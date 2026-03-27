PS5 : Craquez pour la console avant cette hausse de prix massive annoncée par Sony

Si vous envisagez d'acheter une PlayStation 5 prochainement, craquez dès maintenant si cela est possible. Sony vient d'annoncer une hausse des tarifs pour ses consoles et les prix affichés risquent d'en dissuader plus d'un.

Un changement de tarification qui entrera en vigueur le 2 avril prochain

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Une augmentation de 100 euros sur l'ensemble de la gamme, avec une PS5 Pro avoisinant les 900 euros

Cela pourrait ressembler à une blague du 1er avril faite en avance. Mais Sony ne plaisante pas et ce sont les portefeuilles des consommateurs qui vont en pâtir. À cause de, la firme japonaise est contrainte d'augmenter le prix de l'ensemble de ses consoles. Cependant, la hausse de prix va faire grincer des dents.Les changements de prix vont concerner toutes les versions de la PlayStation 5, qu'il s'agisse de la version classique, de la version digitale ou de la PS5 Pro. Le PlayStation Portal est également concerné, mais la différence sera moins importante que sur les consoles de salon. En effet, certains modèles vont voir leur prix d'achat grimper de plus de 100 euros selon le modèle choisi.Si les joueurs américains, japonais et britanniques vont payer plus cher leur PS5, l'Europe n'est pas épargnée. D'ailleurs, il y a de fortes chances de voir les joueurs se ruer dans les grandes enseignes pendant le dernier week-end de mars pour acheter la console avant la hausse des prix.Dès le 2 avril 2026,à l'heure où ces lignes sont rédigées. Pour ce qui est de la version digitale de la console, elle passera de 499,99 euros à 599,99 euros dans quelques jours.pour pouvoir profiter de ses performances, alors qu'elle était proposée à 799,99 euros., ce qui reste moins important que ses cousines de salon. Chez plusieurs enseignes, y compris sur le site de PlayStation, certains modèles sont déjà en rupture de stock depuis l'annonce des hausses de prix. Alors si vous envisagiez d'acheter une PS5, il vous reste quelques jours pour l'obtenir au meilleur prix.