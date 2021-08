Caractéristiques

Taille recommandée : < 180 cm

< 180 cm Poids maximum : 110 kg

Revêtement : Cuir PU Prime 2.0 (pour l'article) / Tissus Softwear / Cuir Napa

Coussins : lombaire + tête avec élastique

Ajustabilité du dossier : de 90° à 165°

Couleurs : De très nombreux coloris dont des modèles signatures (KDA par exemple)

Garantie : 3 ans (extension de garantie possible 2 ans)

Hauteur totale : 125-134 cm

Prix : 389,00 €

Des gammes adaptées

Oméga : La gamme standard des sièges SecretLab . En effet, ils disposent d'une assise simple et scindée pour un siège baquet et ajusté. Ses contraintes se situent au niveau du poids et de la taille puisque adapté à un maximum de 110 Kg pour une taille allant jusqu'à 180 cm. Notre article revient plus en détail sur ce produit pour comprendre les avantages et inconvénients de cette gamme. Prix maximum : 439 €

La gamme standard des sièges . En effet, ils disposent d'une assise simple et scindée pour un siège baquet et ajusté. Ses contraintes se situent au niveau du poids et de la taille puisque adapté à un maximum de 110 Kg pour une taille allant jusqu'à 180 cm. Notre article revient plus en détail sur ce produit pour comprendre les avantages et inconvénients de cette gamme. Prix maximum : 439 € Titan : Cette gamme propose un compromis total entre OMEGA et TITAN XL. On y retrouve un siège droit et plus spacieux, mais toujours moins que le XL. Les titans permettent d'avoir une polyvalence, dans le cas où vous souhaitez avoir plus de place ou simplement partager votre siège avec d'autres personnes de morphologies différentes. De plus, à l'égal de la version OMEGA, la Titan dispose d'un nombre impressionnant de coloris et signatures.

Cette gamme propose un compromis total entre OMEGA et TITAN XL. On y retrouve un siège droit et plus spacieux, mais toujours moins que le XL. Les titans permettent d'avoir une polyvalence, dans le cas où vous souhaitez avoir plus de place ou simplement partager votre siège avec d'autres personnes de morphologies différentes. De plus, à l'égal de la version OMEGA, la Titan dispose d'un nombre impressionnant de coloris et signatures. Titan XL : Cette gamme a pour avantage de proposer une assise assez large pour se mettre en tailleur dessus. Par ailleurs, elle permet d'accueillir des personnes pesant entre 80 à 180 Kg pour une taille allant de 181 à 205 cm. Seul réel bémol, contrairement aux deux autres gammes, le siège TITAN XL ne possède pas autant de variantes signatures et de coloris. Si les prix ne varient pas beaucoup d'une gamme à l'autre, celle-ci est certainement la plus chère puisqu'elle avoisine les 499 €.

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Le service après vente

Zoom sur les composants

Cuir PU PRIME 2.0 classique : 359 €

359 € Cuir PU PRIME 2.0 éditions esport et signatures : 389 €

389 € Tissu SoftWeave : 379 - 399 €

379 - 399 € Cuir Napa : 749 € (promo, initial 900€)

Dossier & Assise

mélange de mousse froide SecretLab, en attente de brevet. Cette solution propose un rendu alliant moelleux et rigidité. De ce fait, lors de l'assise, la mousse s'enfonce assez pour accueillir le corps, tout en gardant un soutien confortable, afin de proposer un rendu légèrement « rebondi ».





On remonte une nouvelle fois l'aisance de montage du dossier par le biais de glissières, mais également d'éléments de protections magnétiques. Finalement, pour mettre en avant l'édition Spéciale K/DA dont SecretLab nous a dotés, l'ensemble des coutures et éléments de personnalisations sont d'une finition et d'un rendu impeccable. Les éléments brillants ne sont pas ternis et l'ensemble du siège se voit fourni de rappels du feat.

Si l'intérieur du dossier ne se soulève pas pour accueillir l'attache du coussin lombaire (dont ce dernier est dépourvu), l'assise, quant à elle, propose une zone de séparation avec les rebords. Ce point permet de dissocier l'ensemble de l'assise, mais crée également un creux, dans lequel il sera facile de perdre des objets et/ou laisser tomber des miettes, poussières, cendres, etc.. De ce fait, il faudra penser à nettoyer cette zone de temps en temps.On remonte une nouvelle fois l'aisance de montage du dossier par le biais de glissières, mais également d'éléments de protections magnétiques. Finalement, pour mettre en avant l'éditiondontnous a dotés, l'ensemble des coutures et éléments de personnalisations sont d'une finition et d'un rendu impeccable. Les éléments brillants ne sont pas ternis et l'ensemble du siège se voit fourni de rappels du feat.

Les coussins qui ne sont pas « sponsorisés »

Les coutures de finitions sont un peu rugueuses

Certains textiles ne sont pas totalement tirés et laissent paraître certaines vagues

Les accoudoirs

Le châssis





La base, quant à elle, est en aluminium ADC 12. Les finitions des soudures sont visuellement très propres et travaillées avec des goussets pour renforcer le tout sans rendre l'aspect global plus vulgaire ou industriel. De plus, l'inclinaison peu prononcée de la croix permet au siège de ne pas basculer vers l'avant.

Roulettes

Le piston

Les coussins

Réglage et bascule

Comme la plupart des constructeurs,se dote d'un ensemble de chaises adaptées à un large public. Si certains proposent des gammes très distinctes,se contente de décliner ses gammes selon les besoin ainsi que les mensurations de l'utilisateur tels que :Comme la plupart des sièges, lenous parvient au cœur d'un stockage classique. Les éléments sont bien répartis pour éviter le compactage de la mousse pendant le transport et permettre d'avoir directement un siège présentable à monter. Petit point toutefois extrêmement important, c'est la qualité du packaging des éléments. Un soin particulier a été voué à l'emballage de l'ensemble des composants qu'il faudra défaire de leur prison de mousse. Une place pour chaque objet.Une fois n'est pas coutume, Coca, le chat, est le premier testeur privilégié du carton. C'est une nouvelle fois un carton plein puisque ce dernier a servi au repos de ce guerrier pendant presque une journée, rendant par ailleurs l'accès difficile.Seul ou accompagné, le montage d'un siège n'est jamais une tâche facile.le sait bien et le démontre en laissant une plaquette explicative à l'intérieur du carton. Il faut moins de 20 minutes à deux pour réaliser l'opération. Nous notons, pour finir, que l'ensemble des éléments dispose d'un rangement soigné ainsi que d'un montage facilité avec des vis prémontées ou des éléments magnétiques. Si le siège est facile à monter, ces points le rendent d'autant plus agréable.Le siège est garanti trois ans, avec la possibilité d'obtenir une extension de garantie afin d'atteindre 5 ans. En prime, la possibilité d'acheter des composants directement sur le site du constructeur. La livraison est offerte, mais souffre actuellement d'une surcharge de commande la rendant plus longue.Maintenant que les bases sont posées, il est temps de passer au cœur de l'article avec un focus sur l'ensemble des éléments du siègeOn notifie que l'achat d'un siège Signature est seulement 30 € plus cher pour la gamme Cuir PU PRIME 2.0.Prix des sièges selon les revêtements :Éléments les plus importants sur un siège, ils sont généralement de même acabit. Pour notre cas, le siègedispose d'un revêtement en Cuir PU visuellement agréable. Mis en avant par la marque comme étant un nouveau standard en matière de résistance à la flexion et à l'abrasion. L'avantage du cuir est qu'ilpour un nettoyage rapide à l'aide d'un chiffon.L'ensemble est baquet pour permettre au corps de facilement trouver sa place, garder une certaine rigueur de positionnement ainsi qu'un bon maintien. Toutefois, selon votre morphologie et surtout lorsque l'on s'approche des limites de poids et de taille conseillées par le constructeur, il est possible de se sentir à l'étroit dans ce type de fauteuil. Dans ces cas, il est conseillé de s'intéresser aux gammes TITAN et TITAN XL.À l'utilisation, le dossier comme l'assise nous font profiter d'unPour finir, on remonte quelques petits bémols, qui ne viennent pas pour autant entacher l'ensemble, mais qui restent visibles tels que :Les accoudoirs dits 4D ne sont plus à présenter et deviennent, à présent, une norme pour l'ensemble des constructeurs de siège milieu et haut de gamme. Ils acceptent un déplacement en hauteur, mais également latéral et en pivot. Là où ces derniers se permettent certaines divergences, c'est au niveau des revêtements, des systèmes d'activations ou de pivot. Pour le siège, on note une texture plus moelleuse que d'habitude. Là où les constructeurs mettent habituellement en avant un aspect basé sur la rigueur et le maintien,se tourne plutôt vers un confort accru. De ce fait, les accoudoirs accueillent parfaitement vos bras et mains allant jusqu'à s'enfoncer légèrement pour couvrir une plus grande partie.Pour celles et ceux qui souhaitent également savoir si le siège passe aisément sous leur bureau (point très important lors du choix d'un siège de cet acabit), les photos ci-dessus vous permettent de connaitre le débattement total du siège, soit en position la plus basse puis la plus haute.Bien que la majorité du châssis soit dotée d'un revêtement ou de protections,. De plus, on salue les finitions du châssis qui se veulent exemplaires en tout point et certainement les meilleures que nous ayons vues à ce jour. Les soudures sont lissées, les perçages sont extrêmement propres tandis que les finitions proposent un. Un siège confortable tant à l'utilisation qu'au montage, ce qui saura plaire à une majorité d'utilisateurs.Les roulettes deviennent également un modèle assez standard chez les constructeurs. Nous constatons, parfois, un changement sur les tailles ou quelques ajouts esthétique. Ici, nous sommes sur de grandes roulettes XL en PU sans frein et silencieuse. La glisse reste correcte sans être trop fluide dans le but d'éviter de s'envoler à chaque déplacement. Elles ne laissent pas de trace sur le carrelage.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif. Le piston dispose d'un cache pour leainsi que d'une course intéressante sur laquelle nous reviendrons plus tard.La plupart du temps, l'économie est faite sur la texture des coussins et/ou leur présence dans le packaging. Ici, aucun problème. Le siègedispose de deux coussins, un pour la tête ainsi qu’une lombaire. Ces derniers sont composés d'une. À cela vient s'ajouter, sur le coussin de tête,. Cette dernière permet d'empêcher que la zone devienne trop chaude. S'il est difficile d'affirmer avec certitude que la tête reste au frais. Il est toutefois vrai quePetit bémol tout de même, concernant la version signature, nous notons que les coussins ne sont pas « sponsorisés ». Ils sont sobres et disposent du logo de la marque toujours assez discret. Cela ne fait pas forcément tache avec l'ensemble, mais nous sommes persuadés qu'aurait certainement embelli le siège.Bien que nous ayons déjà fait un début de présentation des hauteurs dans la partie « Accoudoirs », voici, en photo, l'ensemble des informations qui s'avèrent utiles à connaitre afin d'adapter le siège à la morphologie, mais également à l'utilisation.Comme pour la plupart des sièges, les manettes de bascule et de réglage se situent sous l'assise. Rien à signaler du côté deconcernant ce produit. La bascule se fait facilement ainsi que les réglages. Le dossier peut se coucher jusqu'à 165° ce qui reste un peu moins que la concurrence, mais toujours aussi appréciable.