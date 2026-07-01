Sony a annoncé un changement majeur pour la production des disques physiques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2026 à 14h39
Sony vient de faire une annonce très importante et conséquente concernant les versions physiques des jeux.
Sony a annoncé un changement majeur pour la production des disques physiques

De nos jours, les joueurs et les joueuses peuvent tout aussi bien acheter leurs jeux en physique ou bien en numérique, via les stores adéquats (PS Store, Microsoft Store, etc.). Chacun a sa préférence en ce qui concerne ces deux formats. Cependant, Sony vient d'annoncer une nouvelle qui va grandement changer les habitudes de la communauté : à partir de 2028, les nouveaux jeux PlayStation sortiront seulement en numérique.

Plus de versions physiques pour les jeux PlayStation en 2028

playstation-visuel

En effet, via un récent article sur le PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la firme, nous apprenons la nouvelle : Sony compte arrêter la production de disques physiques « pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation » à compter du mois de janvier 2028. De ce fait, à partir de ce moment-là, les nouveaux jeux PlayStation seront « disponibles exclusivement au format numérique sur le PlayStation Store et chez les revendeurs ».

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Sony a partagé des explications concernant ce changement majeur, qui impactera aussi bien les joueurs que certaines boutiques spécialisées : 

Il s'agit d'une évolution naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, la préférence générale pour les supports numériques dépassant largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux préférences de la majeure partie de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de gameplay.

Nul doute que cette décision de Sony va faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir, tandis que certains joueurs et joueuses ont déjà fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Cette information confirme à demi-mot que la PS6 sera très probablement dénuée de lecteur de disques. Cette mauvaise nouvelle est, d'ailleurs, accompagnée d'une autre changement majeur.

Le PS Store va fermer sur PS3 et PS Vita

Par le biais d'un autre récent article disponible sur le PlayStation Blog, Sony a également indiqué que le PS Store (ou PlayStation Store) fermera ses portes en juillet 2027 sur PS3 et PS Vita. Sony écrit à ce sujet : 

Alors que nous continuons à étendre l'expérience PlayStation aux appareils plus récents sur lesquels la plupart de nos utilisateurs jouent aujourd'hui, nous devons consacrer davantage de ressources à offrir les meilleures expériences de jeu sur ces plateformes, dans une perspective d'avenir.

Il y a donc des changements importants à venir du côté de Sony/PlayStation, que ce soit pour les versions physiques des jeux ou bien la disponibilité du PS Store sur PS3 ainsi que PS Vita.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (3)

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Qeloks (invité) Le 01/07/2026 à 17:33

Choqué et déçu

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Pixou (invité) Le 01/07/2026 à 16:37

Malheureusement logique mais je ne pensais pas qu'ils allaient le faire sitot...

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joueur (invité) Le 01/07/2026 à 15:03

Une honte absolue...