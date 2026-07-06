Nintendo annonce la fin des ventes de la première Switch en Europe

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juillet 2026 à 17h04
La Nintendo Switch première du nom ne sera bientôt plus vendue en Europe.
Nintendo annonce la fin des ventes de la première Switch en Europe

Il va, bientôt, y avoir des changements du côté de Nintendo et de ses consoles. Tandis que la Switch 2 profitera prochainement d'une version équipée d'une batterie remplaçable par l'utilisateur, Nintendo a annoncé la fin des ventes de la Switch première du nom en Europe.

La fin des ventes pour la Nintendo Switch 1 en 2027

nintendo-switch-logo

En effet, dans un récent article disponible sur le site officiel, et relayé sur Twitter/X, Nintendo a annoncé une information importante concernant la première Switch : à partir de février 2027, la Nintendo Switch ne sera plus vendue en Europe. Cela comprend, comme vous vous en doutez, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED.

À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027.

Ainsi, comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch ne sera plus vendue sur le Nintendo Store ou dans les magasins spécialisés à compter de la mi-février 2027. Pour autant, cela n'impactera pas les détenteurs de ladite console, comme le précise la firme : 

La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre.

Sortie en mars 2017, la Switch est, à ce jour, la console la plus vendue de Nintendo et s'est écoulée à plus de 155 millions d'unités dans le monde entier, selon les dernières statistiques connues.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 08 juillet 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 08 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)
Disney Solitaire 08 juillet 2026

Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)