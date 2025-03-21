Assassin's Creed Shadows franchit déjà un cap impressionnant : 1 million de joueurs dès son lancement

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 mars 2025 à 10h27
À peine disponible depuis le 20 mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Assassin's Creed Shadows rencontre déjà un succès spectaculaire en dépassant le seuil du million de joueurs seulement quelques heures après sa sortie officielle.
Assassin's Creed Shadows franchit déjà un cap impressionnant : 1 million de joueurs dès son lancement

Une réussite immédiate pour Assassin's Creed Shadows

Ubisoft peut souffler un grand coup. Après plusieurs reports et une longue attente de la communauté, Assassin's Creed Shadows, qui transporte enfin les joueurs dans le Japon féodal tant réclamé, réalise un démarrage fulgurant. Le jeu vient tout juste d'annoncer via son compte X (Twitter) officiel avoir dépassé la barre symbolique du million de joueurs en un peu plus de 18 heures, confirmant ainsi l'enthousiasme des fans pour ce nouvel opus tant espéré.

Une performance largement supérieure à ses prédécesseurs

En plus de cette prouesse, Assassin's Creed Shadows a immédiatement conquis la première place des meilleures ventes Steam, devançant au passage d'autres succès récents tels que Monster Hunter Wilds et Split Fiction. Sur Steam, le jeu a déjà enregistré un pic impressionnant de plus de 41 210 joueurs simultanés, dépassant largement les performances enregistrées par les deux précédents volets de la franchise, mais encore loin derrière Odyssey :
  • Assassin's Creed Mirage (2023) : pic de 7837 joueurs
  • Assassin's Creed Valhalla (2020) : pic de 15 431 joueurs
  • Assassin's Creed Valhalla (2018) : pic de 61 984 joueurs
shadowsstats

Ubisoft peut-il retrouver une stabilité grâce à ce succès ?

Cette réussite rapide est sans doute une excellente nouvelle pour Ubisoft, qui a traversé une année 2024 compliquée avec des lancements en demi-teinte pour des jeux très attendus tels que Star Wars Outlaws et XDefiant.

Alors que le groupe français fait régulièrement l'objet de spéculations sur une éventuelle prise de contrôle, le succès d'Assassin's Creed Shadows pourrait être décisif pour redorer l'image de l'éditeur et sécuriser son avenir financier à long terme. Si la popularité d'Assassin's Creed Shadows se maintient, Ubisoft pourrait en effet bénéficier d'un véritable levier stratégique pour contrer les récentes difficultés.

Un avenir prometteur pour Assassin's Creed Shadows

Avec un départ aussi fulgurant, Assassin's Creed Shadows semble déjà promis à un avenir radieux. Ubisoft peut désormais capitaliser sur cette dynamique pour renforcer sa communication et proposer du contenu additionnel ambitieux pour prolonger l'expérience des joueurs dans cet univers fascinant. En attendant, Assassin's Creed Shadows confirme que la franchise est loin d'avoir dit son dernier mot, et qu'elle reste capable de captiver massivement son public à chaque nouveau chapitre.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.
Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux
AC Shadows 04 mai 2026

Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Le prochain jeu multijoueur Assassin's Creed, nom de code Invictus, traverserait une zone de turbulences. Selon de récentes fuites, les derniers tests internes auraient été catastrophiques. Face aux retours désastreux, Ubisoft pourrait repousser voire annuler ce projet atypique aux faux airs de Fall Guys.

commentaire (0)