Secretlab : Des sièges confortables et adaptés à vos jeux préférés

La création deest issue d'une évidence compréhensible puisque les fondateurs, Ian et Alaric n'arrivaient pas à trouver un siège de jeu à leur guise. Il faut savoir que de ce temps, ils étaient semi-pro sur Starcraft II. Pour pallier cette problématique, ils décident de fonderen 2014. Par la suite, de nombreux prototypes ont vu le jour afin de combler les attentes de nos deux jeunes créateurs qui avaient pour ambition de créer un siège qui combine une esthétique irréprochable avec des matériaux de qualité supérieure.Le résultat de ces prototypes s'est fait connaître surlors de nos tests respectifs des sièges versiontoujours plus ambitieux. Nous vous invitons à lire notre article test sur la série evo 2022 pour en apprendre un peu plus.Ce n'est toutefois qu'en 2018 que les premières chaises gaming faisant référence à des licences bien précises ont vu le jour, certainement pour renouveler la garde-robe de la marque, mais également être en mesure de toucher un public plus disparate. Si, dans cet article, nous parlons plus en détail des collaborations gaming, il en existe de toutes sortes passant de l'esport aux films et séries du moment. Ces dernières sont le fruit de partenariats grandissants avec de grands noms du genre tel queou mêmeSibrille actuellement avec la sortie de la série Arcane, les associations liées àne sont pas nouvelles pour le studio. En effet, ils sont à l'origine du groupe virtuel de K-pop dénommé K/DA et composé de quatre membres qui sont tous des champions issus du jeu. La musique et le groupe sont devenus viraux autant pour les joueurs que pour les fans de K-pop. C'est ainsi que la gamme K|DA a pu voir le jour chezqui propose deux sièges aux couleurs du groupe. Nous avons également eu l'occasion de tester la version 2020 qui a su combler la majeure partie de nos attentes, que vous pouvez retrouver à cette adresse 439 €Découvert en 2014 et plus exactement le 7 novembre lors de la BlizzCon,n'était pas sans rappeler le non moins célèbre jeu. Commercialisé en 2016 sur PC et consoles avant d'arriver en 2019 sur Switch, le jeu devient rapidement un succès populaire.propose deux sièges distincts mettant en avant les couleurs et le logo du jeu, mais également l'un des personnages phares qu'est D-Va.: 479 €529 €

Certainement l'une des licences les plus emblématiques de, mais également référence du monde des MMORPG,. Depuis, le jeu n'a cessé d'évoluer et de proposer un lore toujours plus étoffé pour intégrer une plus grande communauté et continuer d'alimenter les fans. Un film a même vu le jour en 2016 et dénomméUne licence qui est devenue une référence absolue pour les joueurs dequi, jusqu'à présent, n'a jamais réellement été égalé, tant par l'histoire que le gameplay et sa popularité.vous propose d'incarner les couleurs des clans emblématiques deque sont l'Alliance ou la Horde.479 €529 €

Une réelle effervescence a suivi la révélation de cet action-RPG en vue à la première personne développé par. Le joueur évolue dans un monde dystopique de type cyberpunk alliant société humaine dégénérée et technologie de pointe. Encensé par la critique lors de sa sortie, et malgré les nombreux problèmes sur consoles, le titre ne laisse pas les joueurs indifférents pour autant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici revient sur Cyberpunk 2077 , opus controversé, avec un siège aux couleurs atypiques, mais non moins fonctionnelles.479 €529 €