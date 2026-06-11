Xbox revoit sa stratégie concernant les exclusivités et le Game Pass

Récemment nommée au poste de directrice de Xbox, Asha Sharma est déterminée à reprendre les rênes de la firme. Interrogée lors du Summer Game Fest, elle a évoqué l'avenir de la franchise et une bonne nouvelle pour le Game Pass.

Lors du Xbox Game Showcase, la question de l'exclusivité de certains titres est revenue régulièrement sur le devant de la scène. Après avoir ouvert son catalogue à d'autres consoles, la firme à la croix verte change ses plans comme l'a annoncé sa nouvelle directrice : Asha Sharma.

Celle qui a repris le poste de Phil Spencer après son départ surprise en février dernier est en train de revoir toutes les décisions prises ces dernières années. Lors d'un échange avec le magazine Fortune, elle est revenue sur le retour des exclusivités, le business model de Xbox et sur sa volonté de proposer un Xbox Game Pass plus abordable.

Le retour des exclusivités et la refonte du business model : deux chantiers majeurs pour Asha Sharma

Pendant la conférence du 7 juin 2026, il a été confirmé que Gears of War: E-DAY et que Clockwork Revolution seraient des exclusivités des consoles Xbox. Pendant l'entretien, Asha Sharma a fait comprendre que ces deux jeux seraient les premiers d'une nouvelle liste de jeux dédiés aux consoles à la croix verte. Néanmoins, elle ajoute que les ventes de ces deux titres détermineront l'avenir des exclusivités de la maison.

Notre business n'est actuellement pas très en forme comme vous l'avez noté. Nous commençons par proposer une ou deux exclusivités, et à mesure que le business devient de nouveau florissant, nous verrons pour en faire davantage.

Asha Sharma a ensuite évoqué le business model de Xbox. Si la firme s'était éparpillée en tentant de proposer la machine la plus performante du marché, la directrice a conscience que la hausse des prix et la pénurie de composants étaient des menaces.

De fait, elle « pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d'imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console. Donc je pense que nous devons penser à d'autres manières de faire avec des choses qui pourront arriver plus tard cette année. »

La baisse du prix du Game Pass, un changement annoncé et prévu dans les prochains mois

Quand la hausse des tarifs de l'abonnement au Game Pass a été annoncée en 2025, les joueurs ont réagi de manière virulente en annulant leur souscription. Or, cette offre à bas prix est l'une des options les plus accessibles pour jouer à l'heure actuelle. Il s'agit d'un véritable atout pour Xbox et Asha Sharma compte le rendre plus abordable.

Des annonces sont prévues dès cet été et la directrice précise que la firme va « créer davantage d'offres flexibles pour aller chercher tous les types de joueurs que nous avons. »