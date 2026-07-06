Nintendo annonce la fin des ventes de la première Switch en Europe

La Nintendo Switch première du nom ne sera bientôt plus vendue en Europe.

Il va, bientôt, y avoir des changements du côté de Nintendo et de ses consoles. Tandis que la Switch 2 profitera prochainement d'une version équipée d'une batterie remplaçable par l'utilisateur, Nintendo a annoncé la fin des ventes de la Switch première du nom en Europe.

La fin des ventes pour la Nintendo Switch 1 en 2027

En effet, dans un récent article disponible sur le site officiel, et relayé sur Twitter/X, Nintendo a annoncé une information importante concernant la première Switch : à partir de février 2027, la Nintendo Switch ne sera plus vendue en Europe. Cela comprend, comme vous vous en doutez, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED.

À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027.

Ainsi, comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch ne sera plus vendue sur le Nintendo Store ou dans les magasins spécialisés à compter de la mi-février 2027. Pour autant, cela n'impactera pas les détenteurs de ladite console, comme le précise la firme :

La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre.

À partir de cet été, afin de se préparer aux changements du règlement européen relatif aux batteries, certains produits Nintendo en Europe seront progressivement remplacés par des modèles dotés de batteries remplaçables par l'utilisateur.



► https://t.co/9L5QCInSKh — Nintendo France (@NintendoFrance) July 6, 2026

Sortie en mars 2017, la Switch est, à ce jour, la console la plus vendue de Nintendo et s'est écoulée à plus de 155 millions d'unités dans le monde entier, selon les dernières statistiques connues.