Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.

L'ultime mise à jour d'Assassin's Creed Shadows a été déployée le 16 juin 2026. Cette étape marque la fin du développement du titre, qui cède sa place au très attendu Black Flag Resynced.

Celles et ceux qui possèdent le titre peuvent donc se lancer à l'assaut de « Marées noires », la dernière mission de Yasuke et Naoe. Mais pour les autres, Ubisoft a prévu une petite surprise permettant de découvrir l'escapade japonaise de la saga des assassins.

Assassin's Creed Shadows et son DLC jouables gratuitement pendant tout un week-end

Le 15 juin 2026, Ubisoft a partagé sur son site officiel un billet annonçant une offre à ne pas manquer. Du 18 au 23 juin 2026, il sera possible de jouer gratuitement à Assassin's Creed Shadows dans sa version premium. Cela signifie que vous pourrez profiter du contenu payant incluant le DLC Traque sur Awaji et les objets cosmétiques. Mais l'aventure de Naoe et de Yasuke ne sera pas le seul jeu proposé à cette occasion.

C'est une belle sélection de titres récents qui sera accessible gratuitement pendant cette période. Les plus curieux pourront ainsi tester Star Wars Outlaws, Anno 117: Pax Romana, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, The Division 2, Far Cry 6, Rainbow Six Siege et plus encore.

Mais si l'idée d'un week-end totalement dédié aux jeux d'Ubisoft est tentante, il faut remplir plusieurs conditions pour en profiter.

Une offre accessible via certaines plateformes et uniquement via Ubisoft+ Premium

Dans un premier temps, cette offre ne fonctionne qu'en passant par Ubisoft Store, Ubisoft Connect ou Blacknut. Mais posséder un compte sur l'un de ces services ne suffit pas pour jouer gratuitement à tous ces titres. Pour en bénéficier, vous devez impérativement souscrire à l'offre d'essai de l'abonnement Ubisoft+ Premium.

Toutefois, il est précisé dans le billet que « Je comprends que je ne serai pas débité(e) pendant l'essai gratuit, et que je peux résilier à tout moment avant le 23 juin à 13 h UTC. Si je décide de ne pas résilier mon abonnement avant la fin de l'essai gratuit, j'accepte que mon abonnement soit renouvelé automatiquement au tarif en vigueur ». Vous pouvez donc jouer à ces jeux gratuitement pendant quelques jours, mais n'oubliez pas de résilier l'offre d'essai avant le dimanche 23 juin.