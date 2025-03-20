Assassin's Creed Shadows : Confronter Otama ou Wakasa, quel personnage choisir ?

Si vous ne savez pas quel personnage confronter, entre Otama et Wakasa, sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous indiquons quel est le bon choix.

Qui choisir entre Otama et Wakasa sur Assassin's Creed Shadows ?

La confrontation : entre Otama et Wakasa ?

Confronter Wakasa

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Confronter Otama

Au cours de l'une des missions de la quête principale d', les joueurs et les joueuses sont présentés face à un choix, qui arrive après la cérémonie du thé :. Bien que ce choix n'ait pas de réel impact sur la suite, nous vous précisons tout de mêmeEn effet, dans les premières heures de jeu, les joueurs et les joueuses évoluant surdoivent trouver le teppo doré, qui est membre de l'Onryo/Shinbakufu, afin de progresser dans l'aventure principale. Ainsi, après avoir réalisé plusieurs objectifs (dénicher un kosode et un cadeau, notamment) et avoir assisté à la cérémonie du thé, les joueurs et les joueuses doivent(deux femmes précédemment introduites).Il se peut que vous ne sachiez pas quel personnage choisir et que vous ayez peur de prendre la mauvaise décision. Rassurez-vous sur ce point, si vous vous trompez, ce n'est pas très grave car cela n'a pas de grandes répercussions sur la suite des aventures. Dans tous les cas,. C'est elle le teppo doré. Si vous la confrontez, vous devrez alors la poursuivre dans le château d'Osaka pour l'éliminer.Précisons que si vous avez opté pour Otama, vous apprendrez que Wakasa est, effectivement, la cible que vous recherchez, mais que cette première, que vous avez donc poursuivie et tuée, était également corrompue. Cela est notamment expliqué dans une lettre.Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.