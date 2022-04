ROG Thor 850W Platinum : Comment choisir son alimentation ?

Identifier sa puissance de composants

Présentation ROG Thor 850W Platinum



Caractéristiques :

Spécifications Intel : ATX12V

ATX12V Dimensions : 16 x 15 x 8.6 Centimeter

16 x 15 x 8.6 Centimeter Certification : 80Plus Platinum (à 20 %/50 %/100 % de charge AC 115V 60Hz et AC 230V 50Hz, l'efficience énergétique est de 90 %/92 %/89 %.)

80Plus Platinum (à 20 %/50 %/100 % de charge AC 115V 60Hz et AC 230V 50Hz, l'efficience énergétique est de 90 %/92 %/89 %.) Protections : OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP Plage entrée : AC 100-240Vac

AC 100-240Vac Connecteur RGB : Aura Sync

Aura Sync Tension DC en sortie : +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb Charge maximale : 20A 20A 71A 0.3A 3A

20A 20A 71A 0.3A 3A Total sortie : 850W

850W Connecteurs MB 24/20-pin*1 CPU 8/4-pin*2 PCIE 8/6-pin*4 SATA *12 Peripheral 4-pin*5 Floppy*1





Contenu :

Cordon de charge

Câble d'alimentation pour la carte-mère (24-pin) x 1 (gainé)

Câble pour le CPU (4+4-pin) x 2 (gainé)

Câble PCI-E (6+2-pin) x 3 (gainé)

Câble SATA x 3

Peripheral x 2

Câble SATA vers Périphérique x 1

Câble d'extension pour le RGB x 2

ROG Sticker x 1

ROG Cable Tie x 4

Vis de fixation châssis x 1

Peigne de câble x 10

Manuel d'utilisateur x 1

Processeur : 12th Gen Intel Core i9-12900K

12th Gen Intel Core i9-12900K Carte graphique : ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080

ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 Mémoire interne : Samsung SSD 980 1 To (SSD)

Samsung SSD 980 1 To (SSD) Mémoire vive : DOMINATOR PLATINUM RGB First Edition 32 GO (2 x 16 Go) DDR5 DRAM 5 200 MHz C36

DOMINATOR PLATINUM RGB First Edition 32 GO (2 x 16 Go) DDR5 DRAM 5 200 MHz C36 Carte-mère : ROG MAXIMUS Z690 HERO (LGA1700)

ROG MAXIMUS Z690 HERO (LGA1700) Alimentation : ASUS ROG Strix 850W Platinum 80+

ASUS ROG Strix 850W Platinum 80+ Watercooling AIO : ROG Ryujin II 360

ROG Ryujin II 360 Boitier : ASUS ROG Strix Helios RGB Boîtier PC gaming ATX/EATX

L'alimentation est le souffle même de votre configuration, sans quoi il serait impossible d'allumer votre ordinateur ou de le faire fonctionner dans les meilleures conditions. Toutefois, si nous pouvons être tentés, en cas de doute, de sauter directement sur une alimentation très puissante ou très chère, il est intéressant d'en comprendre le fonctionnement. D'une part, pour choisir, mais également pouvoir contrôler sa consommation énergétique pour une facture électrique allégée. Enfin, certaines alimentations sont équipées de fioritures esthétiques qui augmentent inutilement le prix, selon la recherche de chacun, ou même des caractéristiques propres à une utilisation plus poussée ou spécifique.Quelle que soit votre configuration, ASUS ROG propose une gamme qui s'adaptera à elle. Cependant,puisqu'elle permet d'alimenter en énergie l'ensemble des composants de votre système. Pour simplifier la chose, le constructeur propose d'identifier directement celle dont vous avez besoin à l'aide d'un logiciel intégré au site , sur lequel vous devez notifier votre processeur et carte graphique.Si l'on se fie à la configuration que nous avons reçue avec ASUS PCDIY,(1000W). Attention toutefois, la tension de sortie seule ne régit pas à elle seule le prix de votre alimentation. Toutes diffèrent selon quelques critères dont nous allons parler par la suite.Une donnée plus technique qui aura son petit effet pour les utilisateurs/joueurs qui souhaitent obtenir. Par rendement, nous parlons du coefficient entre l'alimentation reçue (230V) et la transformation de cette énergie en courant continu. Pour faire simple, un bloc d'alimentation en 92 %, soit 80+ Platinum pour notre cas, seuls 92 % de la puissance seront convertis tandis que le reste sera transformé en chaleur. Vous l'aurez donc compris, coefficient plus élevé signifie moins de perte et surtout moins de chauffes.C'est un point qui se popularise avec la possibilité de réduire le nombre de câbles en supprimant ceux qui ne vous servent pas. De plus, le bloc d'alimentation est plus facile à monter, car nu, et le câblage se voit facilité.Si cette information paraît banale, il est important de s'y intéresser pour savoir si le bloc d'alimentation entre dans votre tour ou non. Cela semble évident, mais de nombreux boîtiers disposent, à présent, de formats atypiques qui nécessitent un certain encombrement pour le passage de l'alimentation.Finalement, comme nous avons eu l'occasion de le voir avec la, il est possible, sur les périphériques haut de gamme, de trouver un écran LED donnant la consommation de votre configuration en temps réel. Pour le coup, il s'agit d'un point intéressant pour celles et ceux qui ne cherchent pas forcément le meilleur rapport qualité-prix sur ce type de périphériques, mais reste tout de même gadget pour une utilisation dite classique.Dans le cadre de l'opération ASUS PCDIY notre configuration était équipée d'une. Nous avons, en prime, l'avantage de profiter d'un boîtier qui dispose d'une ouverture sur la partie contenant l'alimentation. Point intéressant, surtout lorsque vous réalisez que l'alimentationest équipée d'un écran sur le flanc droit permettant de connaître la consommation énergétique du PC en direct. Réel monstre proposé par le constructeur, voici les informations à retenir.Avec un prix, globalement, inférieur à 250 €,Nous trouvons ici une alimentation capable de subvenir aux besoins d'une configuration assez conséquente et pouvant monter facilement ende carte graphique (deux CG en même temps) RTX 3080 sans trop sourciller.avec une perte quasi nulle. Pour finir, nous profitons de ce paragraphe pour rappeler la configuration de la tour montée, en ajoutant les données de consommations prises en temps réel.Pour le reste, voici quelques indications supplémentaires :Nous pouvons donc constater que l'alimentation encaisse parfaitement le choc d'une si grosse configuration à laquelle il sera possible d'intégrer de nouveaux produits, un système de SLI ou tout simplement profiter de l'overclocking natif de l'ensemble des composants. De quoi réjouir les utilisateurs chevronnés,made in ROG avec des blocs d'alimentation aux finitions en aluminium brossé pour améliorer l'esthétisme. Nous constatons également un éclairageà laquelle vient s'associer une interface OLED, comme nous le disions plus haut, permettant le suivi en temps réel de la consommation de votre ordinateur. Le tout avec des composants dernier cri, que ce soit des condensateurs, un ventilateur ou même des radiateurs.Adaptés pour les PC gaming haut de gamme, ils permettent. Une belle efficience pour de bonnes performances afin de vous accompagner dans l'ensemble des combats et aventures qui vous attendent.Avec une configuration, il s'agit ici de l'alimentation capable de donner un petit coup de boost à cette dernière. Tout est mis en œuvre dans le but d'améliorer la durée de vie du produit, mais également la possibilité d'intégrer ce bloc à une configuration estampillée. Un rapport qualité-prix pour celles et ceux qui cherchent un compromis tout en gardant une certaine qualité.