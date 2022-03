Corsair MP600 Pro LPX : Comment choisir et installer un SSD M.2 optimisé pour la PS5

Caractéristiques

Capacité : 2TB

2TB SSD Smart Support : Oui

: Oui Poids : 0.034kg

0.034kg SSD Interface PCIe : Gen 4.0 x4

Gen 4.0 x4 Vitesse de lecture séquentielle maximale : jusqu'à 7,100MB/s

jusqu'à 7,100MB/s Vitesse d'écriture séquentielle maximale : jusqu'à 6,800MB/s

jusqu'à 6,800MB/s Format : M.2 2280



SSD compatibles avec la PS5

Comment accéder à l'emplacement SSD M.2 de la PS5 ?

Installation à l'allumage de la PS5

Prix et disponibilités Corsair MP600 Pro LPX

Référence Capacité Prix CSSD-F0500GBMP600PLP 500 Go 114,99 € CSSD-F1000GBMP600PLP 1 To 189,99 € CSSD-F2000GBMP600PLP 2 To 379,99 € CSSD-F4000GBMP600PLP 4 To 879,99 €

Bienvenue dans le Nouveau Monde, là où la technique s'associe à la minutie pour obtenir des périphériques aussi performants que portatifs. Si lapropose un espace de stockage attitré avec un bloc estampillédonne la possibilité au joueur de monter le périphérique de son choix avec unPour les néophytes du genre, lessont, à l'heure où nous vous parlons, les périphériques les plus rapides et accessibles.sur lesquelles on trouve, parfois, un dissipateur associé qui permet un meilleur refroidissement.Disposant de vitesses de lecture parfois 10 foisplus rapide qu'un, ils répondent, pour la plupart, aux exigences techniques des consoles. Cependant, un dilemme reste en suspens. La PS5 n'étant pas équipée d'un système de dissipation de chaleur,s'en retrouventinutilisables. Pour le cas de ceux déjà fournis, ils ne sont pas initialement pensés pour une installation sur console. De fait, le dissipateur est trop imposant pour l'espace attitré dans la PS5.Ainsi, les constructeurs se devaient de trouver une solution pertinente pour ce type de produit, dont voici la solution proposée par l'équipementier Corsair pour notre application,Pour ceux à la recherche du détail, la PS5 accepte des disques SSD M.2 NVMe aux formats. Pour simplifier, unau formatsignifie qu'il est équipé d'un connecteur de 22 mm de large pour une longueur de 30 mm. En ouvrant le boîtier de la console, tous les formats adaptablesSavoir qu'il est possible d'augmenter la capacité de stockage de votre console est un bon point, mais encore faut-il savoir comment y accéder. Pensez à vous munir d'un(un embout petit et en forme de croix). Couchez la console pour retirer les plaques afin d'éviter de la faire tomber ou deEn premier lieu, il faut savoir que la force est inutile pour démonter votre PS5. Ainsi, dès lors que vous avez l'impression de devoir l'utiliser en trop grande quantité,. Comme nous l'avons dit, console couchée, l'espace SSD se situe sous la face où est coupée le. Attrapez délicatement la plaque au niveau du coin supérieur arrièreet soulevez-le, une nouvelle fois, sans forcer. Une fois cette manipulation réalisée, toujours en tenant le coin de votre console, servez-vous de votre autre main pourEn mettant un léger à-coup, la face de votre console se déboite assez facilement, il ne vous reste plus qu'à la faire glisser puis la retirer. On aperçoit les tétons en plastique sur, qui venaient se lier à ceux de la face blanche.Maintenant que vous avez accès à la zone du SSD qui se situe sous une, utilisez votre tournevis pour déverrouiller et accéder à l'emplacement voulu.Il s'agit à présent de la partie la plus simple du processus. Comme vous pouvez le voir, il est noté l'emplacement et les tailles de. On retrouve également une vis pourpuisqu'aucune n'est fournie dans le packaging de ces SSD (à prendre en compte également pour l'achat PC).pour pouvoir positionner l'ensemble sous le M.2 après installation. Ils sont utiles à la stabilité et fixation de l'ensemble.Faites glisser votredans l'emplacement puis assurez-vous, en le poussant délicatement, que les connecteurs s'emboîtent bien avec. Faites-le à plusieurs reprises si nécessaire,Finalement, mettez la bague en interposition entre le châssis de la PS5 et la zone de fixation du M2 (normalement elle s'insère dans l'un des trous existants) puis venez visser jusqu'à arriver au contact. Votreest à présent prêt à l'utilisation. Faites les opérations inverses avant d'allumer votre console.Une fois le remontage effectué, lareconnaît automatiquement son nouvel espace de stockage. Elle demande le formatage afin de se l'attitrer entièrement.vous ne pouvez naviguer entre utilisation PC et console puisqu'elle vous demandera toujours de reformater avant de pouvoir l'utiliser entièrement. N'essayez donc pas d'installer des logiciels ou de copier des fichiers depuis un PC