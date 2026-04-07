Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.10 du 7 avril 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.10 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 7 avril 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.1.10 d'Assassin's Creed Shadows Des Bo pour tout le monde Vous n'avez pas l'extension « Traque sur Awaji » ? Pas de souci ! Vous pouvez désormais trouver des armes Bo non légendaires simplement en explorant les recoins obscurs du Japon féodal. Une fois que vous aurez obtenu au moins un Bo unique, les versions non légendaires pourront commencer à être lâchées par les ennemis, à apparaître dans des coffres ou chez les marchands, comme n'importe quelle autre arme.

Prise en charge de PSSR 2 Plongez dans l'ombre en incarnant Naoe ou Yasuke, et découvrez une vision plus riche et plus nette du Japon féodal.

La prise en charge de PSSR 2 arrive sur la console PS5 Pro, améliorant ainsi la qualité d'image et les performances tandis que vous parcourez des paysages grandioses, des villes animées et une campagne sereine. Prise en charge du clavier/souris sur Nintendo Switch 2 Une nouvelle façon de jouer fait son apparition ! La prise en charge de la souris et du clavier est désormais disponible sur la Nintendo Switch 2.

Prenez le contrôle total de Naoe et Yasuke d'une toute nouvelle manière, maniez vos armes avec la précision et la liberté de votre configuration préférée, pour traverser les ombres de la nuit en toute discrétion. Votre combat. Votre style. À votre façon. Corrections et améliorations Gameplay Correction d'un problème rendant les points de voyage rapide indisponibles.

Les ennemis peuvent désormais subir jusqu'à 5 altérations simultanément.

Correction d'un problème où les rations supplémentaires obtenues via Traque sur Awaji n'étaient pas visibles dans le total maximal de rations dans la fiche de statistiques.

Correction d'un problème où les augmentations de dégâts ne s'appliquaient pas lorsque le personnage était à mains nues.

Correction d'un problème où diverses sources de statistiques étaient limitées à +100 %. UI Correction d'un crash lors de la consultation de contenus additionnels.

Correction d'un problème où la progression totale restait bloquée à 97,89 % après avoir complété tout le contenu.

La fiche de statistiques détaillée affiche désormais les dégâts des Combo Ender et reflète correctement les problèmes de dégâts.

La fiche de statistiques détaillée affiche désormais plus clairement les statistiques plafonnées et non plafonnées.

Correction d'un problème après mise à jour provoquant une erreur « Contenu manquant », pouvant entraîner la perte de tout l'équipement obtenu via l'extension Traque sur Awaji. Armes et Capacités Correction d'un problème avec la capacité passive de samouraï de Yasuke « Defensive Break Level 3 » qui affichait +50 au lieu de 150 % de dégâts lors des collisions avec les ennemis.

Correction d'un problème où l'amélioration « Critical Insight » (heighten senses) ne fonctionnait pas.

Correction d'un problème où l'amélioration « Hidden Onslaught » (hidden hand) ne fonctionnait pas.

Correction d'un problème où l'amélioration « Extended Duration » (Tenzutsu Burst) issue de Traque sur Awaji ne fonctionnait pas.

Correction d'un problème où l'amélioration « Defensive Breach » n'affichait pas +50 % de dégâts sur collision après avoir été améliorée au rang 3.

L'atout « Oni's Rage » du Kanabo précise désormais qu'il applique 25 % d'accumulation de saignement lors d'une élimination.

Correction d'un problème où certains bonus de talismans nécessitaient de fermer l'inventaire pour apparaître dans la fiche de statistiques détaillée.

Correction d'un problème où le bonus de dégâts du casque « Underworld Emissary Horns » ne disparaissait pas après entrée dans une zone de bombe fumigène.

Correction d'un problème où l'atout du katana long « Claws of the Tides » ne garantissait pas toujours une posture sur la prochaine attaque.

Correction d'un problème où les bonus de conversion d'altérations ne fonctionnaient pas. Localisation La capacité « Hurricane Stance » de la Naginata issue de Traque sur Awaji précise désormais les dégâts de capacité infligés. Quêtes (spoilers) Correction d'un problème dans la quête « Brothers In Arms » empêchant de fouiller les corps pour progresser dans la mission.

Correction d'un problème dans la quête « Lost and Found » après avoir vaincu le boss Sentinel tout en restant dans l'arène.

Les joueurs peuvent désormais terminer la mission « The Winter Raiders » après avoir vaincu tous les ennemis.

En ce mardi 7 avril 2026,. Pour être plus précis, soulignons qu'il s'agit du, qui sera déployé en début d'après-midi. D'après les informations partagées, cette mise à jour pèse 3,45 Go sur PS5, contre 5,4 Go sur Nintendo Switch et presque 15 Go sur PC.. Sans oublier,Mais, sans plus attendre, voici