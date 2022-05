ROG Ryujin II 360 : Comment choisir son Kit de watercooling CPU ?

Identifier ses composants

Le processeur : adapté, ici, au refroidissement du CPU (processeur), le watercooling (refroidissement liquide) permet une meilleure baisse de température que du aircooling (refroidissement à air). Il faut penser à regarder le socket du processeur et s'assurer que le kit s'adapte facilement. Pour notre cas nous avions un LGA 1700 avec qui le ROG Ryujin II 360 est compatible. À savoir que, outre la forme du processeur, le kit de watercooling peut se positionner sur n'importe quel CPU. Selon la puissance, c'est le nombre de ventilateurs présents sur le radiateur qu'il faudra estimer avec précision afin d'avoir le meilleur refroidissement possible.

Le boîtier : il s'agit de l'élément en mesure de brider drastiquement votre choix. En effet, ses proportions peuvent tout bonnement empêcher l'utilisation d'un produit comme le ROG Ryujin II 360 équipé d'un écran assez conséquent et capable de heurter la vitre du boîtier. De plus, certaines tours, plus petites, n'offrent pas la possibilité d'installer tous les types de ventilateurs. Le nom du kit en dit beaucoup sur les spécificités. Dans notre cas, nous constatons qu'il dispose de trois ventilateurs de 120 mm. Il faudra donc prendre connaissance des caractéristiques techniques du boîtier afin de connaitre la taille, l'emplacement, mais également le nombre de ventilateurs possible.

Choix entre ventilateur (aircooling) et watercooling

Ventilateur

Les avantages Durée de vie, confirmée par des années d'expérience

Rapport qualité-prix

Utilisation facile et professionnelle Les inconvénients Imposant, demande l'utilisation d'un boîtier adapté selon le modèle choisi

Récupère poil et saleté, nécessite un nettoyage régulier

Selon le modèle, les ventilateurs peuvent être bruyants

Esthétique

Watercooling

Les avantages Surface bien plus grande

Performance, à composant égal, le watercooling refroidit bien plus qu'un ventirad

Qualité-prix

Utilisation facile et professionnelle Les inconvénients Prix qui s'envole très vite

Demande de se tourner vers des marques emblématiques pour éviter tout problème

Installation plus difficile surtout si vous disposez également d'un système RGB

Présentation ROG Ryujin II 360

Échangeur interne

Dimensions du Water block : 78.15 x 87.5 x 81 mm

78.15 x 87.5 x 81 mm Matériau du bloc (plaque CPU) : Cuivre Speed : 4,800 RPM +/- 10 % Air Pressure : 3.23 mmH2O Air Flow : 19.41 CFM

Cuivre

Pump

Pump Solution : 7th gen Asetek pump

7th gen Asetek pump Motor Speed : 840 - 2,800 +/- 300 RPM

840 - 2,800 +/- 300 RPM Power : 12V DC, 0.3A

Radiateur

Dimensions du radiateur : 121 x 394 x 27mm

121 x 394 x 27mm Matériau du radiateur : Aluminum

Aluminum Tuyau : Tuyau en caoutchouc gainé

Tuyau en caoutchouc gainé Longueur du tuyau : 380 mm

Ventilateur

Ventilateur : Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000 PWM Fan Taille : 3 x Slots ventilateur (120mm) Dimension : 120 x 120 x 25mm Vitesse : 450 - 2000 RPM +/- 1 0% Pression statique : 3.94 mmH2O Flux d'air : 71.6 CFM / 121.8 m3h Bruit : 29.7 dB(A) Mode de contrôle : PWM/DC

Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000 PWM Fan

Caractéristiques spéciales

Display : 3.5" Full Color LCD

Contenu :

1 x Liquid Cooler (pâte thermique pré-appliquée)

3 x 120 mm Radiator Fan

1 x ARGB Input Cable

1 à 3 Câble(s) Y pour connexion au ventilateur

1 x Pack de vis et supports de fixation

1 x Guide de démarrage rapide

1 x ROG Sticker

1 x ROG Fan Controller 3M Mounting Tape

Les gammes ROG

Dans le cadre de l'opérationque nous avons réalisée avec, il était question de monter une configuration complète et identifiable/achetable directement depuis leur site. Plus d'informations dans notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022 . Pour l'occasion, nous avons eu leComme pour de nombreuses configurations, c'est la globalité qui régit le choix du composant. Pour le, les éléments essentiels à prendre en compte sont :Pour finir, une petite précision qui pourrait ne pas sembler claire. Si lese rapproche à une ventilation à air avec le nombre de ventilateurs présents, il faut prendre en compte que le liquide de refroidissement se situe dans le boîtier que l'on vient poser sur le CPU et circule dans le radiateur qui se mettra à chauffer. L'intérêt des ventilateurs est ici de refroidir le radiateur afin de réduire la chaleur du liquide et, par découlement, la température du processeur.Avec un système AIO (All in one) qui se popularise, nous finissons presque par oublier qu'il existe différents types de refroidissement. Tout d'abord, pour celles et ceux à quisignifie une armée de tuyaux en verre dans votre configuration, sachez que le kit de watercooling pour CPU est une unité à part qui ne nécessite pas d'achat ou configuration supplémentaire. Il se positionne en lieu et place d'un ventirad, à condition d'avoir de quoi positionner les ventilateurs sur votre tour.Dans le cadre de l'opération ASUS PCDIY notre configuration était équipée d'un. Nous avons, en prime, l'avantage de profiter d'un boîtier qui nous permet l'installation sur la partie supérieure ou sur la face avant, à condition de démonter les ventilateurs déjà présents.Avec un prix supérieur à300 €, lenécessite un investissement non négligeable que l'on conseillera aux utilisateurs exigeants et nécessiteux d'obtenir. Notez toutefois que son prix plus élevé n'est, en partie, que le fruit de nombreuses fioritures, dont beaucoup d'utilisateurs et joueurs sont en mesure de se passer, à commencer par l'interface LCD, mais également le ventilateur du ventirad. Ici, nous parlons d'un périphérique de confort qui, en cas d'acquisition, saura répondre à vos attentes, tant sur le point technologique que visuel.Le très haut de gamme made in ROG puisqu'il s'agit d'un refroidisseur liquide tout en un pour processeur équipé d'un ventilateur à pompe, que l'on ne trouve pas sur les autres références, mais également d'une interface LCD de 3,5’’ qu'il est possible de configurer depuis le logiciel Armoury CrateDernier arrivé de la famille, il n'est disponible qu'en noir et sous format 360 (trois ventilateurs en 120 mm) ou 240 (deux ventilateurs en 120 mm). L'interface LCD est la seule customisation possible puisque ces modèles ne sont pas équipés d'ARGB au niveau des ventilateurs.Très similaires à la gamme citée ci-dessus, les Strix sont démunis d'un ventilateur de pompe ainsi que de l'interface LCD de 3,5". Néanmoins, les Strix disposent d'un logo lumineux au centre du ventirad, d'ARGB sur l'ensemble des ventilateurs, d'une déclinaison en 120/240/360 et même une alternative blanche. Moins de technologie pour plus de fioritures et déclinaisons, afin de coller aux configurations les plus lumineuses sans perdre en efficacité de refroidissement.Finalement, avant de choisir ce modèle, assurez-vous que votre carte mère est équipée d'un connecteur adressable à trois broches intégré, car les ventilateurs du radiateur sontC'est ce que l'on pourrait appeler l'entrée de gamme de la marque de par sa faible diversité et son prix équitable. Réduits à seulement deux kits que sont le 240 et 120, lesse veulent simples, mais efficaces. Pas d'ARGB sur les ventilateurs ni sur le radiateur, seulement une zone circulaire autour du ventirad. En prime, ils sont équipés d'une interface OLED LiveDash de 1,77” affichant les statistiques du système en temps réel ainsi que des logos personnalisés et/ou GIFs.