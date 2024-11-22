Bundle Corsair : Le combo gagnant pour un Noël high-tech

S'équiper peut rapidement devenir un défi, surtout lorsqu'il s'agit de concilier télétravail et gaming. Trouver du matériel qui allie confort, performance et prix abordable n'est pas toujours évident. C'est pourquoi, avec l'aide de Corsair, nous vous proposons un ensemble clavier, souris, casque et tapis conçu pour limiter les compromis tout en offrant des périphériques de qualité.

Souris - M75

Clavier - K70 CORE RGB

Casque - HS55 WIRELESS CORE





Tapis de souris - MM500 v2 - Extended

En bref… et les liens d'achats

Lorsqu'il s'agit de s'équiper, notamment pour jongler entre télétravail et gaming, il peut être difficile de trouver du matériel quiDans cette optique, et grâce à, nous vous proposons un ensemble clavier, souris, casque et tapis conçu pour minimiser les compromis, tout en offrant des périphériques de qualité.Référence chez Corsair depuis de nombreuses années, la souris M75 a bénéficié d'une mise à jour en 2024,. Avec son design modulaire et symétrique, elle s'adapte aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Elle embarque par ailleurs des technologies de pointe,Notez que nous avons surtout testé la version « sans-fil » et nous avons pris plaisir à l'utiliser, même si elle ne correspondait pas entièrement à nos standards habituels. Un produit de qualité, abordable,, qui saura satisfaire aussi bien vos sessions de jeu que votre porte-monnaie.Les claviers K70 se positionnent dans le milieu de gamme des produits Corsair et se déclinent en plusieurs formats : 60 %, TKL (sans pavé numérique) ou complet. Nous avons opté ici pour ce dernier format. Certes, un clavier complet occupe davantage de place sur le bureau, mais il offreÀ la rédaction, nous avons tendance à bannir les claviers compacts,. Ils sont cependant bien moins pratiques lorsqu'il s'agit d'écrire quotidiennement des articles et, par définition, pour le travail en particulier.Ainsi, lereprésente un excellent compromis pour ceux qui apprécient la gamme de claviers. Lancé en 2023, il bénéficie de technologies avancées, d'un confort de frappe caractéristique de la marque et d'unLa gamme HS55 partageavec les HS65, ces derniers offrant généralement des améliorations en termes de technologie audio, tout en conservant un châssis globalement similaire. Nous avons donc opté pour le HS55, même sans l'avoir testé, car il nous semblait être un choix pertinent pourAvec un prix d'appel filaire de seulement 69,99 €, disponible en noir et blanc,Cependant, il faudra prévoir un supplément de 10 € pour passer d'un son stéréo à un son surround Dolby Audio 7.1, ouQuoi qu'il en soit, les oreillettes du, à l'égal du, sont très confortables, même pour les porteurs de lunettes. Et malgré son positionnement en « entrée de gamme », ce casque offre un son convaincant ainsi qu'un microphone suffisamment clair pourBien que les matériaux des bureaux, qu'ils soient dédiés au travail ou au jeu, aient évolué au point de permettre une utilisation des souris sans tapis, il est indéniable que ces accessoires ont également connu une grande transformation. Désormais, en plus de pouvoir accueillir l'ensemble clavier/souris, les tapis offrent un confort accru,Corsair ne fait pas exception à cette tendance et propose des tapis de souris tantôt très sobres, tantôt plus colorés aux couleurs de la marque. Toutefois, la marque reste mesurée dans ses designs, privilégiant avant tout la performance à toute forme d'extravagance. Le tapis, MM500 v2 - Extended, que nous avons choisi propose de récupérer toute votre configuration, surtout lorsque vous pouvez profiter de promotions, telles qu'actuellement, chiffrant ce dernierQue vous soyez adepte deou simple curieux cherchant à optimiser votre configuration, que ce soit pour améliorer un setup gaming ou, nos recommandations sont là pour vous aider. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter nos tests complets sur, couvrant tous les constructeurs.Voici les liens et prix des périphériques présentés dans cet article. Bonnes fêtes et bon shopping :