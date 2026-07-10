Beyerdynamic AVENTHO 200 : Test d'un casque Bluetooth qui privilégie le confort sans oublier l'essentiel

Avec l'AVENTHO 200, Beyerdynamic signe un casque Bluetooth à réduction de bruit active pensé avant tout pour un usage quotidien. Léger, confortable et annoncé avec jusqu'à 60 heures d'autonomie, il promet de réunir le savoir-faire de la marque allemande dans un format plus nomade. Après plusieurs jours d'utilisation, voici notre verdict.

Caractéristiques principales

Type : casque circum-aural fermé, Bluetooth 5.4

casque circum-aural fermé, Bluetooth 5.4 Autonomie : jusqu'à 60 h sans ANC / 40 h avec ANC

jusqu'à 60 h sans ANC / 40 h avec ANC Charge rapide : 15 min pour environ 16 h d'écoute

15 min pour environ 16 h d'écoute Codecs : SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless

SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless Poids : 293 g

293 g Prix : 249 €

249 € Coloris : Noir / Blanc





Unboxing

Dès l'ouverture de la boîte, l'AVENTHO 200 surprend par sa sobriété. Le packaging reste compact et l'ensemble adopte une approche assez minimaliste, avec un casque qui ne renvoie pas immédiatement une impression haut de gamme. Au premier regard, on pourrait même penser à un modèle plus accessible.

Cette première impression évolue cependant rapidement une fois le casque pris en main. L'assemblage est sérieux, les finitions sont propres et l'écriture Beyerdynamic est visuellement agréable sur l'arceau tandis que le logo se veut plus discret sur les oreillettes. Le revêtement extérieur des coques demande toutefois un peu plus d'attention, puisqu'il semble assez sensible aux rayures et aux traces du quotidien.



Dans la boîte, on retrouve tout le nécessaire pour profiter du casque dès la sortie du carton :

Le casque Beyerdynamic AVENTHO 200

Une sacoche de transport souple

Un câble USB-A vers USB-C

Un câble jack 3,5 mm

Un guide de démarrage rapide

La sacoche permet de protéger le casque lors des déplacements et intègre une petite poche pour ranger les câbles. Elle ne remplacera évidemment pas une housse rigide, mais elle reste pratique pour un usage quotidien.

Design et confort

Une fois en main, puis sur la tête, l'AVENTHO 200 change clairement de perception. Les premières impressions laissées par son apparence s'effacent rapidement. La structure se montre souple, sans le moindre craquement lors de la préhension ou des mouvements de torsion, tandis que les charnières offrent une sensation à la fois fluide et robuste. En outre, elles permettent de faire pivoter facilement les oreillettes pour porter le casque autour du cou ou le poser à plat.



Avec ses 293 g, l'AVENTHO 200 ne fait pas partie des périphériques les plus légers du marché, mais il reste suffisamment contenu pour se faire rapidement oublier lors d'une utilisation prolongée, notamment face aux casques gaming classiques comme le Stealth II qui nous accompagne depuis peu. Les coussinets en similicuir associés à une mousse à mémoire de forme enveloppent correctement les oreilles sans exercer de pression excessive, ce qui participe largement au confort général.













Comme souvent avec ce type de revêtement,. Rien de particulièrement gênant, mais c'est un élément à prendre en compte si vous utilisez habituellement des coussinets en tissu plus respirants.

L'arceau suit la même philosophie avec un rembourrage suffisant pour répartir correctement la pression. Le maintien est sérieux et permet même quelques mouvements légers, notamment pour une séance de musculation, mais ce n'est clairement pas le casque que nous privilégierions pour courir ou pratiquer une activité sportive intensive.













Commandes et prise en main

Enfin, il convient de noter qu'. Un point particulièrement appréciable lors d'une utilisation dans des environnements calmes ou partagés.

L'AVENTHO 200 repose sur une connexion Bluetooth 5.4 qui assure une mise en route rapide et une excellente stabilité. Le casque peut également être utilisé en filaire grâce au câble jack 3,5 mm fourni, une solution pratique avec certains appareils ou simplement en cas de besoin.

L'appairage s'effectue rapidement avec différents équipements, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'une console portable comme la Switch 2. Le casque se reconnecte ensuite automatiquement aux appareils déjà associés lorsqu'ils sont rallumés. Il prend également en charge la connexion multipoint, permettant de rester connecté simultanément à deux appareils compatibles et de passer facilement de l'un à l'autre. Une polyvalence qui correspond parfaitement à la philosophie du produit, pensée pour accompagner les différents usages du quotidien.

La stabilité de la connexion sans fil constitue d'ailleurs un véritable point fort. Nous avons pu laisser notre téléphone dans la maison tout en nous déplaçant dans le jardin sans constater la moindre coupure, confirmant une portée largement suffisante pour un usage quotidien.

Les commandes sont réparties sur les deux oreillettes. On retrouve notamment un bouton d'alimentation ainsi qu'une touche permettant de basculer entre les différents niveaux de réduction de bruit active et le mode transparence. De plus l'oreillette droite accueille une surface tactile, facilement identifiable grâce à des détrompeurs en relief, qui permet de gérer la lecture, le changement de piste et le volume. Si elle demande un léger temps d'adaptation, sa prise en main devient rapidement naturelle.



Pour finir avec une fonctionnalité désormais popularisée, mais toujours bienvenue selon les usages, la détection de port se montre efficace. Le casque met automatiquement la musique en pause lorsqu'il est retiré, mais aussi lorsqu'une seule oreillette est placée derrière l'oreille. Une fonction pratique pour échanger rapidement sans retirer complètement le casque, même si elle pourra gêner les utilisateurs souhaitant conserver une écoute partielle tout en restant attentifs à leur environnement.

Réduction de bruit active et mode transparence

L'AVENTHO 200 propose plusieurs niveaux de réduction de bruit active et de mode transparence afin d'adapter son comportement aux différentes situations du quotidien. Le changement entre les modes s'effectue simplement depuis le casque ou via l'application dédiée.

Le mode transparence est globalement réussi et constitue l'une des fonctions les plus intéressantes du casque. Il met particulièrement bien en avant les voix proches (vous y compris), ce qui permet d'échanger avec quelqu'un ou de rester attentif à son environnement sans avoir besoin de retirer le casque. En revanche, il ne cherche pas à amplifier l'ensemble des bruits extérieurs. Les sons plus éloignés restent naturellement atténués, offrant un équilibre intéressant entre immersion et perception de l'environnement.



Du côté de l'ANC, le ressenti dépendra davantage de la sensibilité de chacun. De notre côté, nous avons ressenti une légère sensation de pression lorsque la réduction de bruit était activée sans musique, avec une impression similaire à celle d'une oreille « bouchée » lors d'un changement d'altitude. Cette gêne n'a toutefois pas été constatée par l'ensemble des testeurs, confirmant son caractère très subjectif.

Pour autant, une fois la musique lancée, cette sensation disparaît rapidement et l'ANC remplit efficacement son rôle en atténuant les bruits ambiants du quotidien. On remarque toutefois une légère évolution du rendu sonore lorsque la réduction de bruit est activée : la restitution semble parfois un peu plus fermée dans certains passages calmes. Il reste néanmoins difficile de déterminer si cette différence provient directement de l'ANC ou simplement de la perception de chacun.

Qualité audio

Comme souvent avec Beyerdynamic, la partie audio reste évidemment au centre de l'expérience. L'AVENTHO 200 propose une signature sonore agréable et équilibrée, mais qui se montre toutefois moins démonstrative que certains modèles historiques de la marque.

Le rendu général est propre et plaisant au quotidien, avec une restitution qui conviendra à la majorité des utilisateurs. Cependant, les habitués des casques Beyerdynamic les plus expressifs pourront ressentir un léger manque de caractère et d'énergie.

Selon les morceaux écoutés, le comportement varie d'ailleurs sensiblement. Sur certaines musiques, les voix ressortent particulièrement bien et les basses apportent une présence agréable sans écraser le reste du spectre.



Sur d'autres titres, l'ensemble paraît en revanche un peu plus compact, avec une séparation des instruments moins précise et une scène sonore qui manque légèrement d'ampleur. Le casque reste performant et agréable, mais il n'offre pas toujours cette sensation de redécouverte que peuvent proposer certains modèles plus orientés audiophiles.

Il faut également garder en tête que notre utilisation reste celle d'un utilisateur classique et non d'un audiophile équipé de morceaux spécifiquement adaptés à l'analyse sonore. Dans ce contexte, l'AVENTHO 200 offre une expérience très convaincante pour une écoute quotidienne, même si elle se situe légèrement en dessous de ce que l'on peut attendre de la réputation Beyerdynamic.

Micro et appels

Le microphone intégré permet de répondre aux besoins essentiels, mais il ne constitue clairement pas l'un des points forts du casque. Dans un environnement calme, la voix reste compréhensible, mais manque légèrement de présence et peut sembler plus distante pour l'interlocuteur.

Dans un environnement plus bruyant, le traitement logiciel montre rapidement ses limites. Même si les technologies actuelles permettent d'améliorer considérablement les performances des microphones intégrés, cela ne remplace pas un véritable microphone physique dédié.

À l'image de certains casques polyvalents comme le Logitech G435, l'AVENTHO 200 doit donc être considéré avant tout comme un casque d'écoute avec une fonction d'appel d'appoint. Il ne conviendra pas aux utilisateurs qui recherchent un modèle principalement destiné aux visioconférences, au streaming ou aux longues sessions vocales.

Jeu et polyvalence

Bien qu'il ne soit pas présenté comme un casque gaming, l'AVENTHO 200 peut tout à fait accompagner quelques sessions de jeu grâce à sa connexion Bluetooth et son mode faible latence. Cette fonction permet de limiter le décalage entre l'image et le son, ce qui suffit largement pour du jeu occasionnel sur mobile, tablette ou console portable.

En revanche, pour les joueurs réguliers et notamment ceux qui recherchent une expérience plus compétitive, mieux vaudra se tourner vers des modèles davantage dédiés au jeu, avec un dongle 2,4 GHz et un microphone plus performant.

L'AVENTHO 200 trouve donc davantage sa place auprès des utilisateurs qui cherchent un casque polyvalent et nomade, capable de passer de la musique aux vidéos en passant par quelques sessions de jeu, sans multiplier les appareils.

Application Beyerdynamic

L'application Beyerdynamic complète efficacement l'expérience sans jamais devenir indispensable. Elle permet principalement d'ajuster certains paramètres du casque et d'affiner son comportement selon ses préférences, tout en conservant une interface simple et accessible. De notre côté, nous ne l'avons utilisée qu'au moment de la configuration initiale et pour réaliser nos captures d'écran. Une fois les réglages effectués, le casque se montre parfaitement autonome au quotidien.

On retrouve plusieurs profils d'égalisation ainsi qu'un mode personnalisé permettant de modifier le rendu sonore. Les ajustements restent relativement subtils, mais ils peuvent apporter quelques différences selon les styles musicaux écoutés.

L'application permet également de gérer les différents niveaux de réduction de bruit active et de transparence, mais aussi de configurer certaines fonctions comme la détection de port, les commandes tactiles ou encore les mises à jour du firmware.

Autonomie et usage quotidien

L'autonomie constitue clairement l'un des arguments majeurs de l'AVENTHO 200. Beyerdynamic annonce jusqu'à 60 heures d'écoute sans réduction de bruit active et environ 40 heures avec ANC, des chiffres particulièrement confortables pour un casque Bluetooth de cette catégorie.

Dans les faits, nous n'avons pas cherché à vider complètement la batterie, mais l'endurance observée permet largement d'envisager plusieurs jours d'utilisation sans avoir à se soucier de la recharge.



La charge rapide vient renforcer cette impression de liberté puisqu'elle permet de récupérer environ 16 heures d'écoute en seulement 15 minutes. Une fonction pratique, même si elle sera surtout utile aux utilisateurs qui ont tendance à partir sans vérifier le niveau de batterie avant un déplacement.