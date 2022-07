Raft : Comment débloquer et fabriquer le filet de récupération ?

Obtenir le filet de récupération sur Raft

Débloquer le plan de fabrication « filet de récupération »

Fabriquer des filets de récupération

6 planches de bois Les planches de bois se trouvent facilement. Elles flottent dans l'océan, sont contenues dans des tonneaux ou peuvent être obtenues via des arbres, par exemple.

8 cordes Fabriquer une corde exige des feuilles de palmier.

2 clous Vous obtenez des clous grâce à des pièces de ferraille.



Le filet de récupération est un item très intéressant à débloquer surEn effet, ces installations récupèrent « automatiquement les objets qui dérivent vers [elles] » Rassurez-vous, le plan de fabrication pour les filets de récupération peut être obtenu assez rapidement. De ce fait,Le plan de fabrication dun'est pas disponible, au tout début de l'aventure. En revanche, il est assez facile et rapide de l'obtenir. Pour cela, vous avez besoin d'un établi. Dans un autre guide, nous vous expliquions le fonctionnement et l'importance de l'établi Dès que vous aurez un établi sur votre radeau, interagissez avec. Étudiez une planche en bois, une corde et un clou via cette construction. Vous aurez alors la possibilité d'apprendreCliquez sur « apprendre ». Vous pouvez, à présent, fabriquerComme pour tous les autres items, fabriquerexige de posséder des ressources bien particulières, et, ce, selon un nombre défini. Ainsi, pour crafter un filet de récupération, il faut avoir :Une fois que vous avez toutes ces ressources dans votre inventaire, rendez-vous dans le menu construction, et dans l'onglet « Autres ». Dès lors, il vous suffira de sélectionneret cliquez sur « Fabriquer ». À ce stade, il ne vous reste plus qu'à placer votresur votre radeau. Nous ne pouvons que vous conseiller d'en fabriquer plusieurs.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au cours du mois de juin, de cette année. Le jeu est disponible sur PC, via Steam.