CORSAIR : Comment choisir ses DRAM ?

Identifier ses composants

RAM

Capacité : 32 Go (2 x 16 Go)

32 Go (2 x 16 Go) Fréquence : 5 200 MHz

5 200 MHz Type de mémoire : DDR5

DDR5 Constructeur : CORSAIR.

CORSAIR. Latence : C38, que vous pouvez trouver sous la forme 38-38-38-84.

C38, que vous pouvez trouver sous la forme 38-38-38-84. Voltage : 1.25

Carte Mère

Canaux mémoire : 4DDR5 (Dual Channel)

4DDR5 (Dual Channel) Capacité maximale de la mémoire : 128 Go

128 Go Slots : 4 x DIMM, Max. 128 Go, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 MT/s Non-ECC, Un-buffered Memory

Comprendre facilement les données

Capacité

DDR4 : 2, 4, 8, 16 Go

2, 4, 8, 16 Go DDR5 : 8, 16, 24, 32, 64 Go

Fréquence

Type de mémoire

DDR3 : technologie introduite en 2007.

technologie introduite en 2007. DDR4 : technologie introduite en 2014.

technologie introduite en 2014. DDR5 : technologie introduite en 2020.

Latence

Voltage

Le choix CORSAIR

DDR4

DDR5

Logiciel ICUE CORSAIR

Dans le cadre de l'opérationque nous avons réalisée avec, il était question de monter une configuration complète et identifiable/achetable directement depuis leur site. Plus d'information dans notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022 L'intérêt d'un article comme celui-ci n'est pas de vous expliquer le fonctionnement technique des barrettes de RAM, mais bien plus de vous apprendre à faireselon la configuration dont vous disposez. Pour cet article, nous prendrons en référence les nouvellesAfin de simplifier, la mémoire viveavant qu'elles ne soient utilisées par votre disque dur. En résumé, plus vous en possédez, plus votre processeur sera performant, car moins dépendant des disques durs.Dans le cas d'une évolution de configuration, concernant votre mémoire vive, pour, il est essentiel de connaitre vos composants. Pour cela, vous pouvez chercher directement parmi vos périphériques ou utiliser le logiciel Speccy afin d'avoir un maximum d'informations.La méthode la plus sûre et rapide consiste à démonter votre PC pour regarder directement les références de votre RAM. Les informations intéressantes sont les suivantes :Qu'il s'agisse d'une évolution de votre configuration ou simplement de connaitre la compatibilité pour votre nouveau PC à acheter, la carte mère est l'élément-clé vous permettant de connaitre avec exactitude le. Il suffit pour cela de se rendre directement chez un revendeur ou site du constructeur afin d'en récupérer la fiche technique. Nous prendrons pour exempleutilisée lors de l'article bien monter son PC Gamer en 2022. Voici ce que l'on trouve sur le site du constructeur concernant la mémoire.Toutes les informations de compatibilités sont présentes, du canal mémoire, qui identifie le type de mémoire compatible, au nombre de slots disponibles sur la carte mère.Trouver de la mémoire vive semble facile, mais en comprendre le sens l'est un peu moins. Voici de quoi vous faire découvrir, en douceur,L'élément principal de votre DRAM et exprimé en Go (2 x 16 Go pour notre exemple). C'est la capacité de stockage de votre barrette de telle sorte que, de manière simplifiée, plus il y en a, plus rapide sera votre utilisation. Chaque nouveau type de mémoire dispose de capacités accrues.Actuellement, dépasser les 32/64 Go de mémoire vive ainsi que 4 000 MHz de fréquence est très peu utile par manque de composants compatibles et nécessiteux d'autant de puissance. Pour le moment, si vous souhaitez économiser, n'hésitez pas à rester sur de laOn peut la comparer à la bande passante. Une fréquence élevée induit une RAM plus efficace. On remarque que la DDR5, pour le moment, dispose de latences bien plus élevées que la DDR4, bien qu'il ne soit pas si aisé de confronter les deux références.Elles permettent de rapidement identifier. Comme une synthèse des données qu'il est possible de trouver avec ces mémoires vives.chaque type de mémoire dispose de connectiques différentes. Ainsi, si votre CM n'accepte que de la DDR4, n'essayez pas de monter de la DDR5. En plus d'être incompatible, elle sera tout bonnement impossible à monter.Pour simplifier au maximum, il s'agit du temps de réponse entre votre processeur et les données stockées dans la RAM. Ainsi, plus la latence est basse, meilleures sont les performances.C'est l'énergie nécessaire. Elles varient selon les périphériques et constructeurs ainsi que la configuration que vous choisissez (pour celles et ceux qui veulent profiter du mode XMP par exemple). Avoir uneaux voltages de fonctionnement différentsavec, en prime, un bridage en cas de sous-alimentation. On notera que le bios met par défaut la valeur compatible à l'ensemble afin deVous l'aurez compris, il faut choisir saselon l'utilisation voulue, mais également en s'assurant de la compatibilité avec la carte mère ainsi que les autres DRAM dans le but de ne pas compromettre votre système, le faire tourner à faible régime ou simplement le détériorer. Voici les références que vous pouvez trouver chezainsi queLe constructeur sépare ses produits sous cinq formats qui sont très explicites et vous permettent ainsi d'aller, que ce soit pour améliorer vos performances, récupérer du RGB ou permettre de l'overclocking. Rappelez-vous également, pour celles et ceux qui disposent d'un ventirad (le refroidisseur du processeur) à air avec un ventilateur se situant au-dessus de vos slots de RAM, qu'il vous faudra certainement prendre des RAM dites « Low-profiles ». Ces dernières sont plus basses que la normale afin de ne pas poser de problème en se logeant sous le châssis du ventilateur en question.Lesexistent en format DDR4 noire ou blanche par pack de 2 ou 4 allant de 16 à 64 Go. On note également des fréquences se situant entre 3200 MHz et 4800 MHz en CL 16 à 18.Lesexistent en format DDR5 noire ou blanche par pack de 2 ou 4 allant de 16 à 64 Go. On note également des fréquences se situant entre. On en profite pour noter la différence fondamentale de fréquence tandis que. L'un suffit largement à compenser l'autre, mais des latences plus basses par la suite sont à prévoir. Pour finir, nous rappelons qu'il n'existe encore aucun pack de DDR5 comprenant directement quatre barrettes, mais seulement par deux.Pour les adeptes comme pour les néophytes,vous fait profiter d'un logiciel attitré permettant de configurer l'ensemble des composants de la marque. Pour le cas de la RAM, il montre même leur positionnement et permet de modifier l'aspect RGB de ces dernières.