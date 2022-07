Raft : Laine, comment en obtenir ?

Obtenir de la Laine sur Raft

1 Lingot de métal. Si vous ne savez pas où obtenir du minerai de métal, nous vous indiquions comment en récupérer dans un guide.

1 Charnière.

2 pièces de Ferraille.

ne peut, malheureusement, pas être trouvée et collectée facilement sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. Pour en obtenir, il convient d'effectuer certaines actions en jeu. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment avoir deTout d'abord, sachez qu'il n'existe qu'un seul moyen d'avoir de la: il convient d'avoir un lama sur son radeau. Pour cela, il vous faudra en capturer un grâce au Lance-Filet, nécessitant des munitions dites « Bombonnes ». Nous vous indiquions comment capturer des animaux surdans un guide dédié Normalement, vous devriez trouver, assez facilement, des lamas. Ces animaux sont à retrouver sur de grandes îles. Il ne vous en faut qu'un seul afin d'avoir de la Laine et d'en collecter régulièrement. Ainsi, dès que vous accostez sur une île d'une taille importante, veillez à prendre votre Lance-filet et des Bombonnes.Lorsque vous verrez un lama, approchez-vous-en, doucement, pour ne pas l'effrayer. Quand vous jugerez être à une distance suffisante, utilisez votre Lance-filet. Vous devriez alors voir le lama capturé. Dès lors, il vous suffit de le ramener sur votre radeau et de lui construire un enclos, si ce n'est pas déjà fait.Finalement, afin de récupérer desur votre lama, vous devrez crafter une Cisaille. Fabriquer cet outil nécessite certaines ressources, dont voici la liste :Une fois que vous serez équipé d'une Cisaille, utilisez l'outil sur le Lama, dès que l'icône apparaît à l'écran. Vous obtiendrez alors de. Et vous pourrez en récupérer, régulièrement. Remarquons queest nécessaire pour fabriquer différents équipements, comme le sac à dos ou bien le Grand sac à dos Pour rappel,est sorti de sa phase d'accès anticipé au cours du mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.