Sélection Hardware de Noël : Les meilleurs accessoires gaming Corsair
le 06 décembre 2024 à 17h30
Que ce soit pour optimiser un setup gaming ou offrir un réel confort, nous avons sélectionné avec Corsair les nouveautés indispensables à ne pas manquer.
Kit de mémoire - DOMINATOR TITANIUMLa mémoire vive, ou RAM, est essentielle pour assurer la fluidité et la réactivité de votre ordinateur, que ce soit pour le gaming, le travail ou le multitâche. Avec les kits DOMINATOR TITANIUM de Corsair, vous bénéficiez de la technologie DDR5, la dernière génération, offrant des performances supérieures aux modèles précédents, mais surtout adaptées aux attentes du moment.
Avant tout achat, il est crucial de vérifier la compatibilité avec votre carte mère, car toutes ne supportent pas encore la DDR5. Corsair propose des options adaptées à différents budgets et besoins en performance, tout en offrant des designs variés pour s'accorder à votre setup.
À noter que les barrettes présentées dans cet article appartiennent à une édition « First », livrée dans un coffret soigné et élégant, parfait pour les amateurs de produits exclusifs.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir ses DRAM ?
All in One - iCUE LINK H150i LCD
La bataille entre le refroidissement à air (aircooling) et le refroidissement liquide (watercooling) a longtemps animé le monde du PC. Bien que les performances du watercooling soient indéniables, son coût élevé et la complexité de mise en œuvre ont souvent freiné les utilisateurs. Cependant, ces dernières années, les fabricants ont su répondre aux besoins des utilisateurs en proposant des solutions « All-In-One » (AIO). Ces systèmes offrent les avantages du refroidissement liquide pour un élément clé, le processeur, sans nécessiter de modifications majeures sur la configuration grâce à un circuit fermé compatible avec une large gamme de boîtiers.
Dans cet article, nous avons choisi, en association avec Corsair, de mettre en lumière l'AIO iCUE LINK H150i LCD. Comme mentionné précédemment, ce kit de refroidissement liquide tout-en-un est conçu pour optimiser les performances thermiques des processeurs. Disponible avec un radiateur allant de 240 mm à 420 mm selon les besoins, il est associé à des ventilateurs efficaces pour garantir un refroidissement à la fois silencieux et performant. Son écran LCD intégré, entièrement personnalisable via le logiciel iCUE, permet d'afficher des informations système ou des visuels au choix, alliant ainsi fonctionnalité et esthétisme.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Watercooling AIO.
Alimentation - RMx Series RM850xL'alimentation est un élément-clé de votre configuration, fournissant l'énergie indispensable pour démarrer et faire fonctionner votre PC dans des conditions optimales. Si l'on peut être tenté de choisir une alimentation surdimensionnée ou coûteuse par sécurité, il est important de comprendre son fonctionnement pour faire un choix adapté. Cela vous permettra de répondre précisément à vos besoins tout en maîtrisant votre consommation énergétique, un atout non négligeable pour réduire vos factures.
À titre d'exemple, Corsair propose la RMx Series RM850x, une alimentation entièrement modulaire. Cela signifie que vous ne serez pas encombré par des câbles superflus, rendant votre installation plus propre et mieux ventilée. Elle bénéficie également d'une certification 80 Plus Gold, garantissant un excellent rendement énergétique avec moins de pertes. Bien que cela n'impacte pas directement vos sessions de jeu, cela assure une meilleure efficacité et une consommation optimisée au quotidien.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son alimentation ?
Stockage - MP600 Pro LPXLes SSD M.2 sont aujourd'hui l'une des solutions de stockage les plus rapides et performantes. Grâce à leur format compact et leurs vitesses de lecture ultra-rapides, ils sont idéaux pour booster les performances d'un PC ou d'une console next-gen. Cependant, avec la PlayStation 5, une contrainte se pose : elle exige un SSD M.2 équipé d'un dissipateur thermique compact, capable de s'intégrer dans l'espace restreint prévu à cet effet.
Corsair répond à ce défi avec un SSD M.2 aussi bien compatible avec les nouvelles cartes mères PC que la PlayStation 5. Doté d'un dissipateur intégré conçu pour s'adapter à la console, il offre une solution clé en main pour étendre votre stockage tout en maintenant des performances optimales.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Corsair MP600 Pro LPX : Comment choisir et installer un SSD M.2 optimisé pour la PS5
Bundle Périphériques CorsairSi le matériel pur ne vous attire pas particulièrement et que vous souhaitez plutôt faire évoluer vos périphériques, comme un clavier, une souris ou un casque, nous avons collaboré avec Corsair pour vous proposer une sélection de produits. Cette fois, nous avons privilégié des équipements polyvalents, pensés pour répondre à vos besoins actuels, tout en restant dans un « milieu de gamme », accessible et adaptée à un budget modeste.
Pour cela, nous vous invitons à lire notre article : Bundle Corsair : Le combo gagnant pour un Noël high-tech.
En bref… et les liens d'achatsQue vous soyez adepte de Corsair ou simple curieux cherchant à optimiser votre configuration, que ce soit pour améliorer un setup gaming ou offrir une expérience de jeu et de travail idéale, nos recommandations sont là pour vous aider. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter nos tests complets sur GAMEWAVE, couvrant tous les constructeurs.
Voici les liens et prix des périphériques présentés dans cet article. Bonnes fêtes et bon shopping :
|Kit de mémoire - DOMINATOR TITANIUM
|départ à 184 € + selon la gamme choisi
|All in One - iCUE LINK H150i LCD
|379,99 € => 299,99 € (promotion)
|Alimentation - RMx Series RM850x
|169,99 € => 129,99 € (promotion)
|Stockage - M2 MP600
|279,99 € => 156,99 € (promotion)
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