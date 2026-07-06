Une pétition de plus de 115 000 signatures demande à Sony de revenir sur sa décision concernant la production de disques

De nombreuses personnes ont signé une pétition afin que Sony change sa décision concernant la production de jeux en physique.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Sony compte arrêter de proposer ses jeux PlayStation en version physique, c'est-à-dire sur disque, au mois de janvier 2028. Si certains studios de développement et éditeurs ont déjà pris la parole, une pétition avec plus de 115 000 signatures demande à Sony de changer d'avis.

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Une pétition pour que Sony maintienne les jeux physiques

En effet, il y a très peu de temps, et après l'annonce de Sony, un revendeur canadien indépendant de jeux vidéo, PNP Games, a lancé une pétition sur change.org. Baptisée « Don't Kill the Disc », cette pétition demande à Sony de modifier sa décision concernant l'arrêt de la production de nouveaux jeux PlayStation au format physique. Au moment où nous écrivons ces lignes, celle-ci comptabilise plus de 115 000 signatures, montrant à quel point de nombreux joueurs et joueuses tiennent à ce format.

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Dans la description concernant cette pétition, PNP Games explique qu'un « disque, c'est un vrai jeu qui vous appartient » :

Un disque, c'est un vrai jeu qui vous appartient. Vous pouvez le prêter, l'échanger, le revendre, l'offrir, le collectionner ou le transmettre à vos enfants. Une boîte ne contenant qu'un code de téléchargement, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'une licence numérique dans un emballage en plastique. Vous n'en êtes pas propriétaire. Vous louez un accès qui peut vous être retiré, et certains ont déjà vu des films qu'ils avaient achetés supprimés de leur bibliothèque ou des jeux retirés de la vente quelques semaines après leur lancement.

La décision de Sony a également un impact sur les emplois : « Les jeux physiques soutiennent tout un secteur qu'un avenir entièrement numérique efface discrètement : les détaillants, les distributeurs, les fabricants, les entrepôts et la logistique, le marché de l'occasion et de la reprise, ainsi que la communauté des collectionneurs et des conservateurs. Cela représente des milliers d'emplois et d'innombrables petites entreprises ».

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PNP Games souligne aussi que le problème n'est pas le digital, mais bien le fait que le digital deviendra la seule option : « Nous ne sommes pas contre le numérique. Nous sommes contre le fait que le numérique soit la seule option. Une communauté nombreuse et passionnée souhaite toujours disposer d'un véritable jeu physique dont elle est pleinement propriétaire, et Sony s'apprête à lui retirer ce choix ».