Bundle Corsair : Le combo gagnant pour un Noël high-tech

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 22 novembre 2024 à 14h50
S'équiper peut rapidement devenir un défi, surtout lorsqu'il s'agit de concilier télétravail et gaming. Trouver du matériel qui allie confort, performance et prix abordable n'est pas toujours évident. C'est pourquoi, avec l'aide de Corsair, nous vous proposons un ensemble clavier, souris, casque et tapis conçu pour limiter les compromis tout en offrant des périphériques de qualité.
Bundle Corsair : Le combo gagnant pour un Noël high-tech
Lorsqu'il s'agit de s'équiper, notamment pour jongler entre télétravail et gaming, il peut être difficile de trouver du matériel qui combine confort, performance et prix abordable.

Dans cette optique, et grâce à Corsair, nous vous proposons un ensemble clavier, souris, casque et tapis conçu pour minimiser les compromis, tout en offrant des périphériques de qualité.

Souris - M75

Référence chez Corsair depuis de nombreuses années, la souris M75 a bénéficié d'une mise à jour en 2024, pour le plus grand plaisir des puristes. Avec son design modulaire et symétrique, elle s'adapte aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Elle embarque par ailleurs des technologies de pointe, pour un prix compétitif.

Notez que nous avons surtout testé la version « sans-fil » et nous avons pris plaisir à l'utiliser, même si elle ne correspondait pas entièrement à nos standards habituels. Un produit de qualité, abordable, nomade et surtout polyvalent, qui saura satisfaire aussi bien vos sessions de jeu que votre porte-monnaie.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : M75 WIRELESS : Test de la souris Corsair.

conclusion M75 corsair

Clavier - K70 CORE RGB

Les claviers K70 se positionnent dans le milieu de gamme des produits Corsair et se déclinent en plusieurs formats : 60 %, TKL (sans pavé numérique) ou complet. Nous avons opté ici pour ce dernier format. Certes, un clavier complet occupe davantage de place sur le bureau, mais il offre une polyvalence d'utilisation indéniable.

À la rédaction, nous avons tendance à bannir les claviers compacts, malgré leur utilité pour être placés n'importe où et leur grande quantité de raccourcis pour compenser. Ils sont cependant bien moins pratiques lorsqu'il s'agit d'écrire quotidiennement des articles et, par définition, pour le travail en particulier.

Ainsi, le K70 Core représente un excellent compromis pour ceux qui apprécient la gamme de claviers Corsair. Lancé en 2023, il bénéficie de technologies avancées, d'un confort de frappe caractéristique de la marque et d'un excellent rapport qualité/prix.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : K70 Core : Test du clavier CORSAIR.

K70 Core RGB

Casque - HS55 WIRELESS CORE


La gamme HS55 partage l'entrée de gamme des casques Corsair avec les HS65, ces derniers offrant généralement des améliorations en termes de technologie audio, tout en conservant un châssis globalement similaire. Nous avons donc opté pour le HS55, même sans l'avoir testé, car il nous semblait être un choix pertinent pour les utilisateurs recherchant un périphérique de qualité à un prix compétitif.

Avec un prix d'appel filaire de seulement 69,99 €, disponible en noir et blanc, le rapport qualité/prix proposé par Corsair est difficile à contester.

Cependant, il faudra prévoir un supplément de 10 € pour passer d'un son stéréo à un son surround Dolby Audio 7.1, ou investir 109,99 € pour la version sans fil.

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Quoi qu'il en soit, les oreillettes du HS55, à l'égal du HS65, sont très confortables, même pour les porteurs de lunettes. Et malgré son positionnement en « entrée de gamme », ce casque offre un son convaincant ainsi qu'un microphone suffisamment clair pour ne pas déranger vos collègues de travail ou de jeu

Bien qu'il ne s'agisse pas totalement du même casque, certaines caractéristiques sont communes. Du coup, pour information, retrouvez plus d'informations dans notre article : HS65 WIRELESS : Test du casque Corsair.

HS65

Tapis de souris - MM500 v2 - Extended 

Bien que les matériaux des bureaux, qu'ils soient dédiés au travail ou au jeu, aient évolué au point de permettre une utilisation des souris sans tapis, il est indéniable que ces accessoires ont également connu une grande transformation. Désormais, en plus de pouvoir accueillir l'ensemble clavier/souris, les tapis offrent un confort accru, améliorent la précision et, pour certains modèles, optimisent même la vitesse de déplacement.

Corsair ne fait pas exception à cette tendance et propose des tapis de souris tantôt très sobres, tantôt plus colorés aux couleurs de la marque. Toutefois, la marque reste mesurée dans ses designs, privilégiant avant tout la performance à toute forme d'extravagance. Le tapis, MM500 v2 - Extended, que nous avons choisi propose de récupérer toute votre configuration à un prix assez risible, surtout lorsque vous pouvez profiter de promotions, telles qu'actuellement, chiffrant ce dernier à seulement 29,99 €

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En bref… et les liens d'achats

Que vous soyez adepte de Corsair ou simple curieux cherchant à optimiser votre configuration, que ce soit pour améliorer un setup gaming ou offrir une expérience de jeu et de travail idéale, nos recommandations sont là pour vous aider. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter nos tests complets sur GAMEWAVE, couvrant tous les constructeurs.

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Voici les liens et prix des périphériques présentés dans cet article. Bonnes fêtes et bon shopping :

K70 CORE RGB 99,99 €
Souris gaming RGB légère M75  89,99 € => 64,99 € (promotion)
HS55 WIRELESS CORE  109,99 €
MM500 v2 - Extended   44,99 € => 29,99 €
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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