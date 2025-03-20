Assassin's Creed Shadows : Confronter Otama ou Wakasa, quel personnage choisir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2025 à 16h08
Si vous ne savez pas quel personnage confronter, entre Otama et Wakasa, sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous indiquons quel est le bon choix.
Assassin's Creed Shadows : Confronter Otama ou Wakasa, quel personnage choisir ?
Au cours de l'une des missions de la quête principale d'Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses sont présentés face à un choix, qui arrive après la cérémonie du thé : confronter Otama ou Wakasa. Bien que ce choix n'ait pas de réel impact sur la suite, nous vous précisons tout de même quel personnage, entre Otama et Wakasa, doit faire l'objet d'une confrontation sur Assassin's Creed Shadows.

Qui choisir entre Otama et Wakasa sur Assassin's Creed Shadows ?

La confrontation : entre Otama et Wakasa ?

En effet, dans les premières heures de jeu, les joueurs et les joueuses évoluant sur Assassin's Creed Shadows doivent trouver le teppo doré, qui est membre de l'Onryo/Shinbakufu, afin de progresser dans l'aventure principale. Ainsi, après avoir réalisé plusieurs objectifs (dénicher un kosode et un cadeau, notamment) et avoir assisté à la cérémonie du thé, les joueurs et les joueuses doivent confronter Otama ou bien Wakasa (deux femmes précédemment introduites).

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Confronter Wakasa

Il se peut que vous ne sachiez pas quel personnage choisir et que vous ayez peur de prendre la mauvaise décision. Rassurez-vous sur ce point, si vous vous trompez, ce n'est pas très grave car cela n'a pas de grandes répercussions sur la suite des aventures. Dans tous les cas, la personne à confronter est Wakasa. C'est elle le teppo doré. Si vous la confrontez, vous devrez alors la poursuivre dans le château d'Osaka pour l'éliminer.

 assassins-creed-shadows-logo_2 Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié


Confronter Otama

Précisons que si vous avez opté pour Otama, vous apprendrez que Wakasa est, effectivement, la cible que vous recherchez, mais que cette première, que vous avez donc poursuivie et tuée, était également corrompue. Cela est notamment expliqué dans une lettre.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows, qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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