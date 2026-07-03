Steam Machine : La « ligne rouge de la mort » apparaît et détruit une première console en 20 minutes

L'excitation de recevoir la nouvelle Steam Machine de Valve a été de courte durée pour un joueur malchanceux. Vingt minutes après son déballage et une simple mise à jour, la console a cessé de fonctionner, affichant un voyant rouge rappelant les pires heures de la Xbox 360.

Un démarrage cauchemardesque pour un premier acheteur

La distribution des Steam Machine vient tout juste de commencer, faisant le bonheur des passionnés de technologie et de jeux vidéo. Même des figures emblématiques de l'industrie partagent leurs premières impressions en ligne. Cependant, la fête a été rapidement gâchée pour un utilisateur de la plateforme Reddit connu sous le pseudonyme de me_hill. Ce dernier a partagé une mésaventure pour le moins frustrante : sa machine flambant neuve a rendu l'âme seulement vingt minutes après sa première mise en route.

D'après son récit, tout semblait fonctionner normalement lors des premières minutes. Le joueur a eu le temps de lancer No Man's Sky pour une brève session d'environ cinq minutes. C'est immédiatement après cette prise en main qu'il a procédé à l'installation d'une mise à jour du système d'exploitation SteamOS, officiellement proposée par Valve. Le résultat fut immédiat et catastrophique. La console s'est totalement bloquée, refusant de redémarrer et n'affichant plus aucune image à l'écran.

La ligne rouge de la mort fait son apparition

Les plus anciens joueurs se souviennent avec effroi du fameux cercle rouge de la mort qui a frappé la Xbox 360 de Microsoft, ou encore de la lumière jaune de la mort sur la PlayStation 3. Valve a intégré un système de diagnostic visuel similaire sur la façade de sa nouvelle machine. Une barre lumineuse LED permet d'indiquer l'état du système et de signaler d'éventuels dysfonctionnements matériels grâce à des codes couleur précis.

Dans le cas de notre joueur malchanceux, la console a affiché une ligne rouge fixe sur le côté droit de la barre lumineuse. Ce signal a rapidement été surnommé la « ligne rouge de la mort » par la communauté. En se référant au guide de dépannage officiel fourni par le constructeur, le verdict est sans appel. Ce code d'erreur spécifique signale une défaillance du processeur graphique.

J'ai pu jouer cinq minutes à No Man's Sky, puis j'ai installé la mise à jour disponible et la machine s'est transformée en brique. Si vous êtes encore sur liste d'attente, voyez le bon côté des choses : ils vont probablement corriger ces problèmes.

Un remplacement complexe à prévoir

Le diagnostic d'une panne de la puce graphique est particulièrement problématique sur ce type d'appareil. Contrairement à un ordinateur de bureau classique où la carte graphique peut être facilement retirée et changée, la Steam Machine utilise un processeur graphique intégré directement à la carte mère. Pour réparer cette panne matérielle sévère, il sera indispensable de procéder au remplacement complet de la carte mère, une opération lourde.

Face à cette situation, les membres de la communauté ont tenté de proposer diverses manipulations de dépannage, mais la seule véritable solution reste de contacter le service client de Valve pour obtenir un échange standard. Cette démarche pourrait s'avérer longue et complexe, compte tenu des faibles volumes de production actuels et des livraisons qui s'effectuent encore au compte-gouttes.

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Pour l'heure, il s'agit du seul cas documenté de cette panne matérielle majeure depuis le début des expéditions. Il est courant que les nouvelles vagues de matériel électronique comportent un infime pourcentage d'unités défectueuses. Et espérons que ce genre de messages n'afflue pas ces prochains jours, pour ne pas entacher davantage l'image de la Steam Machine.