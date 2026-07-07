XBOX : Le Game Pass n'a pas progressé comme espéré, selon Asha Sharma

Asha Sharma a, récemment, admis que le Game Pass n'a pas connu l'évolution espérée par l'entreprise.

Ces derniers jours, l'actualité vidéoludique ne cesse de livrer de nouvelles informations concernant la restructuration de XBOX, qui mène à d'importants licenciements et des changements significatifs pour certains studios de développement. Dans un récent communiqué, Asha Sharma, qui est PDG de XBOX, a reconnu que le Game Pass n'a pas atteint les résultats espérés.

À lire également XBOX licencie encore 3200 personnes, et se sépare de cinq studios

Le Game Pass n'a pas été à la hauteur

En effet, dans le communiqué envoyé en interne et partagé sur Twitter/X, Asha Sharma évoque le Game Pass, après avoir indiqué que les activités actuelles de XBOX « ne sont pas en bonne santé ». Asha Sharma explique alors que l'entreprise a notamment misé sur le Game Pass, mais que le service n'a pas « crû au rythme que nous attentions » :

Nous sommes entrés dans la Gen 9 avec une base installée plus petite et une structure de coûts plus élevée. Pour croître, nous avons misé sur Game Pass, le multiplateforme et un portefeuille plus large de contenus. Bien que ces activités aient créé une valeur significative, elles n'ont pas crû au rythme que nous attendions.

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include… — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Un constat pas si surprenant pour le Game Pass

En réalité, cette affirmation, bien qu'importante, n'est pas si surprenante que cela. Au cours du mois de juin 2026, le nouveau directeur de la stratégie de XBOX, Matthew Ball, avait indiqué que le Game Pass avait perdu « des millions » d'abonnés, à la suite de la hausse du tarif de l'abonnement en 2025. Pour autant, aucun chiffre précis n'avait été dévoilé à ce moment-là.

Depuis, et comme vous le savez probablement déjà, Asha Sharma a baissé le prix du Game Pass, en espérant certainement convaincre les joueurs et les joueuses de s'abonner ou de renouveler leur abonnement. Reste à savoir si ce changement portera ses fruits à l'avenir pour XBOX.