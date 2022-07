Raft : Où trouver et comment débloquer tous les personnages ?

Tous les personnages de Raft

Emplacement de tous les personnages, sur Raft

Tala - À la Tour Radio (Chapitre 1). En atteignant le bâtiment le plus haut.

Johnny - Sur l'île Balboa (Chapitre 1) En rejoignant la Station 6.

Elaine - Sur Tangaroa (Chapitre 2) Dans la structure, après avoir rentré le code « Emergency Launch ».

Shogo - Sur Temperance (Chapitre 3) Dans une cabine de cryogénisation, après avoir atteint le réacteur.



Sur le titre de Redbeet Interactive et d'Axolot Games, il est possible d'incarner différents personnages. Au total, les joueurs et les joueuses auront le choix entre 6 PNJ jouables. Or, pour cela, il convient d'en avoir débloqué certains. Lorsque vous interagissez avec eux, vous donneront quelques informations quant à l'histoire du lieu et vous proposeront de vous aider. Dès lors, ces quatre PNJ seront débloqués. Notez que dès le début de votre aventure, vous aurez déjà la possibilité de choisir entre Rouhi et Maya. Pour rappel, est disponible sur PC, via la plateforme Steam.