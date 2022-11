Raft : Un portage sur consoles annoncé

Raft arrive sur consoles

Hello Rafters!



We are happy to announce we are actively working on getting Raft onto consoles! Read more about it here: https://t.co/lCKtzdCe6U



Also, don't forget to pick up your limited edition Raft plushie right here: https://t.co/S0vMnDiXLD pic.twitter.com/0H9HvOOnqS — Raft (@RaftSurvivaGame) November 4, 2022

Au mois de juin 2022, le jeu de survie de Redbeet Interactive et Axolot Games,, est sorti de son accès anticipé et est arrivé en version 1.0 sur PC. Le titre revient, aujourd'hui, au cœur de l'actualité, car les développeurs viennent d'annoncer une très bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses étant sur consoles.En effet, dans un récent article publié sur la page Steam du jeu et via une publication sur Twitter, les développeurs de chez Redbeet Interactive ont annoncé la bonne nouvelle : ils travaillent, actuellement, sur: « [...] nous pouvons, finalement, annoncer que nous travaillons activement à l'arrivée de Raft sur consoles ! [...] ». À l'heure actuelle, le studio Redbeet Interactive n'a pas indiqué quelles sont les plateformes de jeu visées. Néanmoins, les développeurs espèrent pouvoir « donner au plus grand nombre de joueurs la possibilité de construire leur propre radeau ! ».Ainsi, il convient d'attendre une nouvelle communication de leur part pour savoir précisément sur quelle(s) console(s) Raft se rendra disponible et à quelle date. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que Redbeet Interactive aura dévoilé de nouveaux détails, à ce sujet.Pour autant, notons qu'il y a de fortes chances que les versions consoles du titre n'arrivent qu'en fin d'année prochaine, voire en 2024, puisque le studio indique : « [...] nous voulons que l'expérience sur consoles soit aussi bonne que sur PC, et nous voulons nous assurer que tout soit aussi bien que possible, cela prend du temps [...] ».Pour rappel, Raft est à retrouver sur PC, notamment via la plateforme Steam. Si vous débutez votre aventure sur le soft, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.