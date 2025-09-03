Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Tous les jours, le studio responsable du développement de Seaside Escape
, Microfun Limited, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus
, notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre plage et vos architectures, à l'image de très nombreux autres jeux du genre. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour Seaside Escape
ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour de Seaside Escape qui vous offre cette « free energy »
, qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé au sein de la communauté.
Liens de l'énergie gratuite de Seaside Escape (free energy links)
|Date et heure
|Énergies gratuites
|Lien quotidien
|25/09/2026 à 11:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
|23/09/2026 à 13:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
|21/09/2026 à 11:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
|18/09/2026 à 11:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
|16/09/2026 à 11:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
|14/09/2026 à 11:00
|25 Énergies gratuites
|Récupérer
Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Seaside Escape ?
Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dans Seaside Escape
.
Invitez vos amis via Facebook ou Instagram
À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook ou Instagram à rejoindre Seaside Escape
, vous pourrez obtenir jusqu'à 50 énergies gratuites
. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Seaside Escape
. Si vous êtes un adepte du réseau social de Mark Zuckerberg ou que vous avez de nombreux amis sur Instagram, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses énergies gratuites, de quoi progresser rapidement dans Seaside Escape
.
Gagnez des niveaux
Chaque fois que vous gagnerez des niveaux, grâce à l'expérience récupérée en construisant des bâtiments, Seaside Escape vous récompensera avec de l'énergie gratuitement.
Dans la boutique
En dépensant vos rubis, vous aurez l'occasion de récupérer 100 énergies, de quoi progresser en attendant d'avoir d'autres liens par exemple.
Patientez…
Seaside Escape
vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 1 énergie toutes les deux minutes
. Avec une limite de stockage à 100. Si vous en avez plus de 100, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliser les liens Seaside Escape
présents ci-dessus pour les additionner en vue d'une longue session de jeu.
Seaside Escape, qu'est-ce que c'est ?
Seaside Escape
est un jeu mobile de type fusion développé par Microfun, où les joueurs doivent combiner des objets afin de rénover et embellir une charmante station balnéaire. Le concept repose sur la fusion d'éléments similaires pour créer des versions améliorées, permettant d'obtenir de nouveaux objets, de débloquer des zones inédites et de répondre aux demandes des personnages rencontrés au fil de l'aventure.
Au fur et à mesure que la station se développe, de nouveaux habitants et visiteurs apparaissent, chacun avec ses propres histoires et besoins. Les quêtes et dialogues apportent une dimension narrative légère qui accompagne la progression.
Le jeu adopte un rythme relaxant, parfait aussi bien pour de courtes sessions que pour de plus longues parties. Les récompenses quotidiennes, les événements réguliers et les défis incitent à revenir fréquemment. Avec son univers coloré et sa prise en main intuitive, Seaside Escape
plaira aux amateurs de jeux de fusion et de gestion décontractée, offrant une expérience plaisante où l'on voit peu à peu la station renaître grâce à ses efforts.
commentaire (1)
C'est frustrant car on reçoit beaucoup trop peu d'énergie