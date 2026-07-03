De nouvelles hausses de prix envisagées par Sony dans les prochains mois ?

Alors que le prix du PS Plus a récemment augmenté pour les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas renouvelé leur abonnement, ils pourraient bien payer encore plus cher dans peu de temps.

Frappé par la pénurie de composants, Sony a augmenté les prix de ses consoles ainsi que du PlayStation Portal depuis le 2 avril 2026. Si cette situation impacte tous les grands noms du secteur, la hausse de prix ne toucherait pas que l'achat de consoles.

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Des discussions inquiétantes suggèrent que le PlayStation Plus, l'abonnement permettant de jouer en ligne et d'accéder gratuitement à un catalogue de jeux dématérialisés, pourrait lui aussi voir ses tarifs augmenter.

Le prix de l'abonnement PS Plus bientôt victime d'une nouvelle augmentation ?

Ce n'est pas la première fois qu'une hausse du tarif des abonnements est évoquée en 2026. Récemment, Nintendo a annoncé une mesure de ce type qui ne concerne actuellement que les joueurs japonais. À l'inverse, Xbox a décidé que le prix des différentes formules du Xbox Game Pass allait diminuer après une hausse importante qui a divisé les joueurs en 2025. Mais jusqu'à présent, Sony était resté assez discret sur le sujet.

La dernière hausse de prix constatée en France remontait à mai 2023 et elle ciblait les formules annuelles. Mais en mai 2026, les prix des abonnements mensuels et trimestriels ont eux aussi augmenté de un à près de 5 euros selon la formule choisie. Or, les dirigeants ont récemment évoqué lors d'une session de questions-réponses survenue en juin une nouvelle hausse des tarifs pour le PS Plus.

Une part importante des joueurs opte pour les formules Extra et Premium

Mais pourquoi proposer une nouvelle hausse des tarifs alors que la dernière est entrée en vigueur il y a moins de 2 mois ? Les chiffres indiquent que les joueurs seraient prêts à payer plus pour accéder à un catalogue plus large car les formules les plus chères sont les plus plébiscitées.

Les formules supérieures représentent désormais 40 % des abonnements, ce qui témoigne d'une forte demande pour le service. Le PS Plus demeure un moteur clé de la rentabilité ; nous avons d'ailleurs atteint un niveau record de rentabilité pour ce service au cours de l'exercice fiscal 2025.

Toutefois, les abonnements du PS Plus ne donnent pas accès à des exclusivités dès leur lancement, comme c'est le cas avec le Xbox Game Pass. Continuer de payer plus cher pour jouer en ligne ou profiter d'un catalogue moins important que les concurrents risque donc de provoquer la colère des joueurs. Alors que Sony vient d'annoncer la fin des disques physiques dans les années à venir, cette nouvelle pourrait bien coûter cher à la firme si elle devient réalité…