Raft : Peut-on y jouer avec une manette ?

Peut-on jouer à Raft avec une manette ?

Depuis sa sortie en version 1.0, en juin dernier, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont lancés dans l'aventure de Redbeet Interactive et Axolot Games,. D'ailleurs,Si vous vous demandez s'il est possible de traverser l'aventure(PS4 ou Xbox One, par exemple), la réponse est « oui et non ». En effet, officiellement, la version actuelle du titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. Si cela avait été le cas, la page Steam du jeu afficherait la mention : « Compatibilité contrôleurs complète ». Or, elle ne figure pas sur ladite page.D'ailleurs, déjà en 2019, dans un post sur le site officiel , le studio de développement avait indiqué : « Nous ne prenons pas en charge les manettes. Nous aimerions le faire à l'avenir, mais nous ne pouvons faire aucune promesse, pour le moment ». Depuis cet article, rien ne semble avoir changé, malheureusement.En revanche, il est possible d'. Néanmoins, nous avons essayé cette méthode, de notre côté : cela peut être assez fastidieux. En effet, il vous faudra allouer un certain temps à paramétrer les touches en fonction de votre manette, depuis Big Picture. Vous l'aurez compris, il est impossible de le faire, via les menus de. Et quand bien même, certaines commandes pensées pour le clavier pourraient ne pas être adaptées sur manette.Ainsi, il est, effectivement, possible de jouer àavec une manette. Mais seulement grâce au mode Big Picture de la plateforme Steam. En revanche,, ce qui rendPour rappel,est actuellement disponible sur PC, via la plateforme Steam.