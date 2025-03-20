Assassin's Creed Shadows : Yasuke, comment débloquer ce personnage jouable ?

Nous vous expliquons comment débloquer Yasuke, le samouraï et personnage jouable, sur Assassin's Creed Shadows.
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows
met en scène deux personnages jouables, Naoe, la shinobi, et Yasuke
, le samouraï. Ces deux héros sont présentés à tour de rôle lors du prologue de Shadows
. Toutefois, après cela, les joueurs et les joueuses seront aux commandes de Naoe et ne verront plus Yasuke
pendant un petit moment. Cela est tout à fait normal : Yasuke
devient jouable, après plusieurs heures de jeu à votre actif.
Dans ce qui suit, nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer Yasuke sur Assassin's Creed Shadows, et à partir de quand ledit personnage devient jouable
.
Comment débloquer Yasuke sur Assassin's Creed Shadows ?
Comme dit précédemment, après le prologue, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Naoe et à découvrir son histoire. Yasuke étant, alors, aux abonnés absents et le restera pendant quelques heures. En effet, pour débloquer Yasuke sur Assassin's Creed Shadows
, il faut impérativement progresser dans l'histoire principale, et plus précisément atteindre la fin de l'acte 1. Cela exige plusieurs heures de jeu (environ 10-12 heures, voire plus) et d'accomplir diverses quêtes :
- L'ami de mon ennemi
- Le ventre de la bête
- Le temple du cavalier
- Une violente tempête
- Duel à Mibuno
Une fois que vous avez terminé ces différentes quêtes, vous aurez accès à une cinématique et vous débloquerez Yasuke, l'un des deux personnages jouables d'Assassin's Creed Shadows
.
Comment changer de personnage jouable sur Assassin's Creed Shadows ?
Après avoir débloqué Yasuke sur Assassin's Creed Shadows
, vous constaterez que vous pouvez changer de personnage jouable, et ce, de différentes manières :
- Via les déplacements rapides.
- Via le menu lié à l'inventaire.
À d'autres moments, et plus précisément au cours des missions proposées, vous verrez que le jeu vous propose d'opter pour l'un des deux personnages jouables. Vous êtes tout à fait libres de sélectionner celui qui vous intéresse le plus ou bien celui qui vous semble le plus apte à réaliser les objectifs indiqués. Changer de personnage jouable, entre Naoe et Yasuke, est donc très facile sur Shadows
et ne prend qu'une poignée de secondes.
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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