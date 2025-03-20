Assassin's Creed Shadows : Yasuke, comment débloquer ce personnage jouable ?

Nous vous expliquons comment débloquer Yasuke, le samouraï et personnage jouable, sur Assassin's Creed Shadows.

Comment débloquer Yasuke sur Assassin's Creed Shadows ?

L'ami de mon ennemi

Le ventre de la bête

Le temple du cavalier

Une violente tempête

Duel à Mibuno

Comment changer de personnage jouable sur Assassin's Creed Shadows ?

Via les déplacements rapides.

Via le menu lié à l'inventaire.





Comme vous le savez probablement déjà,met en scène deux personnages jouables, Naoe, la shinobi, et, le samouraï. Ces deux héros sont présentés à tour de rôle lors du prologue de. Toutefois, après cela, les joueurs et les joueuses seront aux commandes de Naoe et ne verront pluspendant un petit moment. Cela est tout à fait normal :devient jouable, après plusieurs heures de jeu à votre actif.Dans ce qui suit, nous vous expliquons, d'ailleurs,Comme dit précédemment, après le prologue, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Naoe et à découvrir son histoire. Yasuke étant, alors, aux abonnés absents et le restera pendant quelques heures. En effet, pour, il faut impérativement progresser dans l'histoire principale, et plus précisément atteindre la fin de l'acte 1. Cela exige plusieurs heures de jeu (environ 10-12 heures, voire plus) et d'accomplir diverses quêtes :Une fois que vous avez terminé ces différentes quêtes, vous aurez accès à une cinématique etAprès, vous constaterez que vous pouvez changer de personnage jouable, et ce, de différentes manières :À d'autres moments, et plus précisément au cours des missions proposées, vous verrez que le jeu vous propose d'opter pour l'un des deux personnages jouables. Vous êtes tout à fait libres de sélectionner celui qui vous intéresse le plus ou bien celui qui vous semble le plus apte à réaliser les objectifs indiqués. Changer de personnage jouable, entre Naoe et Yasuke, est donc très facile suret ne prend qu'une poignée de secondes.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.