Le prix de la Nintendo Switch 2 va augmenter dans quelques mois

Après Sony, c'est au tour de Nintendo d'annoncer une hausse de prix pour la Nintendo Switch 2. Les joueurs souhaitant acquérir la console sont donc invités à l'acheter au plus vite avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

Au début du mois d'avril, toutes les versions de la PlayStation 5 et le PlayStation Portal ont vu leur prix bondir, au grand désespoir des joueurs. Cette hausse des tarifs est principalement liée à la pénurie de composants de mémoire, qui concerne autant les fabricants d'ordinateurs que les acteurs historiques du jeu vidéo.

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Si côté consoles, la hausse ne concernait que Sony, cela va changer juste avant l'automne. Le 8 mai 2026, Nintendo a également annoncé une hausse du prix de vente de la Nintendo Switch 2, moins d'un an après sa sortie.

La Nintendo Switch 2 bientôt vendue à près de 500 euros

À l'heure actuelle, la plupart des enseignes proposent la Nintendo Switch 2 à un prix allant de 419 € à 469,99 €. Ce dernier est censé être le prix de vente conseillé, mais les tarifs varient au gré des promotions. Toutefois, ce prix de 469,99 euros a été pris comme référence par Nintendo pour déterminer le nouveau tarif de sa dernière console de salon.

Nintendo a révélé qu'à partir du 1er septembre 2026, il faudra débourser 499,99 euros pour obtenir la Nintendo Switch 2. Rappelons qu'avant la hausse, une PlayStation 5 en version digitale était proposée au même prix. Cette augmentation risque donc d'en dissuader plus d'un. Si les joueurs européens et américains vont être frustrés de cette nouvelle, les joueurs japonais seront les grands perdants.

Toute la gamme Nintendo Switch proposée à un tarif plus élevé au Japon

Dans un communiqué publié sur le site officiel du fabricant, il est précisé qu'au Japon, l'ensemble de la gamme va connaître une augmentation de ses tarifs. Cela vaut pour l'achat d'une Nintendo Switch 2, mais aussi pour la Switch OLED, la Switch première du nom et la version Lite. En moyenne, les joueurs devront payer 10 000 yens de plus que les prix actuellement en vigueur.

La hausse ne s'arrête pas là car elle concernera également tous les abonnements japonais au Nintendo Switch Online et la souscription à l'Expansion Pack. Pour l'heure, une telle augmentation n'est pas prévue en Europe.