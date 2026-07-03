L'intelligence artificielle est désormais « une technologie fondatrice » pour PlayStation

Les dirigeants de Sony ont récemment confirmé que l'intelligence artificielle jouera un rôle central dans l'avenir de PlayStation. De la création d'assets synthétiques à l'amélioration des mondes virtuels, l'entreprise japonaise explore de multiples pistes, non sans soulever quelques interrogations au sein de l'industrie.

L'intelligence artificielle n'est plus un simple concept futuriste pour les constructeurs de consoles. Lors d'une récente réunion consacrée aux jeux et services réseau, les hauts dirigeants de Sony, dont le PDG Hideaki Nishino et le responsable des studios Hermen Hulst, ont dévoilé leur vision concernant cette technologie. Loin de s'en cacher, la firme japonaise considère l'intelligence artificielle comme un pilier fondamental de sa stratégie à long terme. Cette approche vise à transformer non seulement la manière dont les jeux sont créés, mais aussi l'expérience finale offerte aux joueurs sur PlayStation.

Une technologie au service de l'efficacité et de la création

Dans son discours d'ouverture, Hideaki Nishino a tenu à clarifier la position de l'entreprise. Selon lui, l'intelligence artificielle aide déjà les équipes de développement dans de nombreux domaines.

Nous voyons également l'IA comme une technologie fondatrice importante soutenant notre stratégie. L'IA nous aide déjà dans divers domaines en améliorant l'efficacité du développement, en enrichissant l'expérience des joueurs, en facilitant la découverte de contenus et en permettant aux créateurs de bâtir un contenu plus riche.

Bien que le terme spécifique d'intelligence artificielle générative n'ait pas été explicitement prononcé, Sony reconnaît utiliser des outils pour éliminer les tâches répétitives. Cela inclut notamment l'utilisation d'assets synthétiques, tels que des voix artificielles, qui servent d'espaces réservés lors des premières phases de conception d'un jeu. L'objectif affiché est de permettre des itérations plus rapides et d'améliorer la qualité globale des productions.

Les risques liés aux éléments générés artificiellement

Cette volonté d'accélérer la production n'est toutefois pas sans risque. L'utilisation de voix ou d'images artificielles temporaires suscite la méfiance de nombreux créateurs. David Gaider, ancien responsable narratif sur la franchise Dragon Age, a exprimé de vives inquiétudes quant à la possibilité que ces éléments de substitution se retrouvent par erreur dans la version finale d'un jeu, comme cela est déjà arrivé plusieurs fois ces derniers mois.

Sony se défend en affirmant que ces méthodes visent avant tout l'amélioration qualitative et la vitesse de développement plutôt que la simple réduction des coûts. Néanmoins, dans une industrie où le temps de développement représente la principale dépense, les deux aspects restent intimement liés.

Vers des mondes virtuels plus immersifs

Au-delà de la production pure, Sony s'intéresse de près à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'expérience du joueur. L'entreprise explique que cette technologie est intégrée à ses processus depuis de nombreuses années, mais que son potentiel pour rendre les personnages et les environnements plus réactifs est aujourd'hui décuplé.

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Cette vision se rapproche de celle d'autres éditeurs comme Ubisoft, qui expérimentent avec des PNJ capables de réagir dynamiquement aux actions des utilisateurs. Si certains développeurs doutent encore de l'aspect ludique et qualitatif de ces interactions générées à la volée, Sony préfère garder une approche pragmatique.

En même temps, nous expérimentons à un niveau plus fondamental avec de petites initiatives axées sur l'IA, tout en restant réalistes quant aux gains d'efficacité à court terme.

La firme japonaise semble ainsi vouloir éviter le sensationnalisme qui entoure souvent ce sujet. En déployant également des moteurs d'intelligence artificielle pour analyser les transactions du PlayStation Store et prévenir la fraude, Sony prouve que cette technologie est déjà profondément ancrée dans son écosystème global.

En parallèle, Sony étudie la possibilité d'augmenter les prix du PS Plus, alors que la société a récemment annoncé la fin du support des versions physique pour les PlayStation, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'industrie.