Assassin's Creed Shadows franchit déjà un cap impressionnant : 1 million de joueurs dès son lancement

À peine disponible depuis le 20 mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Assassin's Creed Shadows rencontre déjà un succès spectaculaire en dépassant le seuil du million de joueurs seulement quelques heures après sa sortie officielle.
Une réussite immédiate pour Assassin's Creed Shadows
Ubisoft peut souffler un grand coup. Après plusieurs reports et une longue attente de la communauté, Assassin's Creed Shadows
, qui transporte enfin les joueurs dans le Japon féodal tant réclamé, réalise un démarrage fulgurant
. Le jeu vient tout juste d'annoncer via son compte X (Twitter) officiel
avoir dépassé la barre symbolique du million de joueurs en un peu plus de 18 heures, confirmant ainsi l'enthousiasme des fans pour ce nouvel opus tant espéré.
Une performance largement supérieure à ses prédécesseurs
En plus de cette prouesse, Assassin's Creed Shadows a immédiatement conquis la première place des meilleures ventes Steam, devançant au passage d'autres succès récents tels que Monster Hunter Wilds
et Split Fiction
. Sur Steam, le jeu a déjà enregistré un pic impressionnant de plus de 41 210 joueurs simultanés
, dépassant largement les performances enregistrées par les deux précédents volets de la franchise, mais encore loin derrière Odyssey
:
- Assassin's Creed Mirage (2023) : pic de 7837 joueurs
- Assassin's Creed Valhalla (2020) : pic de 15 431 joueurs
- Assassin's Creed Valhalla (2018) : pic de 61 984 joueurs
Ubisoft peut-il retrouver une stabilité grâce à ce succès ?
Cette réussite rapide est sans doute une excellente nouvelle pour Ubisoft, qui a traversé une année 2024 compliquée avec des lancements en demi-teinte pour des jeux très attendus tels que Star Wars Outlaws
et XDefiant
.
Alors que le groupe français fait régulièrement l'objet de spéculations sur une éventuelle prise de contrôle, le succès d'Assassin's Creed Shadows pourrait être décisif pour redorer l'image de l'éditeur et sécuriser son avenir financier à long terme. Si la popularité d'Assassin's Creed Shadows se maintient, Ubisoft pourrait en effet bénéficier d'un véritable levier stratégique pour contrer les récentes difficultés.
Un avenir prometteur pour Assassin's Creed Shadows
Avec un départ aussi fulgurant, Assassin's Creed Shadows semble déjà promis à un avenir radieux. Ubisoft peut désormais capitaliser sur cette dynamique pour renforcer sa communication et proposer du contenu additionnel ambitieux pour prolonger l'expérience des joueurs dans cet univers fascinant. En attendant, Assassin's Creed Shadows confirme que la franchise est loin d'avoir dit son dernier mot, et qu'elle reste capable de captiver massivement son public à chaque nouveau chapitre.
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