Raft : Hyène Alpha, comment battre le boss ?

Conseils pour battre la « Hyène Alpha » de Raft

Marche à suivre pour vaincre ce boss

Quelques conseils

Équipez-vous d'une machette, plutôt que d'une lance en bois ou même en métal. Au besoin, nous vous expliquons comment en fabriquer une, dans un guide dédié.

Prenez un maximum de nourriture et d'eau potable dans votre inventaire, en amont. Dès lors, vous pourrez vous rassasier et vous soigner.

Prenez des baumes de guérison, si vous en possédez. Ou bien craftez-en plusieurs.

Éloignez-vous de la hyène lorsque celle-ci reçoit de la nourriture de la part d'Olof. Cela vous permettra de prendre connaissance de sa prochaine attaque, tout en étant en sécurité.

Attaquez le boss avec votre arme, tout en reculant ou en sautant. Ce faisant, vous éviterez de prendre des dégâts à cause du poison.



En plus de « Mama Bear » et du » Rhino Shark », les joueurs devront affronter un dernier boss, nommé, sur. Ainsi, dans ce qui suit, vous pourrez découvrir quelquespouvant vous aider à battre ce nouvel ennemi.Ce nouveau boss est à retrouver sur Utopia, le dernier emplacement clé de la quête principale du titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,. Libéré par le PNJ Olof, cet ennemi se montre assez féroce et coriace. En effet, la « Hyène Alpha » ne cessera de vous attaquer, et, ce, de plusieurs façons.Tout d'abord, sachez que lorsque vous lui infligerez des dégâts à la hyène, celle-ci relâchera du poison à vos pieds. Par ailleurs, à plusieurs reprises, Olof lui enverra de la nourriture. De ce fait, le boss deviendra invincible pendant un petit moment et vous devrez esquiver ces attaques spéciales : soit elle foncera sur vous, soit elle vous enverra des roches empoisonnées. De plus, elle sera capable de sauter sur vous et lâchera, alors, une flaque de poison au sol.Ainsi, au vu du pattern de laet de notre expérience sur le titre, voici quelquespouvant vous aider à battre ledit boss :Pour rappel,est sorti de sa phase d'accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.