plus faibles.
- Réduction des dégâts infligés par les « Poison Kunai » lancés par les ennemis.
- Réduction des dégâts infligés par les « Explosive Grenades » lancées par les ennemis.
- Jusqu'à 6 « Corrupted Castles » sont désormais disponibles chaque saison.
- Correction d'un problème où le « Katana Sheath » de Naoe restait bloqué.
Interface
- Réorganisation des listes de gravures à la forge et ajout d'une nouvelle catégorie « Critical Category ».
- Correction d'un problème où certains atouts apparaissaient dans la mauvaise catégorie de gravure.
- Correction d'un problème où certains atouts et compétences de connaissance affichaient une mauvaise icône.
- Correction d'un problème où l'atout « Damage when Hitting Vulnerable Enemies » était absent de la feuille de statistiques.
- L'atout du casque « Peasant Hat Headgear » de Naoe affiche désormais une précision indiquant qu'il ne s'active que sous 1 point d'adrénaline.
- Correction d'un problème où le bonus de connaissance « Damage with Combo Enders » de Yasuke affichait une valeur dix fois supérieure à celle prévue.
- Les repères et marqueurs de carte sont désormais conservés lors des voyages entre le Japon et Awaji.
Équipements et atouts
- Les atouts suivants ont été rééquilibrés et fonctionnent désormais en pourcentage d'un segment d'adrénaline :
- « Adrenaline Tools »
- « Adrenaline on Headshot »
- « Adrenaline on Critical Hit »
- « Adrenaline over half health »
- « Adrenaline under half health »
- « Adrenaline on afflicted enemies »
- « Adrenaline on posture attack »
- « Adrenaline on vulnerable enemies »
- L'atout du « Whisper of Gold Long Katana » augmente désormais les dégâts des capacités de 100% au lieu de 50%.
- Correction d'un problème où l'atout « Affliction on Entangled Enemy » du « Kusarigama » de Naoe infligeait moins de dégâts que prévu lors du déclenchement d'un saignement.
- Correction d'un problème où la « Blade of Yumminess » pouvait disparaître de l'inventaire.
- Les armes Teppo et Bow peuvent désormais recevoir des gravures augmentant les dégâts contre l'armure et la perforation d'armure.
- Correction d'un problème où l'atout de l'« Arrownomics Bow » pouvait être gravé sur des amulettes.
- Correction d'un problème où l'atout du « Golden Chamber Teppo » pouvait être gravé sur des amulettes.
- L'atout du casque « Ethereal Cloth Headgear » de Naoe s'active désormais lorsque la santé passe sous 15% au lieu de 10%.
- Les atouts de l'armure légère « Pink Petal Kosode Light Armour » de Naoe et de l'armure « Sakura Bloom Armour » de Yasuke convertissent désormais l'adrénaline en 20% de santé à la mort au lieu de 10%.
- Correction d'un problème empêchant l'atout du bibelot « Riddle Scroll Beacon Trinket » de Yasuke de conserver sa version modifiée.
- Correction d'un problème où l'atout « Consecutive Enemy Kills » ne se réinitialisait pas à la fin d'un combat.
- Correction d'un problème où l'atout « Consecutive Enemy Kills » se réinitialisait lorsqu'un joueur subissait des dégâts.
- Les atouts nécessitant la condition « with backstab » ne peuvent désormais être gravés que sur les armes de type Tanto.
- Les atouts liés aux conditions « with ranged weapons », « with headshots » ou « while stationary » ne peuvent plus être gravés sur les armes de mêlée.
- Les atouts liés aux conditions « with melee weapons », « with posture », « with combo ender » ou « when hitting multiple enemies » ne peuvent plus être gravés sur les armes à distance.
- Correction d'un problème où certains atouts augmentant la durée des altérations d'état ou accordant de l'adrénaline ne bénéficiaient pas correctement des bonus des objets améliorés.
- Correction d'un problème où l'atout « Critical Change with Melee Weapons » pouvait être gravé sur des armures au lieu des casques.
Quêtes (spoilers)
- Quête « Gather Mon » : Correction d'un blocage de progression sur la quête Anomaly.
- Quête « Way of the Blacksmith » : Correction d'un problème où Heji et la forge disparaissaient du repaire, rendant la quête inaccessible.
- Quête « Lost and Found » : Correction d'un problème où le boss Sentinel B-Ser.0197 était téléporté hors limites.
Plateforme spécifique - Nintendo Switch 2
- Amélioration de performance GPU en mode portable.
commentaire (0)